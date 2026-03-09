Kimondta az Unió halálos ítéletét Von der Leyen: Ukrajna mindenképp belép az EU-ba, mely a végsőkig támogatni fogja Zelenszkijt

Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen a borzalom és a vérontás, és senki sem akarja jobban a békét, mint az ukrán nép – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben az uniós tagországok nagykövetei előtt mondott beszédében.

A bizottsági elnök úgy fogalmazott: amikor Európa biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert