Kimondta az Unió halálos ítéletét Von der Leyen: Ukrajna mindenképp belép az EU-ba, mely a végsőkig támogatni fogja Zelenszkijt

Megint bajba került Von der Leyen: ezt nehéz lesz kimagyarázni!
Európai diplomaták szerint a bizottsági elnök túllépte a hatáskörét az iráni konfliktus ügyében.
Sőt, Ukrajna pénzelését egyenesen az Unió legfontosabb feladataként említette.
Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen a borzalom és a vérontás, és senki sem akarja jobban a békét, mint az ukrán nép – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben az uniós tagországok nagykövetei előtt mondott beszédében.
A bizottsági elnök úgy fogalmazott: amikor Európa biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert
az ország „büszke európai nemzetként” nemcsak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem „Európa első védelmi vonala” is.
Von der Leyen hangsúlyozta:
Ukrajnának most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége.
Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság 90 milliárd eurós hitelt javasolt Ukrajna szükségleteinek finanszírozására.
Mint mondta, a javaslat elfogadását nehézségek kísérték annak ellenére is, hogy mind a 27 uniós tagállam vezetője támogatását adta hozzá. A bizottsági elnök szerint ez ismét rámutatott arra a kérdésre, hogy az uniós rendszer képes-e elég hatékonyan döntéseket hozni.
Biztosíthatom önöket, hogy teljesíteni fogjuk vállalásainkat, mert a hitelességünk és – ami még fontosabb – a biztonságunk forog kockán”
– fogalmazott.
Hozzátette:
az Európai Unió számára elsőrendű fontosságú, hogy rendelkezésre bocsássa a 90 milliárd eurós hitelt.
Von der Leyen szerint ugyanez a logika érvényes az Európai Unió bővítésére is. Rámutatott: sok vita zajlik arról, hogyan lehet érdemalapú folyamat keretében időben előrehaladni,
de kulcsfontosságú, hogy az EU már most közelebb hozza magához a Nyugat-Balkánt, Moldovát és Ukrajnát.
Hangsúlyozta: a bővítés nem ideológiai kérdés, hanem közös európai érdek és biztonsági szükségszerűség. Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy a megfelelő pillanatban lépjen – tette hozzá.
