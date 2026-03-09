Ft
Ukrajna Ursula von der Leyen Európai Bizottság

Kimondta az Unió halálos ítéletét Von der Leyen: Ukrajna mindenképp belép az EU-ba, mely a végsőkig támogatni fogja Zelenszkijt

2026. március 09. 13:49

Sőt, Ukrajna pénzelését egyenesen az Unió legfontosabb feladataként említette.

2026. március 09. 13:49
null

Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein. Mindenki azt akarja, hogy véget érjen a borzalom és a vérontás, és senki sem akarja jobban a békét, mint az ukrán nép – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn Brüsszelben az uniós tagországok nagykövetei előtt mondott beszédében.

A bizottsági elnök úgy fogalmazott: amikor Európa biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert

az ország „büszke európai nemzetként” nemcsak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem „Európa első védelmi vonala” is.

Von der Leyen hangsúlyozta:

Ukrajnának most mindenekelőtt folyamatos pénzügyi támogatásra van szüksége.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság 90 milliárd eurós hitelt javasolt Ukrajna szükségleteinek finanszírozására.

Mint mondta, a javaslat elfogadását nehézségek kísérték annak ellenére is, hogy mind a 27 uniós tagállam vezetője támogatását adta hozzá. A bizottsági elnök szerint ez ismét rámutatott arra a kérdésre, hogy az uniós rendszer képes-e elég hatékonyan döntéseket hozni.

Biztosíthatom önöket, hogy teljesíteni fogjuk vállalásainkat, mert a hitelességünk és – ami még fontosabb – a biztonságunk forog kockán”

– fogalmazott.

Hozzátette:

az Európai Unió számára elsőrendű fontosságú, hogy rendelkezésre bocsássa a 90 milliárd eurós hitelt.

Von der Leyen szerint ugyanez a logika érvényes az Európai Unió bővítésére is. Rámutatott: sok vita zajlik arról, hogyan lehet érdemalapú folyamat keretében időben előrehaladni,

de kulcsfontosságú, hogy az EU már most közelebb hozza magához a Nyugat-Balkánt, Moldovát és Ukrajnát.

Hangsúlyozta: a bővítés nem ideológiai kérdés, hanem közös európai érdek és biztonsági szükségszerűség. Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy a megfelelő pillanatban lépjen – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

lyon-v-2
•••
2026. március 09. 15:53 Szerkesztve
Szerintem ezek után még min. 20 -25 évig csak sorban állhat ukránia, már ami majd megmarad belőle és a népből akiket a ledaráltatnak és ezt pont Ursuláék és a csatlósuk teszi.
P.S.
2026. március 09. 15:53
A Tanács ezt a ribancot nem tudja megállítani?
google-2
2026. március 09. 15:50
Megy a nagy pénz, repül innen oda, onnan ide s ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg. Hogy mekkora korrupció lehet ez az ukrajnázás is, de már nem kell dugdosni, elszámolni sem vele, elég annyit mondani: Ukrajnának lesz!
madre79
2026. március 09. 15:40
Miért? Miért ennyire fontos? Ki mit kap érte?
