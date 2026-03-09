Itt kezdődött Magyarország története – Íme Bereg vármegye, a honfoglalás kapuja

Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc legendás anya-fia páros volt történelmünkben. Munkács várának falai több mint két évig védték őket a császári hadak 1685-ben kezdődő ostromában. A vár átadása után a Bécsbe vitt családot szétszakították: Ilonától elvették gyermekeit, Julianna zárdába került, Ferencből császárhű, birodalmi herceget kívántak nevelni az udvarban – az ismert végeredménnyel.

Zrínyi Ilona 1692-ben írt, fiához intézett búcsúlevele örök emberi értékek közvetítője: „Édes fiam, Ferenc! Meg kell vallanom, hogy eleitől fogva mind mái napig dolgaimban nem az emberi, hanem az isteni gondviselés és akarat volt a vezetőm… Semmi sem esik nekem oly súlyosan, mint tőled, legkedvesebb fiamtól elszakadnom… Te csak szorgalmasan tanulj, és igyekezz megtanulni alkalmazkodni, hogy tetteid dicséretének koronáját elnyerjed. A világon semmi sem dicséretesebb, mint a jó név és a tisztességes hír; az soha nem szűnik meg, örökkön megmarad. A javakat elveszteni semmit sem jelent, de aki becsületét veszti el, mindent elveszít. Ezért, édes fiam, miután egyedül benned van minden örömöm, ne okozz nekem keserűséget, mint ahogy nővéred sem, mert elszenvedtem és legyőztem sok mindent, amit Isten rendelt; és Boldogasszony Szűz Mária legyen anyátok és védelmezőtök minden szükségben, ő sohasem hagy el benneteket. Tiszteld az embereket, érintkezz szívesen az idegenekkel, tudd, hogy téged figyelnek és szeretnek idegen földön is, mert aki másokat tisztel, önmagát tiszteli. A rossz társaságot szorgalmatosan kerüld, mert az az embert gyakran testével és lelkével pokolba viszi. Azokkal társalkodj, akiktől okosságot és minden jót tanulhatsz. Különben a mindenható Istentől anyai szívemmel minden áldást kívánok és maradok mindenütt, ahol csak leszek és minden időben a te szerető anyád. Zrínyi Ilona”

A Rákóczik, Báthoryk és Zrínyik emlékét őrző munkácsi vár falai ma is állnak – túlélik majd a mostani ukrajnai háborút és az eljövendő évszázadokat is.

A szerző a csaladtortenet.blog szerzője.

