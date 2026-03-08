Ft
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
rezsicsökkentés energia mesterterv századvég orbán viktor

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

2026. március 08. 13:31

Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.

2026. március 08. 13:31
null

A Barátság-kőolajvezeték és az orosz energia kérdése nemcsak ideológiai kérdés, hanem az emberek pénztárcájára is komoly hatással van – mondta Kereki Gergő a Mesterterv legutóbbi adásában.

A Századvég tanulmánya szerint az olcsó orosz olaj betiltásának következményeként középtávon

  • a benzin ára literenként 1026 forintra,
  • a gázolaj ára pedig literenként 1051 forintra emelkedne.

Ráadásul az olcsó energia betiltása nemcsak az üzemanyagok árára lenne hatással, hanem a rezsicsökkentésre is. A lakossági földgáz- és villanyárak is jelentősen növekednének, amennyiben az EU-nak sikerülne Magyarországra erőltetni az orosz energia betiltását.

Annak a nyereségnek, amelyet a Mol évente az olcsóbb orosz olajból előállított termékei révén keres, a 90 százaléka bekerül a magyar költségvetés rezsivédelmi alapjába, amelyből a magyar kormány a rezsicsökkentést finanszírozza.

Jelenleg az egész Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági villamosenergia- és földgázár. A környező országokban háromszor-négyszer annyit fizetnek az energiáért.

Mráz Ágoston szerint valójában nem az orosz energiáért, hanem a rezsicsökkentésért folyik a mostani csata is. Nem egyszerűen Zelenszkijjel van vitája Magyarországnak, hanem azért a nagyon komoly versenyelőnyért küzd, ami egy szociális intézkedés, és amit rezsicsökkentésnek hívnak.

G. Fodor Gábor szerint, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az energia nem egyszerűen drága lenne, hanem megfizethetetlen. A XXI. Század Intézet mérései szerint az egyik legfontosabb probléma, amitől az emberek tartanak, az az energiaárak elszabadulása. Azt is hozzátette, hogy ha az üzemanyagok ára növekedni fog, akkor minden más ára is meg fog ugrani.

Mráz Ágoston hozzátette: amikor 2022-ben maximalizálni kellett a rezsicsökkentést, akkor csökkent a kormány támogatottsága. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

Brüsszelből már nagyon régóta el akarják törölni a magyar rezsicsökkentési politikát, mert tudják, hogy ez biztosítja Orbán Viktor társadalmi hátországát.

Azt is elmondta, hogy amennyiben hatalomra kerülne, Magyar Péter bár szavakban valószínűleg megtartaná a rezsicsökkentést, de a gyakorlatban a lényegi tartalmát kiüresítené, eltörölné – mivel ez is egy elvárás Brüsszel irányából.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép forrása: NICOLAS TUCAT / AFP

