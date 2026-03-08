Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Annak a nyereségnek, amelyet a Mol évente az olcsóbb orosz olajból előállított termékei révén keres, a 90 százaléka bekerül a magyar költségvetés rezsivédelmi alapjába, amelyből a magyar kormány a rezsicsökkentést finanszírozza.

Jelenleg az egész Európai Unióban Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági villamosenergia- és földgázár. A környező országokban háromszor-négyszer annyit fizetnek az energiáért.

Mráz Ágoston szerint valójában nem az orosz energiáért, hanem a rezsicsökkentésért folyik a mostani csata is. Nem egyszerűen Zelenszkijjel van vitája Magyarországnak, hanem azért a nagyon komoly versenyelőnyért küzd, ami egy szociális intézkedés, és amit rezsicsökkentésnek hívnak.

G. Fodor Gábor szerint, ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor az energia nem egyszerűen drága lenne, hanem megfizethetetlen. A XXI. Század Intézet mérései szerint az egyik legfontosabb probléma, amitől az emberek tartanak, az az energiaárak elszabadulása. Azt is hozzátette, hogy ha az üzemanyagok ára növekedni fog, akkor minden más ára is meg fog ugrani.

Mráz Ágoston hozzátette: amikor 2022-ben maximalizálni kellett a rezsicsökkentést, akkor csökkent a kormány támogatottsága. Arra is felhívta a figyelmet, hogy