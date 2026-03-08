Lerántotta a leplet Orbán Viktor a Tisza Párt és Zelenszkij tervéről: együtt zsebelnék ki a magyarokat

Magyarország nem szakít az orosz energiával, nem támogatja Ukrajnát a háborúban, és nem támogatja az ukrán EU-csatlakozást sem.

Hiába próbálkoznak fenyegetéssel, zsarolással.

A miniszterelnök keményen bírálta Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt is, ez „állami banditizmusnak” – fogalmazott.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarországnak élő szerződése van az oroszokkal, rendesen fizet, Ukrajna pedig nemzetközi megállapodásban vállalta az olaj átengedését. Egyértelmű, hogy politikai döntésből zárják el a szállítmányokat Magyarországtól – nem műszaki hibáról van szó.

Válaszként a magyar kormány blokkolja az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket, leállította a benzin- és dízelszállítmányokat Ukrajna felé, és szigorúan ellenőrzi az országon átmenő, Ukrajnába tartó fuvarokat is. Orbán úgy fogalmazott: