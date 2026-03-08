Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij orbán viktor

Lerántotta a leplet Orbán Viktor a Tisza Párt és Zelenszkij tervéről: együtt zsebelnék ki a magyarokat

2026. március 08. 18:20

Minden eszközt bevetnek, hogy megbuktassák a nemzeti kormányt.

2026. március 08. 18:20
null

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi heti hírlevelébe több aktuális témát érintett, kiemelten az ukrán-magyar feszültséget, az energiaellátás kérdéseit, valamint a belpolitikai fejleményeket.

Zelenszkij zsarol és fenyeget

A kormányfő szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök minden határt átlépve fenyegetőzik és zsarol. A miniszterlnök azt írta, a magyar nemzeti kormány útban van Kijevnek, ezért megpróbálják eltávolítani, hogy az áprilisi választásokon egy ukránbarát kormány kerüljön hatalomra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kiemelte:

Magyarország nem szakít az orosz energiával, nem támogatja Ukrajnát a háborúban, és nem támogatja az ukrán EU-csatlakozást sem.

Hiába próbálkoznak fenyegetéssel, zsarolással. 

A miniszterelnök keményen bírálta Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt is, ez „állami banditizmusnak” – fogalmazott.

Emlékeztetett rá, hogy Magyarországnak élő szerződése van az oroszokkal, rendesen fizet, Ukrajna pedig nemzetközi megállapodásban vállalta az olaj átengedését. Egyértelmű, hogy politikai döntésből zárják el a szállítmányokat Magyarországtól – nem műszaki hibáról van szó.

Válaszként a magyar kormány blokkolja az Ukrajnát támogató brüsszeli döntéseket, leállította a benzin- és dízelszállítmányokat Ukrajna felé, és szigorúan ellenőrzi az országon átmenő, Ukrajnába tartó fuvarokat is. Orbán úgy fogalmazott:

hamarabb fogynak ki az ukránok a pénzből, mint mi az olajból”.

Eltörölnék a rezsicsökkentést

A hírlevélben hangsúlyozta, hogy az olcsó orosz energia nélkül a rezsicsökkentés nem lenne tartható, és a magyar családok átlagosan egy havi fizetésüket veszítenék el.

Magyarország az elmúlt években déli útvonalakon kiépített vezetékhálózattal kerülte meg Ukrajnát a gázellátásban. Ha ez a rendszer nem létezne, a gázárak a nyugat-európaihoz hasonlóan elszabadulnának itthon is. A kormányfő ígéretet tett:

továbbra is megvédik a magyarokat az energiaár-robbanástól, akár állami beavatkozással is.

A magyarok pénzére fáj a foguk

Orbán Viktor szeirnt a Tisza Párt programja a nemzeti gazdaságpolitika felszámolását jelentené. Magyar Péterék leállítanák azt a rendszert, amely a multinacionális cégektől elvont pénzt a családoknak juttatja vissza.

Ehelyett a multik érdekeit szolgálnák, és kizsebelnék a magyarokat.

Példaként említette, hogy a Shell delegált energetikai miniszterjelöltet a Tiszának, miközben a cég „degeszre keresi magát” a háborús helyzeten.

A miniszterelnök szerint a következő négy év kulcsszavai a biztonság és a háborúból való kimaradás lesznek.

Európában szerinte tovább fog nőni a háborús veszély, ezért erős kormány kell, amely garantálja, hogy Magyarország ne keveredjen bele a konfliktusba.

Ezzel szemben a Tisza Párt se nem képes, se nem akar kimaradni belőle.

Otthon a fiataloknak

Pozitívumként említette a 3 százalékos fix kamatú kedvezményes lakáshitelt:

több mint 50 ezer igénylés érkezett, ebből fél év alatt 27 ezret folyósítottak. Az átlagos igénylő 34 éves, főleg fiatal házaspárok veszik igénybe, így már több mint 40 ezer fiatal otthonteremtését segítette.

Ma tíz ingatlantranzakcióból négy ehhez a programhoz kötődik, az első lakásvásárlók aránya jelentősen nőtt, az építési engedélyek száma pedig 2024-ről 2025-re 37 százalékkal emelkedett. Orbán Viktor szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen sikeres és népszerű lakástámogatási program.

Köszönöm, hogy itt vagytok. Folytassuk a digitális honfoglalást! Mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!”

 – zárta hírlevelét a kormányfő.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
b-kanya-3
2026. március 08. 19:04
Elképesztő, hogy 16 év teljhatalmú kormányzás után minden csak az ukránokról szól. Egyértelmű bizonyítéka, hogy a saját “teljesítményéből” nem tud semmit felmutatni.
Válasz erre
0
3
narancsliget
2026. március 08. 18:28
Nagyon priccolsz Pufi, baj van a számokkal?
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!