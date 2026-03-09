Szenzációs Fidesz-győzelem, sokkoló hír Brüsszelnek és egy szakdolgozat, ami miatt fájhat Magyar Péter feje

Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai
Egy ukrán újságíró rendkívül súlyos vádakkal állt elő.
Ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket; Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai; lerántották a leplet Magyar Péter szakdolgozatáról és robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén. A legolvasottabb vasárnapi cikkek a Mandineren.
Az ukrán újságíró, Diana Panchenko friss, sokkoló állításokkal állt elő az „ukrán aranykonvoj” ügyében. Forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.
Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett. A miniszterelnök is ünnepel. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, ám saját bevallása szerint erősen a Tisza Párt támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.
Magyar Péter jelleméről is szó esett a Hotel Lentulai legutóbbi adásában, amelynek vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt. Kocsis Máté elmondta, hogy 25 éve ismeri a Tisza Párt elnökét, aki mindig is kellemetlen, önző, törtető, kétszínű ember volt, akit semmi más nem érdekelt, csak a saját meggazdagodása.
Kocsis Máté elmondta, amit Magyar Péter jelleméről tudni kell.
Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is. Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.
Magyar Péter kezdhet aggódni.
Vasárnap kora reggel robbanás történt az oslói amerikai nagykövetségen – számolt be a norvég rendőrség jelentése alapján a CNN. A rendőrök egyúttal azt is közölték, hogy a robbanás kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.
Az iráni konfliktus kitörése óta világszerte megerősítették az amerikai követségek védelmét.
Nyitókép: Kaló Attila Facebook-oldala