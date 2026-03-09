Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt volodimir zelenszkij kocsis máté fidesz Magyar Péter

Szenzációs Fidesz-győzelem, sokkoló hír Brüsszelnek és egy szakdolgozat, ami miatt fájhat Magyar Péter feje

2026. március 09. 06:27

Ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket; Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai; lerántották a leplet Magyar Péter szakdolgozatáról és robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén. A legolvasottabb vasárnapi cikkek a Mandineren.

2026. március 09. 06:27
null

Sokkoló információk: Brüsszelig érhetnek az ukrán aranykonvoj-ügy szálai

Az ukrán újságíró, Diana Panchenko friss, sokkoló állításokkal állt elő az „ukrán aranykonvoj” ügyében. Forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy a Magyarországon lefoglalt hatalmas összeget Brüsszelből küldték Volodimir Zelenszkij elnök számára, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Szenzációs győzelem: ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött

Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett. A miniszterelnök is ünnepel. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, ám saját bevallása szerint erősen a Tisza Párt támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila. 

Lerántották a leplet Magyar Péter szakdolgozatáról, kiderülhet a tiszás politikus féltve őrzött titka? (VIDEÓ)

Magyar Péter jelleméről is szó esett a Hotel Lentulai legutóbbi adásában, amelynek vendége Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt. Kocsis Máté elmondta, hogy 25 éve ismeri a Tisza Párt elnökét, aki mindig is kellemetlen, önző, törtető, kétszínű ember volt, akit semmi más nem érdekelt, csak a saját meggazdagodása.

Olyan dolog történt, ami jelentősen bele fog szólni a választás kimenetelébe

Szóval lett volna téma bőségesen, azonban történt egy olyan dolog, ami példa nélküli, felháborító és félelemkeltő egyben. Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és ezáltal Magyarországot is. Az ukránok vérgőzös vezetője egy kijevi kormányülést követően arról beszélt, hogy reméli: az Európai Unióban senki sem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelt. Hozzátette: ha mégis lesz olyan, aki akadályozza a támogatást, akkor „megadják ennek a személynek a címét az ukrán harcosoknak”, hogy felhívják és „a saját nyelvükön beszéljenek vele”.

Magyar Péter kezdhet aggódni.

Elkezdődött: robbantás történt egy európai ország amerikai nagykövetségén

Vasárnap kora reggel robbanás történt az oslói amerikai nagykövetségen – számolt be a norvég rendőrség jelentése alapján a CNN. A rendőrök egyúttal azt is közölték, hogy a robbanás kisebb károkat okozott, de személyi sérülés nem történt.

Nyitókép: Kaló Attila Facebook-oldala

 

