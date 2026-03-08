Szenzációs győzelem: ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött
2026. március 08. 21:14
Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett. A miniszterelnök is ünnepel.
Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila.
A 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. A cikknek már a címe is árulkodó volt, a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben.
Más portálokon is arról lehetett olvasni, hogy a kazincbarcikai választás jó felmérő az országgyűlési előtt.
Nos, valóban így van, ugyanis Kaló Attila Menczer Tamás bejegyzése szerint megnyerte a kerületet, ezzel 16 év után először hozott el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a Fidesz-KDNP!
Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak.
Nem sokkal később maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is megszólalt a győzelemről a Facebook-oldalán:
Este maga a győztes, Kaló Attila is reagált az eredményre, bejegyzésében köszönetet mondott a támogatásért. Mint írta: ez az eredmény közös siker, azoké, akik hittek benne, segítették a kampányban és mindazoké, akik fontosnak tartják a város jövőjét. „Képviselőként azon fogok dolgozni, hogy meghallgassam a lakosok véleményét, képviseljem az érdekeiket és együtt tegyünk Kazincbarcika fejlődéséért” – tette hozzá.
