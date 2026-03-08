Ft
tisza párt fidesz - kdnp győzelem

Szenzációs győzelem: ott nyert a Fidesz, ahol a teljes baloldali sajtó leírta őket, a Tisza csúnyán lebőgött

2026. március 08. 21:14

Kazincbarcikán csak harmadik a Fidesz! – harangozta be felvezető cikkét a 444.hu. A végén simán nyert a kormánypárti jelölt, a Tisza pedig utolsó lett. A miniszterelnök is ünnepel.

2026. március 08. 21:14
null

Óriási győzelmet aratott vasárnap a Fidesz-KDNP a kazincbarcikai időközi választáson. Az országgyűlési választások előtti utolsó időközit tartották egy haláleset miatt a településen, ahol három jelölt volt: a várost évek óta irányító MSZP-s polgármester, Szitka Péter embere, Sütő Ágnes, a civil szervezettel, a Városvédőkkel induló, a Tisza Párthoz köthető és a helyi tiszások támogatását is élvező Séllyei Erzsébet, valamint a kormánypártok jelöltje, Kaló Attila. 

A 444.hu szombaton nagy cikkben mutatta be a körzetet és annak jelentőségét. A cikknek már a címe is árulkodó volt, a Fideszt a harmadik erőnek nevezték, illetve leírták, azért sem kampányolnak itt a kormánypártok, mert ők is biztosak a vereségben. 

Más portálokon is arról lehetett olvasni, hogy a kazincbarcikai választás jó felmérő az országgyűlési előtt. 

Nos, valóban így van, ugyanis Kaló Attila Menczer Tamás bejegyzése szerint megnyerte a kerületet, ezzel 16 év után először hozott el önkormányzati körzetet Kazincbarcikán a Fidesz-KDNP! 

Mindez óriási pofon a Tisza Pártnak és a baloldali hurráhangulatnak. 

Nem sokkal később maga a miniszterelnök, Orbán Viktor is megszólalt a győzelemről a Facebook-oldalán:

Este maga a győztes, Kaló Attila is reagált az eredményre, bejegyzésében köszönetet mondott a támogatásért. Mint írta: ez az eredmény közös siker, azoké, akik hittek benne, segítették a kampányban és mindazoké, akik fontosnak tartják a város jövőjét. „Képviselőként azon fogok dolgozni, hogy meghallgassam a lakosok véleményét, képviseljem az érdekeiket és együtt tegyünk Kazincbarcika fejlődéséért” – tette hozzá. 

Este 22 óra után a Nemzeti Választási Iroda közölte a hivatalos végeredményt is: 

  • Káló Attila 283 szavazattal, 43,21 százalékkal nyert,
  • a második helyen Sütő Ágnes végzett, 36,34 százalékkal, 
  • míg a helyi Tisza Sziget tagja, saját bevallása szerint tiszások által is támogatott Séllyesi Erzsébet lett a harmadik, mindössze 20,46 százaléknyi szavazattal.

Nyitókép: Kaló Attila Facebook-oldala

 

