G. Fodor Gábor olaj Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Zelenszkij Ukrajna Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

2026. március 07. 09:49

Az elemzők szerint az is világos, Orbán Viktor hogyan nyerheti meg ezt a játszmát.

2026. március 07. 09:49
null

Volodimir Zelenszkij nem állt meg a zsarolásnál: már nyílt, életveszélyes fenyegetéseket is megfogalmazott Orbán Viktorral szemben. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom pénteken 16 órára tüntetést szervezett az ukrán fenyegetés és zsarolás ellen. Letörheti-e Orbán Viktor az ukrán olajblokádot? Miért taktikázta el magát Zelenszkij? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Zelenszkij eltaktikázta magát, két hét múlva EU-csúcs lesz

„Nagyon érdekes tárgyalástechnikai részletet emelt ki Orbán Viktor Rónai Egonnal járva– fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője felidézte: Orbán Viktor leszögezte, hogy nem hajlandó tárgyalni az orosz olajblokádjáról, mert a tárgyalás azt jelentené, hogy az ügy legyen része egy kompromisszumnak. A magyar kormányfő álláspontja ezzel szemben az, hogy majd akkor tárgyalunk Ukrajnával, hogyha a szerződésben vállalt kötelezettségeit (a magyarok által megvásárolt és az EU által engedélyezett orosz olaj átengedését – a szerk.) ez az ország teljesíti.

Eltaktikázta magát Zelenszkij”

– értékelt az elemző, rámutatva, hogy

Orbán Viktor megfenyegetésével, „ezzel a minősíthetetlen kijelentésselaz ukrán elnök elérte, hogy még a vele szimpatizálóknak is nagyon nehéz lesz kiállni mellette.

„Az Orbáni mesterterv azt hiszem arról szól, hogy két hét múlva EU-csúcs lesz, amelyen mindenképpen dönteni akarnak az Unió vezetői arról, hogy pénzt adhassanak Ukrajnának. Már kint van az Unió honlapján az előzetes napirendje ennek a csúcsnak. És az első napirendi ponthoz csak annyi van odaírva, hogy Ukrajna. Nem részletezték, de egyértelmű, hogy miről szól ez a dolog” – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston Sámuel.

„Orbán Viktor szerintem úgy gondolkodik – meg is mondta, meg is üzente az Európai Tanács elnökének –, hogy hajlandó engedni a 90 milliárdos hitelt, hiszen Magyarország ebben nem vesz részt, nem fizet erre rá akkor, ha objektíven ki lesz vizsgálva, hogy tényleg van-e műszaki akadálya a Barátság Kőolajvezetéken az olajküldésnek vagy nincs” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, aláhúzva, hogy

Ezt a játszmát Orbán Viktor nagyon könnyen megnyerheti,

mert ha az európai vezetők pénzt akarnak adni Ukrajnának, ha Ukrajna rászorul erre a pénzre, és csak egy olyan lépést kell tenni ennek érdekében, amit józan ember nem utasíthat el, hogy ki legyen vizsgálva a valós helyzet, akkor ez a lépés be fog következni.”

„A következő két hétben viszont még a feszültség növekedésére számítok” – tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

