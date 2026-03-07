Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Volodimir Zelenszkij nem állt meg a zsarolásnál: már nyílt, életveszélyes fenyegetéseket is megfogalmazott Orbán Viktorral szemben. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom pénteken 16 órára tüntetést szervezett az ukrán fenyegetés és zsarolás ellen. Letörheti-e Orbán Viktor az ukrán olajblokádot? Miért taktikázta el magát Zelenszkij? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Zelenszkij eltaktikázta magát, két hét múlva EU-csúcs lesz

„Nagyon érdekes tárgyalástechnikai részletet emelt ki Orbán Viktor Rónai Egonnal járva” – fogalmazott a fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel. Mint a Nézőpont Intézet vezetője felidézte: Orbán Viktor leszögezte, hogy nem hajlandó tárgyalni az orosz olajblokádjáról, mert a tárgyalás azt jelentené, hogy az ügy legyen része egy kompromisszumnak. A magyar kormányfő álláspontja ezzel szemben az, hogy majd akkor tárgyalunk Ukrajnával, hogyha a szerződésben vállalt kötelezettségeit (a magyarok által megvásárolt és az EU által engedélyezett orosz olaj átengedését – a szerk.) ez az ország teljesíti.