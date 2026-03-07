Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

– értékelt az elemző, rámutatva, hogy
Orbán Viktor megfenyegetésével, „ezzel a minősíthetetlen kijelentéssel” az ukrán elnök elérte, hogy még a vele szimpatizálóknak is nagyon nehéz lesz kiállni mellette.
„Az Orbáni mesterterv azt hiszem arról szól, hogy két hét múlva EU-csúcs lesz, amelyen mindenképpen dönteni akarnak az Unió vezetői arról, hogy pénzt adhassanak Ukrajnának. Már kint van az Unió honlapján az előzetes napirendje ennek a csúcsnak. És az első napirendi ponthoz csak annyi van odaírva, hogy Ukrajna. Nem részletezték, de egyértelmű, hogy miről szól ez a dolog” – hívta fel a figyelmet Mráz Ágoston Sámuel.
„Orbán Viktor szerintem úgy gondolkodik – meg is mondta, meg is üzente az Európai Tanács elnökének –, hogy hajlandó engedni a 90 milliárdos hitelt, hiszen Magyarország ebben nem vesz részt, nem fizet erre rá akkor, ha objektíven ki lesz vizsgálva, hogy tényleg van-e műszaki akadálya a Barátság Kőolajvezetéken az olajküldésnek vagy nincs” – fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője, aláhúzva, hogy
Ezt a játszmát Orbán Viktor nagyon könnyen megnyerheti,