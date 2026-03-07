Ft
Ft
Ft
Ft
03. 07.
szombat
03. 07.
szombat
takács árpád Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal fidesz Magyar Péter

Csúnyán felsült Magyar Péter: megint hazudott egy fideszes jelöltről, de végül magát járatta le (VIDEÓ)

2026. március 07. 10:26

A humoráról is ismert fideszes jelölt bravúrosan tette helyre a hergelni próbáló Tisza-vezért.

2026. március 07. 10:26
null

Magyar Péter ezúttal a Fidesz Békés vármegye 1-es választókerületének jelöltjébe, Takács Árpádba próbált beleállni országjáró körútján, kétségbe vonva a politikus eddigi teljesítményét a térségben. Takács, akitől a kampányidőszakban már láthattuk, hogy nem áll tőle messze a humor, ezúttal is frappánsan vágott vissza az őt támadó Tisza-vezérnek.

„Kedves Takács Árpád, hol volt ön?!” – teszi fel Magyar Péter a kérdést, amelyre válaszul a röviden összevágott videóban a Fidesz jelöltje emlékezteti azokra az országos, nemzetközi és a térséget érintő katasztrófákra, ahol katasztrófa- és tűzvédelmi szervezőként, majd később a vármegye főispánjaként ő is aktívan helyt állt: „árvizeknél, földrengéseknél, Békés megyei belvizeknél, a vörösiszap-katasztrófánál” – sorolja, és hangsúlyozza, 

míg ő életmentő akciókban vett részt, Magyar Péter a Fidesz első soraiban tapsolt.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Palatin
2026. március 07. 16:10
Petikének lehet tán cinkosa, valahány, Ám azoktól az ember mindent kihány. Petikének kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek egy mondvacsinált bálvány, Számunkra, mint hazug kókler felesleges hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány. Ahogy feltünt elterjedt itt egy gyülölködö járvány. Ádáz hangon úgy rikácsol mint a gonosz sárkány, Minden szava koholt, fiktív, bolondarany, zákány. Amit igér, mind csak kamu, hamis tévút, dágvány. Hözöngése, önteltsége egy gusztustalan látvány. Ha valaki nem ismerné ezeket a régies szavakat: zákány = a folyadékok alján lerakódott, összegyült kosz, dágvány = sáros, pocsolyás, gödrös, ragacsos, járhatatlan út.
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 07. 16:09
Orbán nem "retteg" a Tiszától, hanem iszonyodik, undorodik töle, mint egy kígyótól vagy a friss fekáliától, ez nagy különbség. A magyarok többsége is így van ezzel.... A "demokrácia" néha a mocsár fenekéröl is képes valakit feldobni a politikai szinpadra. Ha MPr gyözne, - minden kamu igérgetése ellenére -, a teljes kormányzati periódus alatt 100%-ig azzal lenne elfoglalva, hogy a Fidesz késöbbi, újabb gyözelmét lehetetlenné tegye. A pereskedéseken, a börtönnel való fenyegetéseken, az ellenségeskedésen kívül, nemigen történne semmi pozitiv elmozdulás. A Tisza-választók a falba fogják verni a fejüket. Azt kellene látni a választóknak, hogy MP egyetlen motivációja, hogy a Fideszen megbosszúlja a saját képzelt sérelmeit, mert "öt nem vették komolyan". "No most majd meglátjátok, hogy ki vagyok én.." Nem véletlen az, hogy a Fideszben nem jutott elöbbre. Aki politikuskánt 44 éves koráig, sehol nincs, az ezt a vonatot már lekéste. Minél elöbb megbukik MP, az országnak annál jobb.
Válasz erre
1
0
Palatin
2026. március 07. 16:03
Elgondolkodtam azon, hogy mi is az, ami a legundorítóbb Magyar Péterben. Mert ugye valamennyien érezzük azt a mély viszolygást töle, ami a romlott étel szagára emlékeztet. Nemcsak az a baj vele, hogy a szeme is a szája is rosszul áll. Aztán rájöttem, hogy nem is az a legvisszataszítóbb benne, amiket eddig valóban elkövetett, bár az sem akármi, de hát elég sok hasonló bunkó nyikhaj szaladgál közöttünk, így az még nem lenne nagy szám, Gyurcsánynak köszönhetöen edzettek vagyunk. MP eddig csak kamu-poziciókban idétlenkedett, így nem volt alkalma sem nagy károkat okozni az országnak. Nála az veri le a lécet igazán, hogy nincs az az aljasság, szemétség, genyó ármánykodás, hazugság a világon, ami ne hangzana hihetöen, - akár igaz akár nem -, ha valaki azt mondaná, hogy azt Magyar Péter követte el. No ez az embertípus számomra a legalja., amelyikre spontán minden ráfér, függetlenül attól, hogy ott járt-e. A kisugárzása valahogy félelmetes, azt sugallja: "Ebben az emberben nehogy megbízzál"
Válasz erre
0
0
Palatin
2026. március 07. 16:03
Ha ebben az országban bármi baj, tragédia, szerencsétlenség történik, mindig Magyar Pétert kell elöször kihallgatni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!