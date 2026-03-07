Csúnyán felsült Magyar Péter: megint hazudott egy fideszes jelöltről, de végül magát járatta le (VIDEÓ)

Így is lehet: kreatívan vágott vissza a képviselő-jelölt a plakátját megrongálóknak (VIDEÓ)
Van, aki derűvel, sőt, humorral kezeli a vandalizmust.
A humoráról is ismert fideszes jelölt bravúrosan tette helyre a hergelni próbáló Tisza-vezért.
Magyar Péter ezúttal a Fidesz Békés vármegye 1-es választókerületének jelöltjébe, Takács Árpádba próbált beleállni országjáró körútján, kétségbe vonva a politikus eddigi teljesítményét a térségben. Takács, akitől a kampányidőszakban már láthattuk, hogy nem áll tőle messze a humor, ezúttal is frappánsan vágott vissza az őt támadó Tisza-vezérnek.
„Kedves Takács Árpád, hol volt ön?!” – teszi fel Magyar Péter a kérdést, amelyre válaszul a röviden összevágott videóban a Fidesz jelöltje emlékezteti azokra az országos, nemzetközi és a térséget érintő katasztrófákra, ahol katasztrófa- és tűzvédelmi szervezőként, majd később a vármegye főispánjaként ő is aktívan helyt állt: „árvizeknél, földrengéseknél, Békés megyei belvizeknél, a vörösiszap-katasztrófánál” – sorolja, és hangsúlyozza,
míg ő életmentő akciókban vett részt, Magyar Péter a Fidesz első soraiban tapsolt.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila