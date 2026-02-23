Így is lehet: kreatívan vágott vissza a képviselő-jelölt a plakátját megrongálóknak (VIDEÓ)

Elképesztő fogadtatásban részesült Orbán Viktor a viharsarki Háborúellenes Gyűlésen (GALÉRIA)
Van, aki derűvel, sőt, humorral kezeli a vandalizmust.
A február 21-i kampánystart óta folyamatosan érkeznek a bejegyzések és videók arról, hogy szerte az országban rongálják a fideszes jelöltek plakátjait.
Azonban van, aki ezt is derűsen, sőt, humorral tudja kezelni. Ilyen többek között Takács Árpád, a Békéscsaba központú Békés 01. számú választókerület jelöltje is, aki közösségi oldalán egy olyan videót osztott meg, melyen egyik összefirkált plakátja látható.
Békés vármegye jelenlegi főispánja egyik munkatársától azt a kérdést kapja, hogy mi a véleménye a plakátrongálásra, mire ő visszakérdez, hogy milyen rongálásról. Közben pedig a kamera ráfókuszál, a felvételen pedig az látható, hogy
a fideszes jelölt arcát ugyanazok a firkák díszítik, mint amelyeket a „kreatív művész” a plakátján hagyott.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
