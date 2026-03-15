Fontos döntést hozott Németország az iráni konfliktussal kapcsolatban – ezt Trump sem hagyhatja szó nélkül

„És most azt várjuk, hogy értesítsenek minket, hogy bevonjanak minket, amikor ez megtörténik. És akkor nagyon szívesen részt veszünk a tárgyalásokon” – közölte, hozzátéve, hogy a Hormuzi-szoros biztonságát csak akkor lehet majd biztosítani, ha lesz egy tárgyalásos rendezés és az irániakkal is egyeztetnek erről.

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte több ország bevonását egy katonai misszióba, amelynek célja a globális olajszállítmányok számára fontos tengerszoros hajóforgalmának biztosítása lenne. Utóbbi gyakorlatilag leállt az iráni konfliktus kitörése nyomán, maga után vonva az olajárak jelentős növekedését. Az Európai Unió 2024 februárjában indított, vörös-tengeri Aspides nevű műveletével kapcsolatban elmondta, hogy az eddig nem volt hatékony.

„Ezért nagyon szkeptikus vagyok az ügyben, hogy az Aspides kiterjesztése a Hormuzi-szorosra több biztonságot eredményezne. Mindezt most a legnagyobb nyugalommal meg fogjuk vitatni” – tette hozzá az uniós külügyminiszterek hétfői tanácskozására utalva.

