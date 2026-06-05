Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij

A Magyar Hang értesülései szerint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat.

Bár a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kívánta kommentálni a hírt, Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések a diplomáciai esemény részleteiről. A találkozó pontos időpontja egyelőre még nem ismert, de az előkészületek gőzerővel zajlanak a háttérben.