Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Zajlanak az egyeztetések.
A Magyar Hang értesülései szerint
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat.
Bár a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kívánta kommentálni a hírt, Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések a diplomáciai esemény részleteiről. A találkozó pontos időpontja egyelőre még nem ismert, de az előkészületek gőzerővel zajlanak a háttérben.
A tervezett elnöki vizit hátterében áll, hogy Magyar Péter miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány és Kijev között teljes körű megállapodás született a százezres kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP