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volodimir zelenszkij sándor fegyir Magyar Péter budapest

Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij

2026. június 05. 09:46

Zajlanak az egyeztetések.

2026. június 05. 09:46
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A Magyar Hang értesülései szerint 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat.

Bár a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kívánta kommentálni a hírt, Sándor Fegyir nagykövet megerősítette, hogy már folynak az egyeztetések a diplomáciai esemény részleteiről. A találkozó pontos időpontja egyelőre még nem ismert, de az előkészületek gőzerővel zajlanak a háttérben.

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A tervezett elnöki vizit hátterében áll, hogy Magyar Péter miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a magyar kormány és Kijev között teljes körű megállapodás született a százezres kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. 

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Összesen 84 komment

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reepcze-2
2026. június 05. 11:56
Jut eszembe. Bütyök belengette, hogy szeretné, ha itt lennének a béketárgyalások. Nyilván Putyint is le akarná tartóztatni, ahogy Netanjahut is.
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nyafika
2026. június 05. 11:55
ukrán náci...most foshat a picsád...
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magyar-1977
2026. június 05. 11:54
magyar-1977 lyon-v-2 2026. június 05. 11:53 Ti már buktatok sötét nyilas, kuss a nevetek, innentől átveszik az országot a magyarok!:D
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lyon-v-2
•••
2026. június 05. 11:47 Szerkesztve
Aki nekünk folyamatosan keresztbe tesz, jogokat von meg, olajcsövet elzár, miniszterelnököt fenyeget, az energiaellátásunkat kib.szásból fenyegeti és még pont az energia exportban követelődzik is pofátlanul az miért vagy minek jöjjön ide ? Elképesztő...
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