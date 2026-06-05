Szoboszlai szettjével viccelődni lehet, nyerészkedni nem: jogi lépéseket tesz a futballsztár menedzsmentje

Így nézne ki Szoboszlai egyenruhában – a rendőrség is üzent a válogatott sztárjának
A Liverpool sztárja extravagáns öltözetben érkezett meg Telkibe.
Úgy látszik, azért a jópofának gondolt internetes mémek felhasználásának is vannak határai. A Szoboszlai Dominiket képviselő ügynökség jogi lépéseket helyezett kilátásba a sztár fotóját engedély nélkül felhasználó cégek ellen.
Óriásit futott a magyar közösségi médiában a válogatotthoz hazatérő Szoboszlai Dominik legújabb ruhakölteménye, amelyben a hét elején a telki edzőközpontba megérkező Liverpool-sztárt lencsevégre kapták. A földi halandó szemmel nézve legalábbis extravangásnak mondható szettre boldog-boldogtalan rárepült, és a mesterséges intelligencia korában pillanatok alatt átalakították saját felhasználásra: viccből közéleti személyiségeket, vagy éppen saját magukat „öltöztették be” Szoboszlainak, de sportegyesületek, mindenféle szervezetek, sőt még a hatóságok is csatlakoztak az idővel egyre kínosabbá váló hype-hoz. A sztori igazán problémás része viszont az, hogy a hirtelen jött népszerűségi potenciált kiaknázva számos kereskedelmi, tehát nem nonprofit cég is felhasználta a fotókat rögtönzött marketingkampányához – méghozzá engedély nélkül.
Ez márpedig személyiségi és egyéb jogi aggályokat vet fel, amit a Szoboszlai Dominiket képviselő ügynökség, az elmúlt években a játékos pályán kívüli megjelenésére is nagy hangsúlyt fektető EM Sports is megerősítette a Blikk kérdésére:
„Tisztában vagyunk azzal, hogy Szoboszlai Dominik közszereplő, így a róla megjelenő, nem kereskedelmi célból – gyakran humoros formában – felhasznált képekkel kapcsolatban semmilyen kifogásunk nincs. Sokkal inkább pozitívan értékeljük a Dominik iránt ilyen módon is megnyilvánuló szeretetet. Ugyanakkor
nem elfogadható, hogy gazdasági tevékenységet folytató társaságok az általuk forgalmazott termékek vagy az általuk nyújtott szolgáltatások népszerűsítése érdekében, bizonyos márkákkal összekapcsolva, kereskedelmi céllal használják fel Dominik fényképeit, illetve az eredeti fotói alapján generált AI-képeket.
Az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek vagy az azok alapján generált AI-képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több, általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk” – szól az EM Sports szigorú közleménye.
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A Liverpool sztárja extravagáns öltözetben érkezett meg Telkibe.
A magyar válogatott csapatkapitánya – aki legközelebb péntek este, a Puskás Arénában vezeti pályára a nemzeti együttest a Finnország elleni felkészülési találkozón – a Premier League 5. helyén végző Liverpool legjobb játékosa volt idén, emellett a saját vállalkozásainak is igen jól megy, hiszen immár a cégei révén is millliárdosnak mondhatja magát.
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A vállalatainak bevétele azonban még így is eltörpül a liverpooli fizetése mellett.
Nyitókép: Instagram/mlsztv