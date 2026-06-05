Szoboszlai szettjével viccelődni lehet, nyerészkedni nem: jogi lépéseket tesz a futballsztár menedzsmentje

Óriásit futott a magyar közösségi médiában a válogatotthoz hazatérő Szoboszlai Dominik legújabb ruhakölteménye, amelyben a hét elején a telki edzőközpontba megérkező Liverpool-sztárt lencsevégre kapták. A földi halandó szemmel nézve legalábbis extravangásnak mondható szettre boldog-boldogtalan rárepült, és a mesterséges intelligencia korában pillanatok alatt átalakították saját felhasználásra: viccből közéleti személyiségeket, vagy éppen saját magukat „öltöztették be” Szoboszlainak, de sportegyesületek, mindenféle szervezetek, sőt még a hatóságok is csatlakoztak az idővel egyre kínosabbá váló hype-hoz. A sztori igazán problémás része viszont az, hogy a hirtelen jött népszerűségi potenciált kiaknázva számos kereskedelmi, tehát nem nonprofit cég is felhasználta a fotókat rögtönzött marketingkampányához – méghozzá engedély nélkül.

Az a bizonyos Szoboszlai-szett... (Fotó: Instagram/szoboszlaidominik)

Szoboszlai személye nem lehet „ingyenreklám” tárgya