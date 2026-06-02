magyar válogatott Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

„Szoboszlaival kapcsolatos aggályok” – emiatt rúgták ki Arne Slotot?

2026. június 02. 08:22

Nem kellett volna erőltetni a magyar klasszis bizonyos dolgait? Liverpooli források szerint Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah helyzetének „félrekezelése” kulcsszerepet játszhatott a holland vezetőedző bukásában.

Mint arról az elsők között beszámoltunk, éppen a hétvégi, budapesti Bajnokok Ligája-döntő napján menesztette a Liverpool FC eddigi vezetőedzőjét, Arne Slotot. A holland mester mindössze egy évvel azután távozott, hogy rögtön első idényében bajnoki címig vezette az együttest – idén viszont a nyári gigaköltekezés ellenére csak a mélyen várakozáson aluli 5. helyre tudta bekormányozni az egész évben szenvedő Vörösöket. A kikötővárosban most igyekeznek feltárni a kudarcok és a Slot kirúgása mögötti okokat, melyek között bizony vastagon ott van Szoboszlai Dominik szerepe is. 

SZALAH, Mohamed; SZOBOSZLAI Dominik
Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik voltak Arne Slot bukásának legfőbb okai? (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Miért erőltette Szoboszlai Dominiket?

A jól ismert szurkolói portál, a Rousing the Kop egy, a „A Liverpool játékosainak négy komoly problémájuk volt Arne Slottal a távozása előtt, köztük a Szoboszlaival kapcsolatos aggályok is” című elemzésben mutat rá azokra a belső okokra, amelyek Slot rohamos népszerűségvesztéséhez vezettek. Az írás szerint a holland a mostani szezon végére nagyrészt elveszítette az öltözőt, erre utalnak többek között az idő előtt távozó Mohamed Szalah frusztrált nyilatkozati és közösségi médiás posztjai, amelyekre a játékostársak is többnyire egyetértő reakciókat adtak.

A portál által megjelölt négy konkrét ok közül 

  • az első nem meglepő módon éppen az egyiptomi ikon helyzetének (félre)kezelése volt: állítólag több játékos is a klub elmúlt éveinek legmeghatározóbb klasszisa pártjára állt az edzővel szemben, amikor Slot elkezdte Szalaht „jegelni” a szintén alulteljesítő nyári igazolások javára.
  • A második fő ok a számos alkalommal kivesézett probléma, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként erőltetése volt, amivel az érintett mellett a drukkerek ellenérzését is kivívta Slot, hiszen a szezon toronymagasan legjobb liverpooli játékosának a középpályáról hátrarendelése egyúttal a maradék kreatív szikrát is kioltotta a csapat egyébként is döcögő támadójátékából. 
  • ezenfelül még két okot említenek: az egyik, hogy a Slot által hozott új játékosoknak állítólag sokkal kevesebb felelősséget kellett vállalniuk az esetleges gyenge teljesítményekért, a másik pedig, hogy a holland átesett egyik végletből a másikba, és a taktikai elemek eleinte túlmagyarázása után az évad végére már alig adott részletes utasításokat, így viszont még kaotikusabb lett a játék.

A portál szerint ez a négy problémakör összeadva már túl sok volt, ezt együttesen nem bírta el a kispad Arne Slot alatt. Mint ismert, utódja a Tóth Alex-féle Bournemouth-szal az elmúlt három évben erőn felül teljesítő, a Cseresznyésektől a nyáron távozó baszk Andoni Iraola lehet, aki idén klubtörténelmet írva Európa-liga-indulást harcolt ki a tengerparti kiscsapattal – januárban többek között a 'Poolt is legyőzve.

Válogatott csapatkapitány és sajátos divatcézár

Közben hétfő délután befutottak a magyar válogatott péntek esti, finnek elleni, és a jövő keddi, kazahok elleni edzőmeccsre készülő tagjai az MLSZ telki edzőközpontjába, köztük természetesen Szoboszlai Dominikkel. A nemzeti együttes csapatkapitánya ezúttal is nagy visszhangot váltott ki egyedi öltözködési stílusával: egyesek megjegyzik, mintha egyenesen a milánói divathétről érkezett volna, mások szerint viszont a szettje meglehetősen „nőies” hatást kelt... Önök szerint?

Nyitókép: Instagram/mlsztv

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ohel
2026. június 02. 10:17
Szerintem nem áll jó a cucc. Nem tudom mibe került, de ne vegyél több ilyet. :-)
Haifisch
2026. június 02. 10:04
Nekem mindegy, csak nyerjenek. Hajrá magyarok!
apro_marosan_petergabor
2026. június 02. 09:10
Domnak jobban megy az öltözködés(?)- de inkább a szalonlátogatás, mint a foci. Reméljük az új edző visszanyes belőle.
buktoragyufaarus
2026. június 02. 09:07
Hát szobo ezzel a hajjal és öltözettel.😁👍
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!