„Szoboszlaival kapcsolatos aggályok” – emiatt rúgták ki Arne Slotot?

Óriási bréking Budapestről: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét, már az utódját is megnevezték
Ennyi volt.
Nem kellett volna erőltetni a magyar klasszis bizonyos dolgait? Liverpooli források szerint Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah helyzetének „félrekezelése” kulcsszerepet játszhatott a holland vezetőedző bukásában.
Mint arról az elsők között beszámoltunk, éppen a hétvégi, budapesti Bajnokok Ligája-döntő napján menesztette a Liverpool FC eddigi vezetőedzőjét, Arne Slotot. A holland mester mindössze egy évvel azután távozott, hogy rögtön első idényében bajnoki címig vezette az együttest – idén viszont a nyári gigaköltekezés ellenére csak a mélyen várakozáson aluli 5. helyre tudta bekormányozni az egész évben szenvedő Vörösöket. A kikötővárosban most igyekeznek feltárni a kudarcok és a Slot kirúgása mögötti okokat, melyek között bizony vastagon ott van Szoboszlai Dominik szerepe is.
A jól ismert szurkolói portál, a Rousing the Kop egy, a „A Liverpool játékosainak négy komoly problémájuk volt Arne Slottal a távozása előtt, köztük a Szoboszlaival kapcsolatos aggályok is” című elemzésben mutat rá azokra a belső okokra, amelyek Slot rohamos népszerűségvesztéséhez vezettek. Az írás szerint a holland a mostani szezon végére nagyrészt elveszítette az öltözőt, erre utalnak többek között az idő előtt távozó Mohamed Szalah frusztrált nyilatkozati és közösségi médiás posztjai, amelyekre a játékostársak is többnyire egyetértő reakciókat adtak.
A kilenc év után távozó egyiptomi klubikon szerint valami megváltozott a liverpooli öltözőben.
A portál által megjelölt négy konkrét ok közül
A portál szerint ez a négy problémakör összeadva már túl sok volt, ezt együttesen nem bírta el a kispad Arne Slot alatt. Mint ismert, utódja a Tóth Alex-féle Bournemouth-szal az elmúlt három évben erőn felül teljesítő, a Cseresznyésektől a nyáron távozó baszk Andoni Iraola lehet, aki idén klubtörténelmet írva Európa-liga-indulást harcolt ki a tengerparti kiscsapattal – januárban többek között a 'Poolt is legyőzve.
Közben hétfő délután befutottak a magyar válogatott péntek esti, finnek elleni, és a jövő keddi, kazahok elleni edzőmeccsre készülő tagjai az MLSZ telki edzőközpontjába, köztük természetesen Szoboszlai Dominikkel. A nemzeti együttes csapatkapitánya ezúttal is nagy visszhangot váltott ki egyedi öltözködési stílusával: egyesek megjegyzik, mintha egyenesen a milánói divathétről érkezett volna, mások szerint viszont a szettje meglehetősen „nőies” hatást kelt... Önök szerint?
