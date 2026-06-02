Magyar Péter lefagyott, amikor Gulyás Gergely szembesítette őt a saját szavaival (VIDEÓ)

Gulyás Gergely: ha Brüsszel figyelembe venné a Magyar Péter féle jogállamiságot, visszavenné a megítélt forrásokat
A Fidesz frakcióvezetője kérdőre vonta Magyar Pétert az uniós forrásokért cserébe tett ígéretei kapcsán.
Erre nem számított a miniszterelnök.
Mint megírtuk, Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyarország korábban kizárólag politikai okokból nem kapta meg azokat az uniós forrásokat, amelyekről Magyar Péter miniszterelnök pénteken állapodott meg Brüsszelben – vélekedett a politikus hétfőn a Parlamentben. A történetben azonban van egy csavar, ami rendesen lesokkolta Magyar Pétert.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz frakcióvezetője kérdőre vonta Magyar Pétert az uniós forrásokért cserébe tett ígéretei kapcsán.
Gulyás Gergely kiemelte, a Fidesz minden Magyarországra érkező uniós forrásnak örül, azt azonban elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel eddig jogállamisági problémákra hivatkozva tartott vissza forrásokat.
Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel, ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálnák a többi uniós államban a jogállamiságot és a médiahelyzetet”
– fogalmazott Gulyás, majd beszéde végén megjegyezte – kisebb zavart idézve elő a kormánypárti frakcióban – hogy mindezt Magyar Péter mondta korábban.
A miniszterelnök arckifejezése árulkodó, az viszont nem hallatszik, amit Gulyásnak mond ezután.
Képernyőkép: YouTube