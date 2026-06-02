Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza sulyok tamás sólyom lászló Magyar Péter

Az elnök embere

2026. június 02. 09:01

A lényegre fókuszálva: a menesztés nem demokráciapróba. Azt, hogy a Tisza mennyire demokratikus, nem az fogja eldönteni, hogy Sulyok Tamást távozásra bírják-e (távozásra fogják bírni – az lenne súlyosan antidemokratikus, ha pozícióban hagynák), hanem az, hogy kit raknak a helyére.

Hargitai Miklós
Népszava

„Hogy a nem-cselekvés leginkább arcpirító eseteit Magyar Péter most a fejére olvasta, az leginkább a publikumnak szólt: Sulyok Tamás pontosan tudja, hogy civilizált tisztségviselőként miért kellett volna már régen lemondania. A már említett, alkotmányellenes szerepfelfogáson túl leginkább azért, mert a felettese, akihez igazodnia kell, szintén megbukott: már nem miniszterelnök, csak egy zsugorodó középpárt elnöke.

Hogy az alkotmánymódosítás-e a második legfájdalommentesebb mód az eltávolítására, azt nem nekünk kell eldöntenünk: valószínűleg igen, mert egy rendszerváltással ezelőtt, a legfőbb bíró leváltásakor a Fidesz is hasonlóképpen csinálta. Nekik nem kellett köztársasági elnököt cserélniük, mert Sólyom László mandátuma éppen lejárt – pontosabban kellett, de nem primer hatalmi érdekek miatt, hanem azért, mert sem Schmitt, sem Novák nem tudott felnőni a feladatához (morálisan, a Fideszben… ehhez nincs mit hozzáfűzni). Mindenesetre a volt kormánypártnak nincs oka másra mutogatni: ha egy közjogi méltóság deaktiválása az első lépés a diktatúra felé, ahogyan mondjuk Gulyás Gergely állítja, akkor ők anno elég hamar elkötelezték magukat a demokrácia lebontása mellett.

A lényegre fókuszálva: a menesztés nem demokráciapróba. Azt, hogy a Tisza mennyire demokratikus, nem az fogja eldönteni, hogy Sulyok Tamást távozásra bírják-e (távozásra fogják bírni – az lenne súlyosan antidemokratikus, ha pozícióban hagynák), hanem az, hogy kit raknak a helyére." 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. június 02. 11:58
frocsog a nepszarra
dryanflowd__
2026. június 02. 11:57
"Az elnök embere – akárcsak S. böszme Pál: Megáltam Hegyeshalomnál – "első álamfői látogatásom első álomásán". (ehhez nincs mit hozzáfűzni))
aacius
2026. június 02. 11:48
Merz, Macron??? Népszerűtlenebbek, mint Sulyok. A demokrácia nem az, hogy a győztes mindenkit megaláz és kirúg a közigazgatásból. A Fideszt szidták, hogy visszaél a 2/3-al erre tapsolnak a sokkal durvább módszerekhez. Mondjuk ez a csapat feles többséggel is alkotmányozna, csak akkor jobban be kéne fogni az orrukat. A Fidesz túlságosan a békére törekedett és úriember volt. Olvasom a nagy menekülők beszámolóit, hogy a Fidesz miatt külföldre ,,kellett" menni. Indoklás: bekerültek egy Soros bérenc listába a Ripostban és lehallgatták a telefonját. Most meg teljesen nyiltan lehet uszítani és börtönnel fenyegetőzni, meg kirúgni mindenkit. Ne fenyegetőzzön, hanem tegyen feljelentést.
elfújta az ellenszél
2026. június 02. 11:15
Ezeket az írásokat olvasni olyan mint egy időutazás az 1945 utáni időkbe. Ugyanilyen érvelésekkel magyarázták meg, miért kell pártokat betilteni, politikusokat eltávolítani, a népi demokrácia dicsőségére. Ha valakinek van ideje, az 1947-48-as lapszámokban megtalálja ugyanezeket a "reakciós politikusok" elleni kirohanásokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!