„Te kib*szott őrült” – Trump példátlan hangnemben osztotta ki Netanjahut

Áttörés: Donald Trump bejelentette a béke időpontját Iránnal
Fellélegezhet a világ?
„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”
Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívül éles hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel – állítja három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva az Axios. A lap szerint Trump azért vonta felelősségre az izraeli kormányfőt, mert úgy véli, Izrael libanoni katonai műveletei veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokat.
A beszámoló szerint az amerikai elnök a hívás során szokatlanul durva hangnemet ütött meg, és „kib*szott őrültnek” nevezte Netanjahut. Trump állítólag azt is a szemére vetette az izraeli vezetőnek, hogy hálátlan, majd úgy fogalmazott:
Megmentem a segged. Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt emiatt.”
Trump a források szerint arra is választ követelt Netanjahutól, hogy mi a célja az Izrael által jelenleg végrehajtott katonai műveleteknek, mert szerinte azok nem szolgálják a térség stabilizálását. A feszültség hátterében az áll, hogy Izrael a hétvégén kiterjesztette libanoni hadműveleteit, és Netanjahu utasítására Bejrútot is támadás érte. Ezt követően Irán megszakította az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat.
Az Axios értesülései szerint Trump a beszélgetés során arra is kérte az izraeli miniszterelnököt, hogy állítsa le a Bejrút elleni csapásokat. A portál forrásai úgy tudják, hogy az izraeli vezetés eleget tesz az amerikai elnök kérésének, ami csökkentheti a térségben kialakult feszültséget és újra megnyithatja az utat a diplomáciai egyeztetések előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Fellélegezhet a világ?
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo