benjámin netanjahu irán egyesült államok donald trump izrael

„Te kib*szott őrült” – Trump példátlan hangnemben osztotta ki Netanjahut

2026. június 02. 09:37

„Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt.”

null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívül éles hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel – állítja három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva az Axios. A lap szerint Trump azért vonta felelősségre az izraeli kormányfőt, mert úgy véli, Izrael libanoni katonai műveletei veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokat.

A beszámoló szerint az amerikai elnök a hívás során szokatlanul durva hangnemet ütött meg, és „kib*szott őrültnek” nevezte Netanjahut. Trump állítólag azt is a szemére vetette az izraeli vezetőnek, hogy hálátlan, majd úgy fogalmazott: 

Megmentem a segged. Mindenki utál téged. Mindenki utálja Izraelt emiatt.”

Trump a források szerint arra is választ követelt Netanjahutól, hogy mi a célja az Izrael által jelenleg végrehajtott katonai műveleteknek, mert szerinte azok nem szolgálják a térség stabilizálását. A feszültség hátterében az áll, hogy Izrael a hétvégén kiterjesztette libanoni hadműveleteit, és Netanjahu utasítására Bejrútot is támadás érte. Ezt követően Irán megszakította az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat.

Az Axios értesülései szerint Trump a beszélgetés során arra is kérte az izraeli miniszterelnököt, hogy állítsa le a Bejrút elleni csapásokat. A portál forrásai úgy tudják, hogy az izraeli vezetés eleget tesz az amerikai elnök kérésének, ami csökkentheti a térségben kialakult feszültséget és újra megnyithatja az utat a diplomáciai egyeztetések előtt.

Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
di78
•••
2026. június 02. 12:00 Szerkesztve
"egyszeri 2026. június 02. 11:23 Kíváncsi vagyok Robert C. Castel véleményére ezzel kapcsolatban." RCC vissza kérdezne, mi a lóf@sz érdekli Iránt, hogy mi történik, egy tőle távol lévő, tököm kis országban mint Libanon? Jaaa, hogy ott Irán egy proxy hadsereget finanszíroz. Hát, hát... hmm, hmm...
Welszibard
2026. június 02. 11:59
Az USÁ.ban is az van mint nálunk: Az USA tele van meggazdagodott zsidóval, akik elsősorban demokrata pártiak és nem Trumpot, hanem Izraelt és Netanjahut pártolják. Sem Herzl Tivadar német nyelven írt főművében (Judenstaat - A Zsidó Állam 1895) sem a Balfour-nyilatkozatban (1917) nincs szó arról, hogy a Palesztinok lakta Ciszjordániát és Gázát, valamint Kelet Jeruzsálemet Izrael erőszakkal elfoglalja és annektálja. Az ENSZ határozatokat semmibe véve, gyakorlatilag Gázában népirtást (genocídium) hajtott végre (2000 ≠ 40.000!). Másoktól követeli az atomtöltetű rakéták betiltását, de ő nem engedi, hogy nemzetközi bizottság ellenőrizze az ő atomrakéta készleteit. Közismertek a Moszad terrorista jellegű likvidálásai más országok területén. A mi zsidóink, a kommunizmus alatt. szidták Izrael erőszakos terjeszkedését, amióta a globálkapitalizmus a gazdájuk azóta dicsérik. Ezzel az erőszakos módszerrel foglalták el Budapestet is. Most az egész országot szeretnék Ciszjordániává tenni?
evpus
2026. június 02. 11:52
Trump belebukhat abba, hogy Netanjahu seggét védi!
Türelem
2026. június 02. 11:30
A Neokohn pontosabb.......
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!