„Te kib*szott őrült” – Trump példátlan hangnemben osztotta ki Netanjahut

Donald Trump amerikai elnök hétfőn rendkívül éles hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel – állítja három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva az Axios. A lap szerint Trump azért vonta felelősségre az izraeli kormányfőt, mert úgy véli, Izrael libanoni katonai műveletei veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokat.

A beszámoló szerint az amerikai elnök a hívás során szokatlanul durva hangnemet ütött meg, és „kib*szott őrültnek” nevezte Netanjahut. Trump állítólag azt is a szemére vetette az izraeli vezetőnek, hogy hálátlan, majd úgy fogalmazott: