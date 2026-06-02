Megírta a Politico: a PSG győzelme után kitört zavargások erősíthetik a francia jobboldalt

A Politico beszámolója szerint a PSG történelmi BL-sikere után országszerte ünneplés kezdődött, amely számos helyen erőszakba torkollott. A kialakult helyzet gyorsan újra a migráció és a közbiztonság kérdését állította a politikai viták középpontjába. Üzleteket rongáltak meg, járműveket gyújtottak fel, és több helyszínen összecsapások alakultak ki a rendőrök és a rendbontók között. A zavargások nyomán a hatóságok közel kilencszáz embert vettek őrizetbe. Laurent Nuñez belügyminiszter adatai szerint ez 45 százalékkal magasabb szám, mint egy évvel korábban, amikor a PSG szintén jelentős sikert ünnepelhetett.

A történtek ismét előtérbe helyezték a közrend, az illegális migráció és a bűnözés kérdését Franciaországban

Forrás: LOU BENOIST / AFP

A történtek különösen érzékeny pillanatban érték a francia politikát. A következő hónapokban a labdarúgás kerül a figyelem középpontjába, miközben az ország már a következő elnökválasztás politikai előkészítésének időszakába lépett. A zavargások így nem csupán közrendészeti kérdésként jelentek meg, hanem azonnal a politikai küzdelmek részévé váltak.