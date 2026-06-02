06. 02.
ursula von der leyen michael mcgrath jogállam jogállamisági jelentés Magyar Péter európai bizottság

Magyarországra érkezik az EU jogállami biztosa

2026. június 02. 07:41

Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival vitatja meg az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését.

null

A Telex arról ír, hogy kedden Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését – teszik hozzá. Mint megjegyzik, 

az éves dokumentum tavalyi kiadása többek között „a magas szintű korrupció elleni magyar fellépéssel” volt elégedetlen.

A biztos az Országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyeztessenek a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta tartó problémák kezeléséről, közölte az Európai Bizottság. Mint kiderült, a testület szerint a látogatás arra is lehetőséget kínál, hogy 

támogassák Magyarországot a reformokkal Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter pénteki találkozójára építve” – jelentsen ez bármit is.

McGrath találkozik több parlamenti bizottság elnökével: a törvényalkotási (Rák Richárd), az igazságügyi (Hantosi István), külügyi (Hajdu Márton), és EU-ügyi (Sopov Ildikó Éva) testületek vezetőivel. A miniszterek közül a Miniszterelnökségért (Ruff Bálint), az igazságügyért (Görög Márta) és a kultúráért (Tarr Zoltán) felelős tárcavezetőkkel egyeztet. Az uniós testület szerint 

jogalkotási reformokról beszélnek, például „a jogállamiság megerősítéséről, az alapvető jogok védelméről és a médiaszabadságról.”

Az Európai Bizottság közleménye külön kiemelte, hogy a kormány múlt héten hivatalosan is jelezte a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, ezt fontos lépésnek nevezte az uniós testület az EU-pénzek védelmében.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
2026. június 02. 08:45
Érdekes minden nercsicskának hirtelen milyen fontos lett a demokrácia, a jog hatalma hol volt ez az aláírógép amikor a 23.58-kor megjelent rendelet 00.00-kor életbe lepett? amikor közösségek jogait tiporta a nermaffia lábbal? amikor nem a hozzáértés, ha nem a párthűség alapján nevezett ki bárkit a maffia? amikor vészhelyzet nélkül volt rendeleti kormányzás parancsuralom évekig?Idáig hol tetszett lenni? Valahogy az nem zavarta és az nem volt politikai zsákmányszerzés, amikor a legfőbb ügyész és most már az alkotmány bíróság elnöke polt péter, fideszes politikus, orbán országos barátja lett. Varga zs. andrás, aki polt helyettese volt, az ügyészségen, majd alkotmánybíró lett és utána a kúria elnöke, ez se zavarta. Itt a fideszes haverok a legfontosabb közjogi intézmények vezetésében egymásnak adták a kilincset, sulyokkal együtt. De most, hogy le akarják őket váltani a fidesz és a mihasznák együtt kiáltanak diktatúrát. Elmentek ti a picsába mind.
recipp
2026. június 02. 08:43
"Amit a kormány tervez, azt az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi." Pontosan így van! Határozottan a helyreállítás egyik fontos mérföldköveként fogják értékelni a jogállamot meghekkelő Orkbán Vígtor egyik kulcsbábjának eltávolítását. Tomi bá', ezt hívják pozitív hatásnak Nem fog befolyásolni semmit, mindenki érti, miről van szó. Az EU előtt ott a lengyel példa. Képes ezzel kiállni, miközben a Fidesz az összes létező pozíciót elfoglalta. Még a legutolsó, senki által nem üzőtt sportnak is a szövetsége élén is fideszes politikus van/volt. Még a mostani fideszes pártalkotmány is kimondja, hogy tilos kizárólagos hatalomra törekedni. Miről beszél ez a bűzbomba
recipp
2026. június 02. 08:39
Sulyok Tamás hazudik , amikor arra utalgat , hogy a leváltása hatással lehet az EU-s pénzek hazautalására . Michael McGrath az EU igazságügyi biztosa interjút adott az Euronews csatornának. A riporternek arra kérdésére , hogy mi a véleménye a magyar köztársasági elnök alkotmánymódosítással történő eltávolításához, azt válaszolta , elkerülhetetlen, ha olyan nagy változások történnek , mint Magyarországon. Személycserékkel jár. . Az a fontos , hogy a fékek és ellensúlyok rendszere működjön. (10:08) youtube.com/watch?v=RW1p4rFGYtY McGrath biztos: Magyarország népéért reformáljon, ne az EU miatt El se kellett volna fogadnia a felkérést Sulyoknak, mivel maga is tudja, tudta, hogy sose lesz képes a nemzet egységének képviseletére. Nem is törekedett erre sosem. Arról nem is beszélve, hogy az Alaptörvény 9. cikke szerint az államfő "őrködik az államszervezet demokratikus működése felett", amit nyilvánvalóan nem sikerült megvalósítania.
machet
2026. június 02. 08:37
A soron következő újabb f@szkalap.
