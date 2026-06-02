Magyarországra érkezik az EU jogállami biztosa

Ezért mondana le Magyar Péter „egy pici szuverenitásról”: visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség
Akár több évvel ezelőtti esetek vizsgálata is lehetővé válhat.
Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival vitatja meg az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését.
A Telex arról ír, hogy kedden Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését – teszik hozzá. Mint megjegyzik,
az éves dokumentum tavalyi kiadása többek között „a magas szintű korrupció elleni magyar fellépéssel” volt elégedetlen.
A biztos az Országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyeztessenek a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta tartó problémák kezeléséről, közölte az Európai Bizottság. Mint kiderült, a testület szerint a látogatás arra is lehetőséget kínál, hogy
támogassák Magyarországot a reformokkal Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Magyar Péter pénteki találkozójára építve” – jelentsen ez bármit is.
McGrath találkozik több parlamenti bizottság elnökével: a törvényalkotási (Rák Richárd), az igazságügyi (Hantosi István), külügyi (Hajdu Márton), és EU-ügyi (Sopov Ildikó Éva) testületek vezetőivel. A miniszterek közül a Miniszterelnökségért (Ruff Bálint), az igazságügyért (Görög Márta) és a kultúráért (Tarr Zoltán) felelős tárcavezetőkkel egyeztet. Az uniós testület szerint
jogalkotási reformokról beszélnek, például „a jogállamiság megerősítéséről, az alapvető jogok védelméről és a médiaszabadságról.”
Az Európai Bizottság közleménye külön kiemelte, hogy a kormány múlt héten hivatalosan is jelezte a csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez, ezt fontos lépésnek nevezte az uniós testület az EU-pénzek védelmében.
