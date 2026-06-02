Magyarországra érkezik az EU jogállami biztosa

A Telex arról ír, hogy kedden Budapestre látogat az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosa. A testület tájékoztatója szerint Michael McGrath az új magyar kormány tagjaival megvitatja az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését – teszik hozzá. Mint megjegyzik,

az éves dokumentum tavalyi kiadása többek között „a magas szintű korrupció elleni magyar fellépéssel” volt elégedetlen.

A biztos az Országgyűlés tagjaival is találkozik, hogy egyeztessenek a magyar jogállamisági helyzetről és a régóta tartó problémák kezeléséről, közölte az Európai Bizottság. Mint kiderült, a testület szerint a látogatás arra is lehetőséget kínál, hogy