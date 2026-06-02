Figyelmeztették Magyar Pétert Brüsszelből; nem igaz, hogy Magyarország a legszegényebb; a miniszterelnök nem bírja az ellenvéleményeket

Figyelmeztetés Brüsszelből

Magyar Péter alkotmány-módosítással tervezi eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Sulyok Tamás a Facebook-oldalán közölte, hogy nem mond le, és élesen bírálta a kormány lépését: szerinte személyre szabott jogalkotással, „politikai zsákmányszerzéssel” akarják eltávolítani a hivatalából, ami alkotmányos válságot, társadalmi megosztottságot és Magyarország nemzetközi megítélésének romlását okozná – beleértve az uniós források lehívásának veszélyét is.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a nemzetközi lap, a Politico is beszámolt az esetről. A cikk szerint az Európai Bizottság több milliárd eurós támogatást ígért Magyarországnak igazságügyi, korrupcióellenes és közbeszerzési reformokért cserébe, ám Sulyok Tamás eltávolítása alkotmányos válságot válthat ki, és megnehezítheti a végleges uniós megállapodást.