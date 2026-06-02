Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Figyelmeztették Magyar Pétert Brüsszelből; nem igaz, hogy Magyarország a legszegényebb; a miniszterelnök nem bírja az ellenvéleményeket

2026. június 02. 06:03

Ezek voltak a legolvasottabb cikkek hétfőn.

Figyelmeztetés Brüsszelből

Magyar Péter alkotmány-módosítással tervezi eltávolítani Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Sulyok Tamás a Facebook-oldalán közölte, hogy nem mond le, és élesen bírálta a kormány lépését: szerinte személyre szabott jogalkotással, „politikai zsákmányszerzéssel” akarják eltávolítani a hivatalából, ami alkotmányos válságot, társadalmi megosztottságot és Magyarország nemzetközi megítélésének romlását okozná – beleértve az uniós források lehívásának veszélyét is.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a nemzetközi lap, a Politico is beszámolt az esetről. A cikk szerint az Európai Bizottság több milliárd eurós támogatást ígért Magyarországnak igazságügyi, korrupcióellenes és közbeszerzési reformokért cserébe, ám Sulyok Tamás eltávolítása alkotmányos válságot válthat ki, és megnehezítheti a végleges uniós megállapodást.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Magyar Péter elvezettette a bekiabálókat

Magyar Péter miniszterelnök június elsején reggel 8 órakor megjelent a Sándor-palotánál, majd miután egyeztetett Sulyok Tamás államfővel, sajtótájékoztatót tartott az épület előtt.

A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt, rendőrt vezényelt rá, és elvezettette.

A kormányfő felszólította a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat. Mint fogalmazott, akik kiabálnak, azok rendzavarást, garázdaságot követnek el. „A Btk. szerint azt megszünteti és fellép ez ellen a rendőrség” – hangzott el. 

Magyarország nem a legszegényebb ország Európában

Francesca Rivafinoli élesen bírálta Magyar Péter parlamenti „leltárát”, amely szerint Magyarország 2010 és 2026 között az EU legszegényebb, „végletekig kifosztott” országává vált.

Rivafinoli szerint a Tisza-vezér szelektíven és félrevezető módon válogatja az adatokat: 100 százalékos inflációt említ, de elhallgatja a minimálbér 339 százalékos és az átlagkereset 285 százalékos  növekedését. „Négy évig nulla gazdasági növekedés” – állítja, miközben 2022-ben 4,6 százalékos GDP-növekedés volt. „Háromszorosra nőtt az államadósság” – mondja, de nem említi a GDP-arányos csökkenést, és azt sem, hogy Lengyelországban ugyanúgy háromszorosára nőtt az adósság (ráadásul GDP-arányosan is romlott a helyzet). 7 százalékos hiányt prognosztizál „rettenetes” példaként, miközben Lengyelország tavaly 7,3 százalékos deficittel zárt.

Különösen problematikusnak tartja, hogy Magyar Péter továbbra is „Magyarország az EU legszegényebb országa” hazugságot ismétli, holott az Eurostat szerint Bulgária, Görögország és Románia van leghátul, a valós fogyasztás alapján pedig Lettország. Ezzel szemben pozitívumokat sorol: a tehermentes saját ingatlanban élők aránya 2010 óta 2/3-ról 3/4-re nőtt Magyarországon (EU-szerte egyedülálló tendencia), a lakásfűtési problémák tekintetében pedig az ország a németek és csehek között helyezkedik el.

Rivafinoli szerint nem precíz leltárról van szó, hanem propagandáról – Magyar Péter a Facebook-követőinek és a „filmszínház” nézőinek játszik, nem a tényeknek. A két éve hangoztatott narratívát ismétli, mert „a valóság már nem érdekes”, csak a felhergelt bázisnak kell a „Netflix-szerű” műsor.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nuevas-reglas
2026. június 02. 08:44
alnevu kormanypropagandista szerint nem akkor megnyugodtam...
olvasó 4
2026. június 02. 08:16
Az a pénz már rég nincs meg. Ursuláék lelkesen eltapsolták az ukrán nagy szerelemben. A kis pszichopatának mikor esik le, hogy soha nem fog pénzt kapni, esetleg valami kis morzsát odavetnek.
lemez
2026. június 02. 07:31
A politico megirta az új magyar kormány feloldotta a vétót ismét szállitanak a békekeretböl fegyvert ukrajnának.Ezt nem mondta a wc-ben.
egyszeri
2026. június 02. 07:08
Van olyan gyanúm, Poloska és Ursula, valami háttéralkuban összejátszanak abban, hogy valami okot kreáljanak a pénzek további blokkolására. Könnyebb poloskát lefizetni mint a nagy pénzt odaadni Magyarországnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!