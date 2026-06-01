A német sajtó már tudja: ezért utazhat Magyar Péter Berlinbe

A diplomáciai út időzítése szorosan összefügg azzal a közelmúltbeli politikai megállapodással is, amely lehetővé teheti a korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását. A támogatások tényleges kifizetése azonban további lépéseket igényel, mivel Magyarországnak augusztus végéig teljesítenie kell a fennmaradó reformfeltételeket, és a végső jóváhagyáshoz az uniós tagállamok támogatását is el kell nyernie, amiért a kormányfő jelenlegi körútján lobbizik.

A folyamat egyik kritikus pontja az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szembeni vétó kérdése, amellyel kapcsolatban Magyar Péter korábban jelezte: a támogatás feltétele a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak biztosítása.

Németországi látogatását követően Magyar Péter szerdán Párizsba utazik, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztessen, ami jól mutatja az új kormány szándékát az EU meghatározó államaival való kapcsolatok elmélyítésére.