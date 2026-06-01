06. 01.
hétfő
06. 01.
hétfő
berlin friedrich merz tárgyalás támogatás uniós látogatás Magyar Péter

A német sajtó már tudja: ezért utazhat Magyar Péter Berlinbe

2026. június 01. 22:18

Könnyen lehet, hogy Merz kancellárral is egyeztetnie kell a miniszterelnöknek a Magyarországnak megítélt uniós források feltételei kapcsán.

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinbe utazik, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytat tárgyalásokat, ami a kormányfő első hivatalos látogatása a német fővárosban májusi hivatalba lépése óta.

A találkozó napirendjén a magyar–német kapcsolatok erősítése, az európai uniós kihívások, az euroatlanti biztonság kérdései, valamint Ukrajna további támogatása is szerepelhet

– írja a német NTV.

A diplomáciai út időzítése szorosan összefügg azzal a közelmúltbeli politikai megállapodással is, amely lehetővé teheti a korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását. A támogatások tényleges kifizetése azonban további lépéseket igényel, mivel Magyarországnak augusztus végéig teljesítenie kell a fennmaradó reformfeltételeket, és a végső jóváhagyáshoz az uniós tagállamok támogatását is el kell nyernie, amiért a kormányfő jelenlegi körútján lobbizik.

A folyamat egyik kritikus pontja az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásaival szembeni vétó kérdése, amellyel kapcsolatban Magyar Péter korábban jelezte: a támogatás feltétele a kárpátaljai magyar közösség nyelvi és oktatási jogainak biztosítása.

Németországi látogatását követően Magyar Péter szerdán Párizsba utazik, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztessen, ami jól mutatja az új kormány szándékát az EU meghatározó államaival való kapcsolatok elmélyítésére.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
pollip
2026. június 01. 23:08
MP a pénzt hazahozta és nincs semmiféle feltétele ennek:-)))) Kíváncsi leszek, tartanak-e közös sajtó tájékoztatót? Rutte nem tartott vele:-))))
Treeoflife
2026. június 01. 23:08
Melyik német céget akarja visszavinni Németországba Máris szomszéd? Ha ő akar beszélni a majommal, akkor nem lehet másról szó? Esetleg orosz olajat vagy gázt akarna? De lehet, hogy inkább azt szeretné tudni, hogy petike hogy áll az LMBTQ támogatásával? És hány náluk elutasított illegális migránst dobhatnak át?
bondavary
2026. június 01. 22:58
Ott lógatják a pénzt Peti orra előtt, hadd kapkpdjon utána. Közben elmondják neki, hogy mit kell tennie ezért a pénzért.
wasserwoman
•••
2026. június 01. 22:53 Szerkesztve
most hozzájuk megy látogatóba,és fel is szólitja őket,hogy éjfélig mondjanak le ,viszi magával az igazságügyi nőt,hogy megerősitse,hogy jogos
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.