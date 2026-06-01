„Nem számítottunk ekkora sikerre” – egész Európa dicséri a magyarokat a szervezés miatt

Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő projektvezetője csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől (UEFA), valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól.

Először rendezték Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

A magyar szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta: a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.