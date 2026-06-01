BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája Arsenal PSG Puskás aréna

„Nem számítottunk ekkora sikerre” – egész Európa dicséri a magyarokat a szervezés miatt

2026. június 01. 22:46

Szabó Vilmos csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől, valamint a PSG-től és az Arsenaltól. A Bajnokok Ligája döntőjének projektvezetője szerint a Puskás Arénában és a stadionon kívül is mindenki jelesre vizsgázott.

Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő projektvezetője csak pozitív visszajelzéseket kapott az európai szövetségtől (UEFA), valamint a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól.

Először rendezték Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

A magyar szövetség nemzetközi és szervezési igazgatója hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta: a rendezést tekintve mindenki hibátlanul teljesített, úgy a fő helyszínnek számító Puskás Arénában, mint a stadionon kívüli szurkolói zónákban, elsősorban a Hősök terén kialakított fesztiválon, továbbá a repülőtéri és városi transzferekben.

Nem számítottunk ekkora sikerre, nagyon pozitív visszajelzések érkeztek mindenki oldaláról, az UEFA és a két csapat részéről

– mondta Szabó Vilmos, aki szerint mindenki „jelesre vizsgázott”.

A projektvezető hozzátette: 

  • 2019-ben női Bajnokok Ligája-finálét, 
  • 2020-ban európai Szuperkupa-mérkőzést, 
  • 2021-ben négy Európa-bajnoki meccset, 
  • míg 2023-ban Európa-liga-döntőt rendeztek, 

így azokon már tapasztalatokat szerezhettek, amelyeket ezúttal is tudtak hasznosítani. Kiemelte: azokhoz képest azonban a férfi BL-döntő egy „teljesen más volumenű rendezvény”, a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseménye.

Szabó Vilmos a konkrét számokat illetően felidézte, csak az UEFA közel 300 közreműködőt delegált Budapestre, és az elmúlt bő egy évben nagyságrendileg ezres megbeszélést folytattak az európai szövetség kollégáival, akik nagyobb küldöttséggel tavaly kétszer, idén egyszer tartottak személyes bejárást a fináléra készülve. A projektvezető hangsúlyozta a szállítás, a közlekedés, a transzferek fontosságát, elsősorban a repülőteret illetően. Mint mondta, 

Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, ebből úgy tudtak erőn felül 800-at teljesíteni, hogy a magyar főváros egy átlagos napon 300 repülőgépet fogad.

De a teljes igény kielégítéséhez a környező országok repülőtereinek – Bécset, Pozsonyt, Zágrábot említette – bevonására is szükség volt. Hasonlóan erőn felül teljesített elmondása szerint a BKK is a fővároson belüli tömegközlekedés megszervezésével, amelyben szintén nem volt semmilyen fennakadás a nagyobb igénybevétel ellenére.

Szabó Vilmos elmondta: a stadionon kívül húszezer ember tekintette meg a BL-döntőt, már két órával a kezdés előtt megtelt a Hősök terén lévő szurkolói zóna tízezer fővel, plusz tízezer ember pedig az Andrássy útra megnyitott szakaszon követhette figyelemmel a történteket kivetítőkön.

A klubfutball csúcseseményének megrendezésével magasra került a léc, a korábbi éveket tekintve a férfi BL-döntővel összejött „a hab a tortára”, mondta Szabó Vilmos.

Csak gondolkozunk azon, hogy a továbbiakat tekintve mit lehetne itt még megvalósítani, de azon leszünk, hogy minél több ilyen eseményt idehozzunk Magyarországra

– utalt a következő kihívásokra, célokra a sportvezető.

A PSG szombaton 1–1-es rendes játékidő és hosszabbítás után, tizenegyesekkel győzte le az Arsenalt és védte meg ezzel a címét a Puskás Arénában rendezett döntőben.

Nyitókép: JURE MAKOVEC / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. június 01. 23:15
Magyarország az Orbán-rendszer alatt több világméretű és Európa méretű sporteseményt sikeresen lebonyolított. Az új létesítmények mellett a szervezési tapasztalatok legalább olyan érték, mint a létesítmények. Annak idején a vizes világbajnokságra biztonsági beugróként Magyarország olyan rövid idő alatt hozta létre a létesítményeket, köztük a Duna-arénát, hogy utána sorozatban ide érkező szakember csoportok nehezen hitték el, hogy ennyi idő alatt tervezést és kivitelezést ilyen minőségben meg lehetett oldani, és egy - fogalmazzunk őszintén - csórónak és elmaradottnak tartott kelet-európai országban. MERT ILYEN GYORS ÉS MAGAS SZÍNVONALÚ KIVITELEZÉST A GAZDAG NYUGATON EZT SAJÁT MAGUKNÁL NEM TARTOTTÁK LEHETSÉGESNEK. Sajnos, ezekről a teljesítményekről keveset hallottak az emberek. "NOLIMPIÁ"-ról többet. Laikusként arról szívesen hallanék, hogy a magyar nemzetközi repterek, mint a debreceni, győri, sármelléki reptér miért nem lett bevonva, ha a zágrábi, bécsi, pozsonyi igen.
turul-895
2026. június 01. 23:13 Szerkesztve
A díszpáholyban egyedül csak Orbán Viktort illette volna meg a hely ! ! ! Sajnálom hogy nem volt ennyi emberi tartása a kormánynak , itt is megmutatkozott a proli pitiánerségük ! Pl. Az Angolok a II. vil.háborúban a Londont bombázó Német elesett pilótákat , katonai tiszteletadással temették el . A Tiszások méltatlanok voltak a részvételre , legingább Hegedűs hdgy. mint áruló !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!