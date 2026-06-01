budapesti fidesz elnök

Megválasztották Szentkirályi Alexandra utódját: ő lett a Fidesz budapesti elnöke

2026. június 01. 22:08

Hétfőn megtartották az első elnökségi ülést.

Szatmáry Kristófot választották a Fidesz budapesti elnökének Szentkirályi Alexandra helyére, alelnöknek pedig Renge Zsoltot, Szepesfalvy Annát, Gyepes Ádámot és Lehoczki Ádámot választotta a Fidesz budapesti választmánya.

Renge Zsolt hétfőn a Facebook-oldalán azt írta: hétfőn megtartották az első elnökségi ülést.

 

Közölte: azon fognak dolgozni, hogy közösségüket egyben tartsák, megerősítsék és új lendületet adjanak neki. Fontos feladatuknak tekintik, hogy szervezetüket értékeikhez, hagyományaikhoz és politikai meggyőződésükhöz hűen újítsák meg, miközben nyitottak maradjanak azokra a változásokra, amelyekre a budapestiek és saját közösségük részéről is igény mutatkozik – tette hozzá.

Ismertette, kiemelt céljuk, hogy visszaszerezzék azok támogatását és bizalmát, akik az elmúlt években úgy érezték, nem kaptak kellő figyelmet, észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat nem hallgatták meg.

Meggyőződésünk, hogy egy erős politikai közösség csak akkor lehet sikeres, ha képes párbeszédet folytatni saját támogatóival, tanulni a hibáiból, és folyamatosan megújulni”

– fogalmazott a politikus.

Közölte, azon dolgoznak majd, hogy a jobboldal Budapesten ismét erős, egységes, cselekvőképes és széles társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai közösség legyen, amely hitelesen képviseli választóit, és valódi alternatívát kínál a főváros jövőjéről szóló vitákban.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

