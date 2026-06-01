Kemény üzenetet kapott Magyar Péter: már most rosszra használja a felhatalmazását (VIDEÓ)

Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter
Nem az úgynevezett megfosztási eljárást választják, hanem az Alkotmányt is átírják, csakhogy megszabaduljanak Sulyok Tamástól.
„Az alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbizatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak az elnöki székből” – húzta alá Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is reagált arra közösségi oldalán, hogy Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában megjelent a Sándor-palotában. Az egyeztetést követően pedig bejelentette, hogy úgy módosítják majd az Alaptörvényt, hogy az államfőt el tudják mozdítani.
Gulyás a kormányfő hétfői lépése kapcsán elmondta, hogy a Fidesz méltatlannak tartja, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul.
A frakcióvezető hozzátette, hogy 1990 óta az államfő döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. „Ezt alkotmánymódosítással, a jogszabályok értelmezésével, visszamenőleges hatállyal, ismételten visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni.
Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja”.
„Nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, ami aláássa a magyar állam méltóságát, ami lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán” – fogalmazott Gulyás Gergely.
