06. 01.
hétfő
gulyás gergely fidesz diktatúra alaptörvény köztársasági elnök Magyar Péter

Kemény üzenetet kapott Magyar Péter: már most rosszra használja a felhatalmazását (VIDEÓ)

2026. június 01. 11:48

„Az alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbizatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak az elnöki székből” – húzta alá Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője is reagált arra közösségi oldalán, hogy Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában megjelent a Sándor-palotában. Az egyeztetést követően pedig bejelentette, hogy úgy módosítják majd az Alaptörvényt, hogy az államfőt el tudják mozdítani.

Gulyás a kormányfő hétfői lépése kapcsán elmondta, hogy a Fidesz méltatlannak tartja, hogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. 

Az alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbizatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak az elnöki székből”.

A frakcióvezető hozzátette, hogy 1990 óta az államfő döntött arról, hogy hivatalban marad-e vagy távozik. „Ezt alkotmánymódosítással, a jogszabályok értelmezésével, visszamenőleges hatállyal, ismételten visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni.

Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor már most nyugodtan kimondhatjuk, azt a felhatalmazást, amit kapott, azt rosszra használja”. 

„Nem az ígéreteit valósítja meg, nem a programját próbálja valóra váltani, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, ami aláássa a magyar állam méltóságát, ami lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán” – fogalmazott Gulyás Gergely.

A vonatkozó bejegyzés alább tekinthető meg: 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hallgató
•••
2026. június 01. 13:21 Szerkesztve
Tisza kormány = egypártrendszer
giraffe
2026. június 01. 13:14
Antoniosalazar A legfelsőbb bíróság elnöke esetében ugyanolyan bűn volt. De más hibája nem ad alapot ugyanannak a bűnnek a SOROZATOS elkövetésére. Itt a köztársági elnök mellett még 6 köztisztviselővel tervezik megcsinálni ugyanazt. Ez a köztársaság alkotmányos rendjének lebontása. A jogrend és a jogbiztonság szétverése. És redl, NEM. Itt nem a tiszás szavazók véleménye a lényeg. Ez nem zsibvásár. Ne tégy úgy mintha nem tudnád pontosan, hogy ez itt már egy másik emelet, másik kávéház. Te ennél jóval értelmesebb vagy.
trokadero
2026. június 01. 13:12
Ochlokrácia de Hungaria !
giraffe
2026. június 01. 13:09
Ez rettenetesen vérszegény. A kiállás minősége, a rosszul szabott zakó. Emelje már fel a fejét Gulyás úr!
