Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
„Ezt gondolom:
1. Sulyok Tamás az elmúlt két évben nem sok okot adott arra, hogy a nemzeti egységet megjelenítő elnököt lássunk benne. Személyét, teljesítményét nem könnyű védeni, az intézményt viszont fontos lenne - ha fontosnak tartjuk azokat az értékeket és feladatokat, amelyek miatt létezik.
2. A Fidesz hitelessége erősen kétséges a diktatúrázásban. Amikor az volt az érdekük, akkor kétharmados erővel, alkotmánymódosítással mozdították el a Legfelsőbb Bíróság hivatalban lévő elnökét – ez a precedens.
3. A Tisza már a választás előtt világossá tette, hogy kétharmados felhatalmazás birtokában el fogja távolítani az előző rezsim idejében megválasztott vezetőket. A szavazók ennek tudatában szavazhattak a pártra.
4. A hivatalban lévő, legitim parlamenti döntéssel megválasztott vezetők alkotmánymódosítással történő eltávolítása - még akkor is, ha megtehető - ellentétes az alkotmányosság szellemével. Az volt 2010 után és az most is.”
