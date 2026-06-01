sulyok tamás görög márta Magyar Péter

Magyar Péter és Sulyok Tamás is megérkezett a Sándor-palotába

2026. június 01. 08:45

A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be vasárnap este: hivatalában marad.

2026. június 01. 08:45
Nyolc órakor érkezett meg a Sándor-palotába Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel. Előttük negyedórával ért oda Sulyok Tamás  köztársasági elnök.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este videóüzenetben reagált az elmúlt hetek politikai vitáira, valamint a személyét érintő lemondási felszólításokra. Az államfő hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választásokat követően „világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére”, amelyet legitim lehetőségnek nevezett egy alkotmányozó hatalom számára. Ugyanakkor kiemelte: „A köztársasági elnök azonban minden esetben a hatályos alkotmányos követelmények szerint köteles ellátni a feladatait, ahogyan egyébként az Országgyűlés és a kormány is.”

Az államfő emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnök megválasztására és hatáskörére vonatkozó szabályok 1990 óta lényegében nem változtak, hivatali ideje pedig szándékosan tér el az Országgyűlés és a kormány mandátumától. Mint fogalmazott, a hatályos alkotmányos rend szerint „a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal”, ugyanakkor 

„a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel”.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. június 01. 11:03
Egyáltalán mi a büdös francnak ment oda..? Cirkuszolni..? Mert csak az megy neki. Megmondta már a közt.-i elnök, hogy nem mond le. Akkor meg mit akart ott ez a kis pojáca..? Sajtófelhajtást, balhézást..? Azt csinálta két éven át a tiszás hordájával. Hazánk szégyene, hogy egy ilyencirkuszoló futóbolond a kormányfője.
paloma
2026. június 01. 11:01
Nem nehéz észrevenni, hogy ez a lemondatásdi ennél az idegbeteg selyemmajomnál pótcselekvés, amivel hergeli saját magát és büdösszájú híveit Dolgozni nem szeret, nem is tud, nem is akar, mert ha egyáltalán igaz lenne a brüsszeli pénzek hazahozásának ütemezése, már ezerrel azon kellene neki és a minisztériumoknak dolgozni.Bár már az is nyilvánvaló, hogy miniszterei is alkalmatlan, buta tehetségtelen bábok, fogalmuk sincs, hogy mit kellene csinálniuk, de ők is csak a kirugásaikkal dicsekszenek! Pótcselekvés az egész agyhalottaktól agyhalottaknak!
csapláros
2026. június 01. 10:15
A miniszterelnök hétfőn a Sándor-palotában járt, de nem jutott megegyezésre Sulyokkal. A megbeszélés után bejelentette: módosítani fogják az Alaptörvényt, hogy elmozdítsák hivatalából Sulyok Tamást, ez kb. egy hónapot vesz igénybe.Ez a MEGFOSZTÁSI ELJÁRÁS (impeachment): akkor indítható meg, ha az elnök a tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan (!) megsérti az Alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve ha szándékos bűncselekményt (!) követ el. Az itélet, mivel most LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA VAN, készen áll. Az indítványozás és a parlamenti szavazás már gyerekjáték. A tényleges megfosztási eljárást az Alkotmánybíróság folytatja le. Ha a testület megállapítja a jogsértést, megfoszthatja az elnököt a tisztségétől. Márpedig MIVEL DIKTATÚRA VAN, mikor nem állapították meg a HASONLÓ testületek az úgynevezett "jogsértéseket" a BOLSEVIK, a sztálini, az É-KOREAI, kínai, stb. KOMMUNISTA és a hitleri NÁCI, a mussolini FASISZTA vagy akár a kádári SZOCIALISTA DIKTATÚRÁKBAN ???
akkkkorki
2026. június 01. 09:59
Pici Pöti ha így halad taxisofőr lesz belőle Liszt Ferencen.
