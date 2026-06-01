Magyar Péter és Sulyok Tamás is megérkezett a Sándor-palotába

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be vasárnap este: hivatalában marad.
Nyolc órakor érkezett meg a Sándor-palotába Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel. Előttük negyedórával ért oda Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap este videóüzenetben reagált az elmúlt hetek politikai vitáira, valamint a személyét érintő lemondási felszólításokra. Az államfő hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választásokat követően „világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére”, amelyet legitim lehetőségnek nevezett egy alkotmányozó hatalom számára. Ugyanakkor kiemelte: „A köztársasági elnök azonban minden esetben a hatályos alkotmányos követelmények szerint köteles ellátni a feladatait, ahogyan egyébként az Országgyűlés és a kormány is.”
Az államfő emlékeztetett arra, hogy a köztársasági elnök megválasztására és hatáskörére vonatkozó szabályok 1990 óta lényegében nem változtak, hivatali ideje pedig szándékosan tér el az Országgyűlés és a kormány mandátumától. Mint fogalmazott, a hatályos alkotmányos rend szerint „a köztársasági elnöknek hatáskörei gyakorlása során együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal”, ugyanakkor
„a kormánynak pedig ugyanebben a szellemben együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel”.
