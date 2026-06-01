vlagyimir putyin alaszka európai unió béke orosz-ukrán háború egyesült államok

Orosz bejelentés: azért nincs béke, mert Európa és Ukrajna akadályozzák

2026. június 01. 08:35

Jurij Usakov szerint az európai támogatás felszítja Kijev makacsságát.

A Strana arról ír, hogy Kijev és Európa szövetségesei akadályozzák az Egyesült Államok erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus békés rendezésére – ezt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója jelentette ki, aki úgy véli, 

az ukrán vezetés az Európai Unió támogatására támaszkodva nem teljesíti az úgynevezett anchorage-i megállapodásokban foglaltakat.

Az európai háttértámogatás nagyobb makacsságot kölcsönöz Kijevnek a tárgyalások során – hangsúlyozta.

Hozzátette: az alaszkai Anchorage-ban tartott egyeztetéseken 

nem konkrét megállapodások, hanem kölcsönös megértések születtek

 arról, milyen lépéseket tesznek majd a felek a konfliktus rendezéséért. Szerinte az amerikai fél vállalta a rá eső kötelezettségek teljesítését, azonban nehézségekbe ütközött, amelyeket elsősorban az ukrán vezetés hozzáállásával magyarázott.

A portál emlékeztet: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozóján szó esett a háború lezárásának lehetséges feltételeiről – 

az egyik elképzelés az ukrán erők kivonása lett volna a Donyecki területről.

Az orosz diplomácia vezetője, Szergej Lavrov leszögezte nemrégiben: „az anchorage-i szellem elpárolog”. Állítólag arra utalt a diplomata, hogy a tárgyalások lendülete megtorpant.

Az oroszok felhívják a figyelmet, hogy az álláspontjuk szerint 

az Európai Unió nem lehet közvetlen résztvevője az ukrajnai béketárgyalásoknak, mivel nem semleges fél

 a konfliktusban.  

Nyitókép: Ebrahim Noroozi / POOL / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
dundi-fan
2026. június 01. 11:19
Hát igen. Felháborító, hogy az ukránok ellenállnak az orosz inváziónak. Ezen logika alapján ki akadályozza a "békét" Iránban?
bagira004
2026. június 01. 10:40
Így van a békétlenkedő Brüsszel - Zelenszkij a háborús segélyek vámszedői háborút ezért támogatják.
Kanmacska
2026. június 01. 10:09
Igaza van! Ha azb EU nem adna sem pénzt sem fegyvert az ukuiknak, már rég vége lenne a háborúnak. Európa pedigb nem gatyásodna ennyire le.
billysparks
2026. június 01. 10:09
Sajnos, az összes narratíva közül az oroszoké hihető. Kócos Boriszt vagy Merzet, Kajlát vagy Ursulát beállítani békegalambnak,... hát , végül is ahol Orbán Anita vagy Kapitány hazafi, még ez is megtörténhet.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!