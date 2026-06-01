Ilyen is ritkán történik: felkapta a vizet Putyin, újságírók előtt akadt ki
„Ez durva és arcátlan hazugság” – fogalmazott az orosz elnök.
Jurij Usakov szerint az európai támogatás felszítja Kijev makacsságát.
A Strana arról ír, hogy Kijev és Európa szövetségesei akadályozzák az Egyesült Államok erőfeszítéseit az ukrajnai konfliktus békés rendezésére – ezt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója jelentette ki, aki úgy véli,
az ukrán vezetés az Európai Unió támogatására támaszkodva nem teljesíti az úgynevezett anchorage-i megállapodásokban foglaltakat.
Az európai háttértámogatás nagyobb makacsságot kölcsönöz Kijevnek a tárgyalások során – hangsúlyozta.
Hozzátette: az alaszkai Anchorage-ban tartott egyeztetéseken
nem konkrét megállapodások, hanem kölcsönös megértések születtek
arról, milyen lépéseket tesznek majd a felek a konfliktus rendezéséért. Szerinte az amerikai fél vállalta a rá eső kötelezettségek teljesítését, azonban nehézségekbe ütközött, amelyeket elsősorban az ukrán vezetés hozzáállásával magyarázott.
A portál emlékeztet: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly augusztusi alaszkai találkozóján szó esett a háború lezárásának lehetséges feltételeiről –
az egyik elképzelés az ukrán erők kivonása lett volna a Donyecki területről.
Az orosz diplomácia vezetője, Szergej Lavrov leszögezte nemrégiben: „az anchorage-i szellem elpárolog”. Állítólag arra utalt a diplomata, hogy a tárgyalások lendülete megtorpant.
Az oroszok felhívják a figyelmet, hogy az álláspontjuk szerint
az Európai Unió nem lehet közvetlen résztvevője az ukrajnai béketárgyalásoknak, mivel nem semleges fél
a konfliktusban.
Nyitókép: Ebrahim Noroozi / POOL / AFP
