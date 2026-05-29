Ilyen is ritkán történik: felkapta a vizet Putyin, újságírók előtt akadt ki

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
„Ez durva és arcátlan hazugság” – fogalmazott az orosz elnök.
Oroszországnak soha nem voltak agresszív szándékai az európai országokkal szemben – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak pénteken Asztanában.
„Az európai politikusok arra vonatkozó kijelentései, hogy háborúra készülnek Oroszországgal, teljesen képtelenek. Ezt állítólag Oroszország nyugat-európai országokkal szembeni agresszív tervei miatt teszik” – mondta.
Putyin ezeket a kijelentéseket „durva és arcátlan hazugságnak” nevezte.
(MTI)
Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP