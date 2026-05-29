Nagy bejelentést tett az MLSZ: női kollégát kapott Marco Rossi a magyar válogatottnál

Bíznak benne, hogy a pályán is látható lesz a változás. Kövesdi Eszter sportpszichológus hosszú távon is helyet kap az MLSZ szakmai stábjában.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján jelentett be egy hosszútávú sportpszichológusi együttműködést. Kövesdi Eszter március óta segíti válogatottunk felkészülését, és a döntés nyomán a jövőben is számíthat rá a nemzeti együttes.
A szakpszichológus a férfi A-válogatott tavaszi összetartása óta van együtt a csapattal, s mint az MLSZ híre kiemeli, végzettsége mellett
a sport területére specializálódott, így sokrétűen tudja segíteni a játékosokat, a jövőben immár Marco Rossi szakmai stábjának tagjaként.
„A játékosok nagyon nyitottak voltak a közös munkára és roppant együttműködően, konstruktívan álltak a munkámhoz. Ez egy nagyon fontos körülmény és nagyban segíti a dolgomat.
Azt éreztem, hogy nem csak én szeretnék minden megtenni a lehető legjobb felkészülés érdekében, hanem ők is. Bízom benne, hogy hamarosan ők is érezni fogják a közös munka eredményét és a szurkolók is észreveszik majd a változást a pályán is.”
– nyilatkozta korai benyomásairól Kövesdi Eszter, aki az összetartásokon és az azok közötti időszakokban is dolgozik a játékosokkal a válogatott meccseken való jelenlét mellett.
