Marco Rossi magyar válogatott MLSZ sportpszichológus

Nagy bejelentést tett az MLSZ: női kollégát kapott Marco Rossi a magyar válogatottnál

2026. május 29. 20:28

Bíznak benne, hogy a pályán is látható lesz a változás. Kövesdi Eszter sportpszichológus hosszú távon is helyet kap az MLSZ szakmai stábjában.

2026. május 29. 20:28
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos honlapján jelentett be egy hosszútávú sportpszichológusi együttműködést. Kövesdi Eszter március óta segíti válogatottunk felkészülését, és a döntés nyomán a jövőben is számíthat rá a nemzeti együttes. 

Kövesdi Eszter MLSZ
Kövesdi Eszter szakpszichológusként segíti az MLSZ és a játékosok munkáját (Fotó: MLSZ)

Immár az MLSZ stábjának teljes értékű tagja

A szakpszichológus a férfi A-válogatott tavaszi összetartása óta van együtt a csapattal, s mint az MLSZ híre kiemeli, végzettsége mellett 

a sport területére specializálódott, így sokrétűen tudja segíteni a játékosokat, a jövőben immár Marco Rossi szakmai stábjának tagjaként. 

„A játékosok nagyon nyitottak voltak a közös munkára és roppant együttműködően, konstruktívan álltak a munkámhoz. Ez egy nagyon fontos körülmény és nagyban segíti a dolgomat. 

Azt éreztem, hogy nem csak én szeretnék minden megtenni a lehető legjobb felkészülés érdekében, hanem ők is. Bízom benne, hogy hamarosan ők is érezni fogják a közös munka eredményét és a szurkolók is észreveszik majd a változást a pályán is.”

– nyilatkozta korai benyomásairól Kövesdi Eszter, aki az összetartásokon és az azok közötti időszakokban is dolgozik a játékosokkal a válogatott meccseken való jelenlét mellett.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Takagi
2026. május 29. 21:11
Ideje volt.
