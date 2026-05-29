A PSG edzője azt a csapatát szeretné látni a Puskás Arénában, amelyik 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent

Nem volt ez másképp most sem, a PSG pénteki sajtótájékoztatójára tartva éppen egy párizsi gép érkezése után szállhattam fel a buszra, ugyanis mindenhonnan francia szavakat lehetett hallani. Mezek még nem voltak a szurkolókon, de egy-egy apró kiegészítő a ruhán vagy a táskán, egy-egy kulacs a kedvenc csapat címerével a francia szavak nélkül is elárulta volna, kik érkeztek meg éppen Budapestre.

A metrón már feltűntek az Arsenal-szurkolók is, illetve, amikor két francia brigád összetalálkozott, olyan hangosan örültek meg egymásnak, hogy ijedtében több magyar utas is összerezzent a járaton – aztán odapillantva már mosolyogva konstatálták, hogy csak a BL-döntőt izgatottan váró szurkolókról van szó. Egyikük talán influencer is lehetett, ugyanis megállás nélkül videózott, felvette a metró érkezését, leszállva a távolodását, és folyamatosan kommentálta a budapesti történéseket.