Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ousmane Dembélé Luis Enrique PSG

A PSG edzője azt a csapatát szeretné látni a Puskás Arénában, amelyik 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent

2026. május 29. 17:25

Az aranylabdás Ousmane Dembélé, a brazil Marquinhos és a Luis Enrique vezetőedző tartott sajtótájékoztatót a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. PSG–Arsenal: ezt várják a párizsi oldalon.

2026. május 29. 17:25
null
Nagy-Pál Tamás

Európa nagy része szombaton fog igazán a Bajnokok Ligája döntőjének lázában égni, de Budapesten már pénteken is kitört a futballőrület. Nem csoda, hiszen a történelem során először rendezik hazánkban, a Puskás Arénában a klubfutball csúcseseményét, a PSG–Arsenal finálét.

PSG–Arsenal
PSG–Arsenal: Ousmane Dembélé és Marquinhos is válaszolt az újságírók kérdéseire. Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Franck Fife

Ezt is ajánljuk a témában

Annak, aki Pestszentlőrincen lakik a reptérre vezető gyorsforgalmi út közelében, rendre abban az élményben lehet része, hogy a 200E buszon utazva először kóstolhat bele, ha egy-egy esemény miatt elözönlik a turisták a magyar fővárost – legyen az egy zenei fesztivál vagy globális sportesemény. Akadt azért az elmúlt években ilyenekből bőven, elég, ha csak a labdarúgó Európa-bajnokságra, az atlétikai vagy az úszó világbajnokságra gondolunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nem volt ez másképp most sem, a PSG pénteki sajtótájékoztatójára tartva éppen egy párizsi gép érkezése után szállhattam fel a buszra, ugyanis mindenhonnan francia szavakat lehetett hallani. Mezek még nem voltak a szurkolókon, de egy-egy apró kiegészítő a ruhán vagy a táskán, egy-egy kulacs a kedvenc csapat címerével a francia szavak nélkül is elárulta volna, kik érkeztek meg éppen Budapestre.

A metrón már feltűntek az Arsenal-szurkolók is, illetve, amikor két francia brigád összetalálkozott, olyan hangosan örültek meg egymásnak, hogy ijedtében több magyar utas is összerezzent a járaton – aztán odapillantva már mosolyogva konstatálták, hogy csak a BL-döntőt izgatottan váró szurkolókról van szó. Egyikük talán influencer is lehetett, ugyanis megállás nélkül videózott, felvette a metró érkezését, leszállva a távolodását, és folyamatosan kommentálta a budapesti történéseket.

A Puskás Arénába érve pedig azt tapasztalta az ember: annyi sportújságíró érkezett ide a világ minden tájáról, hogy az egyébként még egy magyar válogatott meccsen is kicsit szellős sajtótájékoztató-teremben leülni is alig lehetett, a bábeli zűrzavarban pedig próbálta egy-egy mondatfoszlányból elcsípni az ember, hogy a kolléga vajon melyik országból érkezhetett.

Ousmane Dembélé Franciaországból: az aktuális aranylabdás játékos volt az első, aki válaszolt az újságírók kérdéseire. A villámléptű szélső nagyon udvariasan nyilatkozott ellenfelükről: szerinte az Arsenal fantasztikus csapat, megérdemelten nyerte meg a Premier League-et és jutott el a BL-döntőbe is.

Majd arról kérdezték: azok után, hogy megnyerte a Bajnokok Ligája után az Aranylabdát is, éhes-e még a sikerre.

Én nem változtam meg, csak talán nagyobb lett a felelősség a vállamon. Én azóta is jól akarok játszani a kis és nagy meccseken is. Ugyanúgy éhes vagyok a győzelemre, haza akarom vinni a trófeát a klubnak, boldoggá akarom tenni a szurkolókat. Csak erre gondolok.”

Bár azt már néhány napja lehet tudni, hogy Dembélé vádlisérülése rendbe jött, és játszhat a döntőben, azért megkérdezték még a franciától, hogyan érzi a lábát.

„Egyáltalán nem féltem, hogy ki kell hagynom a finálét, amikor éreztem ezt a kis fájdalmat. Majdnem két hetet pihenni tudtam, ami nagyon jól jött, mert nehéz idény van mögöttünk, kevés lehetőség volt a pihenésre.”

Honfitársai felvetették neki, voltak olyan PSG-szurkolók, akik 17 órát vezettek Budapestre, hogy itt lehessenek szombaton.

„Látjuk mi is, hogy mekkora a pezsgés a mérkőzés körül. Boldog vagyok, hogy el tudtak jönni ők is, és tudjuk, hogy nagyon magasak az elvárások részükről. Remélem, ki is tudjuk őket szolgálni.”

Brazil csapattársa, a harmadik BL-döntőjére készülő Marquinhos kijelentette: ha valaki egyszer átérzi a győzelem ízét, mindig nyerni akar.

„Jól emlékszem még a tavalyi hangulatra az öltözőben. Újra át akarom élni. Éhesek vagyunk, elképesztően motiváltak, ráadásul, mint hallottuk, vannak szurkolóink, akik rengeteget vezettek.”

Érdekes felvetés volt egy spanyol újságíró részéről, hogy vajon mennyire fogják félteni magukat a játékosok a nyári világbajnokság miatt, amiről nyilvánvalóan senki nem akar lemaradni egy sérülés következtében.

„Nem lehet visszavenni, ez a BL-döntő! Nem játszol ilyet minden évben – igaz, mi tavaly is itt voltunk. Nem lebeghet ott a fejekben a vb, nem lehet félgőzzel játszani, külön kell választani a kettőt. 

A vb is leírhatatlanul fontos egy futballista karrierjében, mindkét élmény örökre szól, de nem teheted meg, hogy nem adsz bele mindent. Én föl akarom emelni ezt a trófeát, de készen állok a vb-re is.”

PSG–Arsenal: Luis Enrique sajtótájékoztatója

Végül megérkezett a spanyol edzőfejedelem, Luis Enrique is, aki a PSG előtt már a Barcelonával is megnyerte a BL-trófeát. Megkérdezték például arról, hogy a döntőben a PSG melyik arcát látná szívesebben? Amelyik 5–4-re győzte le a Bayern Münchent az elődöntőben, vagy amelyik a visszavágón 1–1-et játszott?

Az 5–4-es csapatot, már csak az eredmény miatt is. Ha őszinte akarok lenni, az összes párharcunk tetszett. A Monaco, a Chelsea, a Liverpool és a Bayern elleni is. Ez a nyolc találkozó megmutatta, hogy milyen csapat vagyunk. A nagy részüket domináltuk, de szenvedtünk is. Szükségünk is volt rá, mert a szenvedés megmutatta a csapat jellemét.”

A játékosokhoz hasonlóan ő is azt hangsúlyozta, hogy próbáltak minél többet pihenni a döntő előtt, ami nagyon fontos egy fárasztó évad végén. Ezen kívül apró dolgokat próbáltak meg finomhangolni.

Egy döntő persze mindig más, mint a többi meccs. Egy ilyen gyönyörű stadionban élveznünk kell a meccset, mert soha nem tudhatjuk, mikor leszünk újra BL-döntőben.”

Reagált arra is, hogy az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a bajnoki cím ünneplésekor azt kiabálta, hogy felülnek Európa trónjára is. Ez vajon adhatott plusz tüzet az Ágyúsoknak?

„Nem tudom, hogy egy BL-döntőre kell-e egyáltalán plusz motiváció. Ezek apróságok, holnap megnézzük, hogy mennyire hatott, és ki nyerte meg végül a BL-t.”

A PSG szombat délután 6 órától játszik az Arsenallal a Puskás Arénában.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Franck Fife

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!