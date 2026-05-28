Az Arsenal megérkezett Budapestre – a PSG korszakos csapattá válhat a magyar fővárosban

Szoboszlai elárulta, hogy szerinte ki a BL-döntő favoritja (VIDEÓ)
A magyar válogatott kapitánya szerint a Puskás Arénában rendezett fináléban bármi megtörténhet.
Luis Enrique szerint a Paris Saint-Germain a címvédéssel korszakos csapattá válhatna a magyar fővárosban. A Bajnokok Ligája-döntő két résztvevője közül elsőként az Arsenal érkezett meg Budapestre.
Mikel Arteta, a szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre készülő Arsenal vezetőedzője szerint képesek történelmet írni a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésével.
A spanyol szakember hat és fél éve vette át a szakmai munka irányítását a londoni klubnál, amelynél 22 éve vártak az újabb bajnoki címre. Az Arteta-korszakban eddig csupán három Premier League-ezüstérem, egy FA-kupa-győzelem, illetve két angol Szuperkupa-sikert lehetett kiemelni, mígnem tíz nappal ezelőtt a csapat megszerezte az egyesület történetének 14. aranyérmét az angol élvonalban.
Valaki odafent úgy döntött, az idén megfelelően igazítja a csillagokat. Korábban háromszor is közel voltunk a sikerhez, de valami hiányzott
– kezdte a Budapestre utazás előtt három spanyol médiumnak adott interjút, amelyben kitért az elmúlt csaknem hétéves időszakra is.
„A közös utunk 2019 decemberében kezdődött, de teljes mértékben megérték ezek az évek. Valamennyi játékosom értéket, bátorságot és őszinteséget képvisel, de gyakran eltűnődtem, vajon én vagyok-e a megfelelő ember ennek a csapatnak a vezetésére” – emelte ki a szakember, aki csapatával együtt gyakran a gúnyolódók célpontjává vált, mert az Arsenal több mint két évtizede sikertelenül próbálta megszerezni a bajnoki címet.
Szombaton újabb fontos mérföldkőhöz érkezik a 44 éves Arteta pályafutása, mivel az Arsenal korábban még sosem nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Éppen húsz esztendeje, hogy eddigi egyetlen döntőjében érdekelt volt, de kikapott 2–1-re a Barcelonától.
A Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése a legmagasabb szint, amit elérhetünk. A bajnoki cím huszonkét év után megvan, Bajnokok Ligáját viszont még sosem nyertünk, de képesek vagyunk szombaton történelmet írni
– adott hangot bizakodásának az edző, majd hozzátette, a bajnoki cím megszerzése után játékosait elégedettség és megkönnyebbülés jellemzi, amelyet átmenthetnek a BL-döntőre is.
Az Arsenal veretlenül, a maximálisan megszerezhető 24 ponttal az alapszakasz első helyezettjeként jutott a kieséses szakaszba, amelyben további hat mérkőzést játszott, három döntetlennel és három győzelemmel. A két döntős közül csütörtökön elsőként a londoni gárda érkezett meg Budapestre.
A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique szerint a címvédéssel korszakos együttes lehetne csapata.
„Amikor a klubhoz érkeztem, azt mondtam, szeretnék történelmet írni, amit meg is tettünk, most pedig szeretnénk ezt folytatni, hiszen még mindig nagy dolgokat vihetünk végbe” – fogalmazott a spanyol szakember, aki szerint egy újabb győzelemmel korszakos csapattá válna együttese.
Ehhez szüksége lenne a címvédésre a PSG-nek, erre viszont a sorozat 1992-es bevezetése óta csak a Real Madrid volt képes. Utóbbi viszont a címvédést illetően rögtön duplázott is, amikor a 2016-os elsőséget követően 2017-ben és 2018-ban is a sorozat legjobbjának bizonyult. Az AC Milan és Juventus három döntőt játszott zsinórban, azonban csak egyszer járt ezek közül sikerrel, de az Ajax és a Manchester United sem volt képes egymást követő két diadalra.
Az előző idényben nagyobb volt rajtunk a nyomás, hiszen a döntő előtt úgy éreztük, eljött a nagy pillanat, itt most nem veszíthetünk. Most talán az nehezebb, hogy úgy érezzük, megérdemeljük a helyünket a döntőben
– mondta Luis Enrique, aki 2015-ben a Barcelonával is a csúcsra ért már, egy újabb sikerrel pedig csatlakozna Josep Guardiolához és Zinédine Zidane-hoz a háromszoros BL-győztes edzők klubjában. Guardiola a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben, míg a Manchester Cityvel 2023-ban nyert BL-t, a Real Madrid említett hármas sorozatánál pedig Zidane ült a kispadon.
Luis Enrique legnagyobb érdemének azt tartják, hogy 2023-as érkezését követően teljesen átformálta a párizsi csapatot, amelyben korábban a világsztárok – mint Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé vagy Zlatan Ibrahimovic – játszották a főszerepet. Az 56 éves spanyol tréner irányításával jóval egységesebbé vált a gárda, az átlagéletkor pedig 24 év alatt van, olyan futballistákkal, mint a 20 éves Désiré Doué vagy a 21 esztendős Joao Neves.
A Bajnokok Ligája-döntő szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
Bajnokok fesztiválja vasárnapig a Hősök terén
A budapesti döntő kísérőprogramjaként csütörtöktől vasárnapig ingyenesen látogatható a Bajnokok fesztiválja elnevezésű rendezvény a Hősök terén.
A látogatókat számos programmal várják a szervezők a magyar főváros festői szépségű pontján, ahol az eredeti BL-trófea is megtekinthető, sőt némi sorban állás után fényképezkedni is lehet a serleggel.
A téren felállított színpadon folyamatosan zajlanak a különböző programok, a BL szponzorai és együttműködő partnerei pedig kitelepülésekkel, nyereményjátékokkal és más szórakoztató attrakciókkal várják a fináléban résztvevő csapatok szurkolóit, illetve a labdarúgás iránt érdeklődő látogatókat.
A Bajnokok fesztiválja területén megtekinthető a BL idei kiírásának alapszakaszában részt vett csapatok egy-egy dedikált meze, aki pedig rászánja magát némi labdás aktivitásra, az kapura lőhet robotkapusnak, illetve az egyik szponzor kitelepülésén tizenegyeseket is rúghat, itt a két-két felső és alsó sarok eltalálása az elsődleges feladat.
Csütörtök délelőtt még szellős volt ugyan a Hősök tere, de meglehetősen sokan érdeklődtek a programok iránt, a fináléban résztvevő két együttes szurkolói közül ebben a periódusban többségében az Arsenal drukkereit lehetett felfedezni.
(MTI)
Nyitókép: arsenal.com