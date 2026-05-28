Az Arsenal megérkezett Budapestre – a PSG korszakos csapattá válhat a magyar fővárosban

A Paris Saint-Germain vezetőedzője, Luis Enrique szerint a címvédéssel korszakos együttes lehetne csapata.

„Amikor a klubhoz érkeztem, azt mondtam, szeretnék történelmet írni, amit meg is tettünk, most pedig szeretnénk ezt folytatni, hiszen még mindig nagy dolgokat vihetünk végbe” – fogalmazott a spanyol szakember, aki szerint egy újabb győzelemmel korszakos csapattá válna együttese.

Ehhez szüksége lenne a címvédésre a PSG-nek, erre viszont a sorozat 1992-es bevezetése óta csak a Real Madrid volt képes. Utóbbi viszont a címvédést illetően rögtön duplázott is, amikor a 2016-os elsőséget követően 2017-ben és 2018-ban is a sorozat legjobbjának bizonyult. Az AC Milan és Juventus három döntőt játszott zsinórban, azonban csak egyszer járt ezek közül sikerrel, de az Ajax és a Manchester United sem volt képes egymást követő két diadalra.