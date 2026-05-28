Saját magát buktatta le a Fradi alapembere, a sajtó egyből lecsapott rá

Ez a nyár más lesz a Ferencvárosnál – távozni akar a csapat egyik legjobbja
Hajnal Tamás elmondta, a „változások idejében” még sok minden tisztázatlan.
Nem lehet kizárni, hogy Cebrail Makreckis valamelyik török sztárcsapatban folytatja a pályafutását. A jobb oldali szárnyvédő jövője egyelőre bizonytalan, a Fradinál június végén – a Transfermarkt adatbázisa szerint – lejár a szerződése.
A csakfoci.hu értesülései szerint valós az esélye annak, hogy a nyáron Mohammed Abu Fani mellett a csapat egy másik külföldi alapembere, Cebrail Makreckis is elhagyja a Ferencvárost, már csak azért is, mert a jobb oldali szárnyvédő – a Transfermarkt adatbázisa szerint – július elsejével szabadon igazolhatóvá válik.
A portál úgy tudja, a 26 éves játékos esetében egy törökországi szerződés körvonalazódhat. A villámgyors, atletikus labdarúgót a helyi sajtó az elmúlt időszakban mind a négy nagy török klubnak,
„beajánlotta”, sőt az egyik ilyen összeállítást maga a futballista is megosztotta a 24 óráig látható Instagram-történetében, de ezt később letörölte.
A németországi születésű, korábbi lett utánpótlás-válogatott Makreckis – akinek marokkói gyökerei is vannak – 2023 nyarán érkezett a Fradihoz, amelynél (eddig) 135 tétmérkőzésen szerepelt. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a magyarszabály bevezetése után az NB I előző idényében már jóval kevesebb meccs jutott neki:
lépett pályára a honi élvonalban.
A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás a lejáró szerződésű játékosok kapcsán a múlt héten azt mondta,
egyelőre nem születtek konkrét döntések, tárgyalásban állnak velük.
Makreckis a közösségi oldalán közzétett fotók, videók tanúsága szerint a nyári szabadságának az első részét Mallorcán töltötte, jelenleg pedig Marokkóban tartózkodik.
