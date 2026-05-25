crvena zvezda ferencvárosi tc mohammed abu fani

Megszületett a megállapodás: távozik a Ferencváros egyik legjobb játékosa

2026. május 25. 17:10

1,5 millió eurót kaphat az FTC a középpályásért. Mohammed Abu Fani Szerbiában folytatja pályafutását.

Megszületett a megállapodás a Ferencvárosi TC és a szerb Crvena zvezda között: sajtóhírek szerint a zöld-fehérek középpályása, Mohammed Abu Fani Szerbiában folytathatja pályafutását – írja a Nemzeti Sport

A sport5.co értesülései alapján a felek már minden lényeges kérdésben megállapodtak, így az átigazolás véglegesítése gyakorlatilag már csak formalitás. 

A hírek szerint az FTC körülbelül 1,5 millió eurót kaphat a játékosért,

miközben Abu Fani fizetése a Crvena zvezdánál évente mintegy 750 ezer euróra emelkedhet, ami jelentős ugrást jelent a jelenlegi béréhez képest.

A játékos leigazolását korábban a Crvena zvezda vezetőedzője, Dejan Sztankovics is szorgalmazta, aki már korábban is szerette volna szerbiai klubjához csábítani. Abu Fani 2023-ban érkezett a Ferencvároshoz, és bár az idény első felében kiszorult a csapatból, később ismét fontos szereplővé vált a Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutó együttesben.

A középpályás három év alatt 116 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros mezében, ezeken 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett. A klub sportigazgatója, Hajnal Tamás korábban megerősítette, hogy zajlanak a tárgyalások, és amennyiben minden fél számára megfelelő feltételek születnek, az átigazolás létrejöhet.

retek312
2026. május 25. 17:37
Szopja csak a faszt tövig most hazaáruló kubatovista csürhe! Azt mondták professzionális a klubmodell, majd most megmutatják piaci alapon mire mennek. :)
