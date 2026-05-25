Megszületett a megállapodás: távozik a Ferencváros egyik legjobb játékosa

Ez a nyár más lesz a Ferencvárosnál – távozni akar a csapat egyik legjobbja
Hajnal Tamás elmondta, a „változások idejében” még sok minden tisztázatlan.
1,5 millió eurót kaphat az FTC a középpályásért. Mohammed Abu Fani Szerbiában folytatja pályafutását.
Megszületett a megállapodás a Ferencvárosi TC és a szerb Crvena zvezda között: sajtóhírek szerint a zöld-fehérek középpályása, Mohammed Abu Fani Szerbiában folytathatja pályafutását – írja a Nemzeti Sport.
A sport5.co értesülései alapján a felek már minden lényeges kérdésben megállapodtak, így az átigazolás véglegesítése gyakorlatilag már csak formalitás.
A hírek szerint az FTC körülbelül 1,5 millió eurót kaphat a játékosért,
miközben Abu Fani fizetése a Crvena zvezdánál évente mintegy 750 ezer euróra emelkedhet, ami jelentős ugrást jelent a jelenlegi béréhez képest.
A játékos leigazolását korábban a Crvena zvezda vezetőedzője, Dejan Sztankovics is szorgalmazta, aki már korábban is szerette volna szerbiai klubjához csábítani. Abu Fani 2023-ban érkezett a Ferencvároshoz, és bár az idény első felében kiszorult a csapatból, később ismét fontos szereplővé vált a Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutó együttesben.
A középpályás három év alatt 116 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros mezében, ezeken 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett. A klub sportigazgatója, Hajnal Tamás korábban megerősítette, hogy zajlanak a tárgyalások, és amennyiben minden fél számára megfelelő feltételek születnek, az átigazolás létrejöhet.
