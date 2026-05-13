Dejan Sztankovics Mohammed Abu Fani Fradi Ferencváros Crvena zvezda FTC

Több százmillió forintos üzletet bonyolíthat le a Fradi

2026. május 13. 08:53

Mohammed Abu Fani egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a Crvena zvezda játékosa legyen. A Fradi a hírek szerint 1 és 1,5 millió euró körüli összeget kaphat az izraeli középpályásért.

Szerb sajtóhírekre hivatkozva a napokban mi is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda szeretné megszerezni a zöld-fehérektől Mohammed Abu Fanit. Izraeli információk szerint azóta előrelépés történt a 28 éves középpályás ügyében, aki most már állítólag nagyon közel áll ahhoz, hogy a belgrádi klub játékosa legyen.

Fradi, Mohammed Abu Fani, Ferencváros, FTC
Februárban és márciusban is Mohammed Abu Fanit választották meg a Ferencváros legjobb játékosának (Fotó: fradi.hu)

A sport5.co.il izraeli sportoldal azt írja, a Crvena zvezda és az FTC között már csak az utolsó részletek tisztázása van hátra, a felek gyakorlatilag megállapodtak egymással. Az átigazolási díjat illetően korábban 500 ezer euróról lehetett olvasni, de a friss hírek szerint a szerb gárda ennek minimum a dupláját, 1 és 1,5 millió euró közötti összeget fizet majd Abu Faniért, aki évente körülbelül 750 ezer eurót kereshet majd Szerbiában, ami 200 ezerrel több a jelenlegi bérénél (550 ezer euró).

A híreknek nem mond ellent, de talán nem a véletlen műve, hogy a Ferencváros szerda reggel a Facebook-oldalán Abu Fanival illusztrálta azt a bejegyzését, hogy a csapat a Magyar Kupa-diadal után még mindig éhes a sikerre,

utalva ezzel arra, hogy szombaton a bajnoki címet is begyűjtheti, ha az NB I utolsó fordulójában megelőzi a tabellán a listavezető ETO-t.

 

Abu Fani a Fradi szurkolóinak egyik kedvence, 2023-as érkezése óta az eddigi 116 meccsén 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a zöld-fehéreknél. A mostani idényben 25 fellépésen négy gól és tíz assziszt a mérlege. Ha távozna, az FTC-nek már megvan(nak) a kiszemeltje(i) a posztjára: hétfői hír, hogy 

  • a klub érdeklődik a Maccabi Tel-Aviv háromszoros izraeli válogatott, de magyar útlevéllel is rendelkező játékosa, Ido Sahar iránt, 
  • továbbá szurkolói körökben arról hallani, hogy a zöld-fehérek a Zalaegerszeg immár magyar válogatott kerettag csapatkapitányát, Szendrei Norbertet is szeretnék szerződtetni.

A Crvena zvezda a szerb bajnokságot már megnyerte, így biztosan szerepelhet a Bajnokok Ligája selejtezőjében a nyáron, szerdán pedig a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Vojvodinával játszik a Szerb Kupa döntőjében.

Nyitókép: fradi.hu

A ZTE elleni kupadöntőben Abu Fani adta a gólpasszt a Fradi győztes találatánál

 

 

