Több százmillió forintos üzletet bonyolíthat le a Fradi

Szerb sajtóhírekre hivatkozva a napokban mi is beszámoltunk arról, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda szeretné megszerezni a zöld-fehérektől Mohammed Abu Fanit. Izraeli információk szerint azóta előrelépés történt a 28 éves középpályás ügyében, aki most már állítólag nagyon közel áll ahhoz, hogy a belgrádi klub játékosa legyen.

Februárban és márciusban is Mohammed Abu Fanit választották meg a Ferencváros legjobb játékosának (Fotó: fradi.hu)

A sport5.co.il izraeli sportoldal azt írja, a Crvena zvezda és az FTC között már csak az utolsó részletek tisztázása van hátra, a felek gyakorlatilag megállapodtak egymással. Az átigazolási díjat illetően korábban 500 ezer euróról lehetett olvasni, de a friss hírek szerint a szerb gárda ennek minimum a dupláját, 1 és 1,5 millió euró közötti összeget fizet majd Abu Faniért, aki évente körülbelül 750 ezer eurót kereshet majd Szerbiában, ami 200 ezerrel több a jelenlegi bérénél (550 ezer euró).