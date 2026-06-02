Fradi világbajnokság haiti Ferencváros FTC

Fél Európa figyeli a Fradi játékosát – a világbajnokság után jó pénzt fizethetnek érte

2026. június 02. 18:10

Több klub is figyeli a haiti válogatottal a világbajnokságra készülő Lenny Josephet. A Ferencváros a torna után jó pénzt kaphat a gólerős csatárért.

Több klub is figyeli Lenny Josephet, a Ferencváros csatárát, aki bekerült a haiti válogatott világbajnoki keretébe – számolt be róla a L’Équipe-re hivatkozva az Öltözőn Túl című Facebook-oldal.

A 25 éves labdarúgót 

  • a belga Genk, 
  • a svájci Basel 
  • és a francia Nice 

már a téli átigazolási időszakban is szerette volna megszerezni, most pedig több francia élvonalbeli együttes mellett Dejan Sztankovics csapata, a Mohammed Abu Fani szerződtetéséhez már közel álló Crvena zvezda és az olasz első osztályba visszajutó Monza is csatlakozott a kérők közé.

Az Öltözőn Túl szerkesztősége úgy tudja, 

az FTC nem sietné el Joseph eladását, a vb-ig biztosan várna a döntéssel, de ha a torna után megfelelő ajánlat érkezik érte, akkor a klub nyitott lehet az értékesítésére.

 

A támadó 2025 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, amelynél az eddigi 61 tétmérkőzésén 22 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A mögöttünk hagyott idényben 48 meccsen 16 gól és 10 assziszt volt a mérlege. A futballista értékét a Transfermarkt piaci portál jelenleg kétmillió euróra becsüli, de a Fradinál vélhetően abban bíznak, hogy a világbajnokság után ennél nagyobb összeget is elkérhetnek majd érte.

A párizsi születésű Lenny Joseph a haiti származású édesapja révén kerülhetett be a karibi ország válogatottjába, amelyben még sosem lépett pályára. A haiti nemzeti együttes magyar idő szerint szerda hajnalban Új-Zélanddal, szombaton Peruval játszik felkészülési mérkőzést, a vb-n pedig Skóciával, Brazíliával és Marokkóval szerepel majd azonos csoportban.

Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

 

Reszelő Aladár
2026. június 02. 18:49
Érdekes lesz majd összehasonlítani, hogy a VB keretekbe került játékosok mekkora aránya született Nyugat-Európában. A GPT összegzése szerint 1248 játékos lett benevezve. Közülük kb 90-en születtek Franciaországban, 25-30-an Nagy-Britanniában és Brazíiában Curacaoban kb mindenki holland születésű. Szóval ez is halad abba az irányba mint a ping-pong EB, ahol 8 között csak ázsiai van.
