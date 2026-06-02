Fél Európa figyeli a Fradi játékosát – a világbajnokság után jó pénzt fizethetnek érte

A támadó 2025 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, amelynél az eddigi 61 tétmérkőzésén 22 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A mögöttünk hagyott idényben 48 meccsen 16 gól és 10 assziszt volt a mérlege. A futballista értékét a Transfermarkt piaci portál jelenleg kétmillió euróra becsüli, de a Fradinál vélhetően abban bíznak, hogy a világbajnokság után ennél nagyobb összeget is elkérhetnek majd érte.