Fél Európa figyeli a Fradi játékosát – a világbajnokság után jó pénzt fizethetnek érte

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Több klub is figyeli a haiti válogatottal a világbajnokságra készülő Lenny Josephet. A Ferencváros a torna után jó pénzt kaphat a gólerős csatárért.
Több klub is figyeli Lenny Josephet, a Ferencváros csatárát, aki bekerült a haiti válogatott világbajnoki keretébe – számolt be róla a L’Équipe-re hivatkozva az Öltözőn Túl című Facebook-oldal.
A 25 éves labdarúgót
már a téli átigazolási időszakban is szerette volna megszerezni, most pedig több francia élvonalbeli együttes mellett Dejan Sztankovics csapata, a Mohammed Abu Fani szerződtetéséhez már közel álló Crvena zvezda és az olasz első osztályba visszajutó Monza is csatlakozott a kérők közé.
Az Öltözőn Túl szerkesztősége úgy tudja,
az FTC nem sietné el Joseph eladását, a vb-ig biztosan várna a döntéssel, de ha a torna után megfelelő ajánlat érkezik érte, akkor a klub nyitott lehet az értékesítésére.
A támadó 2025 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, amelynél az eddigi 61 tétmérkőzésén 22 gólt és 11 gólpasszt jegyzett. A mögöttünk hagyott idényben 48 meccsen 16 gól és 10 assziszt volt a mérlege. A futballista értékét a Transfermarkt piaci portál jelenleg kétmillió euróra becsüli, de a Fradinál vélhetően abban bíznak, hogy a világbajnokság után ennél nagyobb összeget is elkérhetnek majd érte.
A párizsi születésű Lenny Joseph a haiti származású édesapja révén kerülhetett be a karibi ország válogatottjába, amelyben még sosem lépett pályára. A haiti nemzeti együttes magyar idő szerint szerda hajnalban Új-Zélanddal, szombaton Peruval játszik felkészülési mérkőzést, a vb-n pedig Skóciával, Brazíliával és Marokkóval szerepel majd azonos csoportban.
Nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert