Kivár a szövetség – egyelőre nincs döntés a magyar válogatott kapitányának jövőjéről

„Kicsit most világvége-hangulatot érzek” – férfi kézilabdázóink nem is gondolnak a szabadkártyára
Egyértelműen az lett volna a cél, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat.
A Magyar Kézilabda-szövetség kritikus és önkritikus megbeszélését folytatott a spanyol szakemberrel. Egyelőre nem született döntés arról, hogy Chema Rodríguez folytathatja-e a munkát a magyar válogatott élén.
Döntéshozatal nélkül ért véget Chema Rodríguez keddi beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a magyar szövetség (MKSZ) elnökségi ülésén tartott.
A férfiválogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről
– idézi Ilyés Ferenc nyilatkozatát az MKSZ honlapja.
A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő hangsúlyozta: az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja-e az MKSZ szabadkártya-kérelmét a nemzetközi szövetség (IHF), amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban.
„A szerbek elleni, összesítésbeli egygólos vereség miatt természetesen csalódottak vagyunk, de egyelőre nem tudni, hogy a sikertelen vb-selejtezőt követően ott lehet-e a nemzeti csapat a januári, németországi tornán, mindez pedig nagyban befolyásolja a válogatott programját és következő egy évét” – közölte Ilyés.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyértelműen az lett volna a cél, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat.
Mint elárulta, Chema Rodríguez alapos elemzést adott az elmúlt időszakról, és az elnökség is elmondta véleményét, kritika és önkritika is elhangzott minden fél részéről, de sok szó esett a jövőről is, hiszen a mostani elemzésnek ez is fontos eleme. Döntést azonban egyelőre nem hoztak, éppen azért, hogy a világbajnokság kapcsán tisztuljon a kép.
Mivel a csapatnak a versenynaptár szerint legközelebb csak novemberben lesz alkalma újra együtt dolgozni, most nem a döntés gyorsasága a legfontosabb. Az értékelést az előttünk álló hetekben természetesen folytatjuk és befejezzük
– hangsúlyozta az elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
A reggelinél súgta a fülébe, hogy nem került be a meccskeretbe.
A magyar válogatott május 14-én 31–29-re kikapott Nisben a szerbektől a selejtező első mérkőzésén, és mivel 17-én Veszprémben csak 31–30-ra győzött a visszavágón, nem jutott ki a világbajnokságra. Az MKSZ 18-án elküldte szabadkártya-kérelmét az IHF-nek, amely azonban még mindig nem döntött.
Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka