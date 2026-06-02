Kivár a szövetség – egyelőre nincs döntés a magyar válogatott kapitányának jövőjéről

A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő hangsúlyozta: az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja-e az MKSZ szabadkártya-kérelmét a nemzetközi szövetség (IHF), amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban.

„A szerbek elleni, összesítésbeli egygólos vereség miatt természetesen csalódottak vagyunk, de egyelőre nem tudni, hogy a sikertelen vb-selejtezőt követően ott lehet-e a nemzeti csapat a januári, németországi tornán, mindez pedig nagyban befolyásolja a válogatott programját és következő egy évét” – közölte Ilyés.