magyar válogatott Ilyés Ferenc magyar férfi kézilabda-válogatott Chema Rodríguez kézilabda

Kivár a szövetség – egyelőre nincs döntés a magyar válogatott kapitányának jövőjéről

2026. június 02. 16:43

A Magyar Kézilabda-szövetség kritikus és önkritikus megbeszélését folytatott a spanyol szakemberrel. Egyelőre nem született döntés arról, hogy Chema Rodríguez folytathatja-e a munkát a magyar válogatott élén.

Döntéshozatal nélkül ért véget Chema Rodríguez keddi beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a magyar szövetség (MKSZ) elnökségi ülésén tartott.

A férfiválogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről

– idézi Ilyés Ferenc nyilatkozatát az MKSZ honlapja.

A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő hangsúlyozta: az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja-e az MKSZ szabadkártya-kérelmét a nemzetközi szövetség (IHF), amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban.

„A szerbek elleni, összesítésbeli egygólos vereség miatt természetesen csalódottak vagyunk, de egyelőre nem tudni, hogy a sikertelen vb-selejtezőt követően ott lehet-e a nemzeti csapat a januári, németországi tornán, mindez pedig nagyban befolyásolja a válogatott programját és következő egy évét” – közölte Ilyés.

Mint elárulta, Chema Rodríguez alapos elemzést adott az elmúlt időszakról, és az elnökség is elmondta véleményét, kritika és önkritika is elhangzott minden fél részéről, de sok szó esett a jövőről is, hiszen a mostani elemzésnek ez is fontos eleme. Döntést azonban egyelőre nem hoztak, éppen azért, hogy a világbajnokság kapcsán tisztuljon a kép.

Mivel a csapatnak a versenynaptár szerint legközelebb csak novemberben lesz alkalma újra együtt dolgozni, most nem a döntés gyorsasága a legfontosabb. Az értékelést az előttünk álló hetekben természetesen folytatjuk és befejezzük

– hangsúlyozta az elnök.

A magyar válogatott május 14-én 31–29-re kikapott Nisben a szerbektől a selejtező első mérkőzésén, és mivel 17-én Veszprémben csak 31–30-ra győzött a visszavágón, nem jutott ki a világbajnokságra. Az MKSZ 18-án elküldte szabadkártya-kérelmét az IHF-nek, amely azonban még mindig nem döntött.

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lynx
2026. június 02. 17:27
Tehetetlenek. Mire vártok? Van eredmény nincs eredmény, hoci nesze. Kérem a következőt!
