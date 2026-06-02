Halálos baleset történt Békés vármegyében

Kedden reggel frontálisan ütközött össze két személyautó a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakaszán, a Beol beszámolója szerint.

Az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult és a tetejére fordult, sofőrje pedig a roncsba szorult. A helyszínre érkező békéscsabai hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a beszorult embert, akit átadtak a mentőknek, majd stabil állapotban szállítottak kórházba.