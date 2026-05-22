Tiszaújváros polgármestere reagált a Mol üzemében történt robbanásra (VIDEÓ)

Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében – egy ember életét vesztette
Egy ember életét vesztette, emellett többen súlyos sérüléseket szenvedtek.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, halálos kimenetelű robbanás történt, és tűz ütött ki pénteken a Mol tiszaújvárosi üzemében. A katasztrófára Facebook-videóban reagált Dr. Fülöp György Tiszaújváros polgármestere.
A baleset a vállalat petrolkémiai üzemének területén történt
– tájékoztatott a polgármester.
Dr. Fülöp György jelezte, a helyzet mielőbbi kezelésének érdekében kapcsolatban áll a Mol és a Katasztrófavédelem vezetésével is. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán, mentési folyamatok is zajlanak.
Az esetnek egy halálos áldozata és több sérültje van
– tájékoztatott a városvezető.
„Lakosságvédelmi intézkedésre nincsen szükség” – jelentette ki a polgármester.
