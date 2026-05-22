Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében (GALÉRIA)

Pénteken robbanás történt a tiszaújvárosi iparterületen, a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A detonációt követően tűz keletkezett, amelynek oltása jelenleg is tart. A tűzoltók több egységgel vonultak a helyszínre, miután előzetes információk szerint egy pirogáz-benzin vezeték gyulladt ki. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint a környező lakosságot nem fenyegeti veszély.

A katasztrófavédelem munkatársai továbbra is a tűz oltásán dolgoznak – nyilatkozta a boon.hu-nak Dojcsák Dávid, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A robbanásnak egy halálos áldozata van, több ember pedig súlyosan megsérült. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy Kapitány István energetikáért felelős miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója is úton van a helyszínre.