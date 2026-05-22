Sokan vettük már észre azt is, hogy a Fidesz támogatóival szembeni, kis súlyú ügyek eljárásaiban mindig nagy az állami lelkesedés, de Matolcsy Ádámékról már valahogy nem esik szó, az valamiért csak a kampányban volt fontos.

Minden túlkapást, erőszakot, megfélemlítést jogi útra viszünk, és mindent nyilvánosságra hozunk. Az eddigieket is.

Sokan leszünk, akik innentől kezdve kizárólag ennek a rendszernek a felépítésén dolgozunk majd, mától nekem is ez a feladatom, erre kaptam megbízást az elnökségtől.