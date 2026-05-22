„A rendszerváltozáskor megalkotott, egyéni körzetes és listás választási rendszer látszólag a német szisztémára épült, amely Németországban a stabil demokrácia alapja lett. (Már ott sem az, de ez más téma lenne.) Valójában azonban a német rendszer lényegesen különbözött a magyartól. A németek a képviselői helyeket szigorúan a listás eredmények arányában osztják ki, ha egy párt kevesebb egyéni mandátumot kap, akkor azt a listájáról pótolják ki. Így azonban a Bundestag létszáma nem volt állandó, a kompenzációk arányában változott.

Nálunk egyszerűbbnek tűnt az egyéni és listás eredményeket egyszerűn összeadni. A Fidesz aztán a választókerületek módosítgatásával, a győztes kompenzációval és kamupártokkal elérte, hogy 2010-től 45-50 százalékos listás eredménnyel is kétharmados, alkotmányozó többséget szerzett. Most fordult a kocka és a Fidesz lett az elszenvedője saját választójogi manipulációinak.