Közleményt adott ki a klub: nem igaz, hogy Mészáros Lőrinc eladná a csapatot

Eladhatja horvátországi érdekeltségét Mészáros Lőrinc
Már több mint 150 millió eurót fektetett be.
A klub határozottan visszautasít minden pontatlan és ellenőrizetlen állítást az eladással kapcsolatban.
Végh Alexandra, az NK Osijek elnöke közleményt adott ki, melyben cáfolta a klub eladásával kapcsolatos állításokat.
Mint ismert, Horvát sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem lesz képest annyi pénzt ölni az NK Osijekbe, azaz az eszéki élvonalbeli futballklubba, mint a korábbi években. A horvát írás szerint az NK Osijek februárban kinevezett elnöke, Végh Alexandra februárban már azért érkezett Eszékre, hogy a klub eladásáról tárgyaljon. A beszámolók szerint az új elnök hozzá is látott a költségek lefaragásához, és rendezte a klub viszonyát az önkormányzattal is, amik mind az eladást készíthetik elő.
Ezt is ajánljuk a témában
Már több mint 150 millió eurót fektetett be.
Ezeket az értesüléseket cáfolta csütörtökön az Eszék. A közleményben az alábbiak olvashatóak:
Az NK Osijek ezúton határozottan visszautasít minden pontatlan és ellenőrizetlen állítást a Klub esetleges eladásáról, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a médiában.
A Klub nem folytatott és jelenleg sem folytat tárgyalásokat az eladásról, továbbá nem állt kapcsolatban azokkal a személyekkel vagy szervezetekkel, akiket ezekben az írásokban említenek. A teljes figyelmünk kizárólag az NK Osijek jövőjére irányul – a Klub ötéves fejlesztési stratégiájának lezárására, a sport- és szervezeti struktúra megerősítésére, valamint az összes következő kulcsfontosságú projekt előkészítésére. Az összes folyamat lezárása és a fontos döntések véglegesítése után a Klub először belső kommunikáció keretében tájékoztat minden változásról, ezt követően bemutatja azokat a szurkolóknak, majd hivatalos közleményben nyilvánosan is közzéteszi.”
Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás