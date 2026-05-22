mészáros lőrinc eszék nk osijek közlemény elnök

Közleményt adott ki a klub: nem igaz, hogy Mészáros Lőrinc eladná a csapatot

2026. május 22. 06:15

A klub határozottan visszautasít minden pontatlan és ellenőrizetlen állítást az eladással kapcsolatban.

Végh Alexandra, az NK Osijek elnöke közleményt adott ki, melyben cáfolta a klub eladásával kapcsolatos állításokat.

Mint ismert, Horvát sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem lesz képest annyi pénzt ölni az NK Osijekbe, azaz az eszéki élvonalbeli futballklubba, mint a korábbi években. A horvát írás szerint az NK Osijek februárban kinevezett elnöke, Végh Alexandra februárban már azért érkezett Eszékre, hogy a klub eladásáról tárgyaljon. A beszámolók szerint az új elnök hozzá is látott a költségek lefaragásához, és rendezte a klub viszonyát az önkormányzattal is, amik mind az eladást készíthetik elő.

Ezeket az értesüléseket cáfolta csütörtökön az Eszék. A közleményben az alábbiak olvashatóak:

Az NK Osijek ezúton határozottan visszautasít minden pontatlan és ellenőrizetlen állítást a Klub esetleges eladásáról, amelyek az elmúlt napokban jelentek meg a médiában.

A Klub nem folytatott és jelenleg sem folytat tárgyalásokat az eladásról, továbbá nem állt kapcsolatban azokkal a személyekkel vagy szervezetekkel, akiket ezekben az írásokban említenek. A teljes figyelmünk kizárólag az NK Osijek jövőjére irányul – a Klub ötéves fejlesztési stratégiájának lezárására, a sport- és szervezeti struktúra megerősítésére, valamint az összes következő kulcsfontosságú projekt előkészítésére. Az összes folyamat lezárása és a fontos döntések véglegesítése után a Klub először belső kommunikáció keretében tájékoztat minden változásról, ezt követően bemutatja azokat a szurkolóknak, majd hivatalos közleményben nyilvánosan is közzéteszi.”

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. május 22. 06:26
szeretetország álhírekből él a propagandája pedig nagyüzemben gyártja őket
