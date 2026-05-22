Közleményt adott ki a klub: nem igaz, hogy Mészáros Lőrinc eladná a csapatot

Végh Alexandra, az NK Osijek elnöke közleményt adott ki, melyben cáfolta a klub eladásával kapcsolatos állításokat.

Mint ismert, Horvát sajtóinformációk szerint Mészáros Lőrinc a kormányváltás után nem lesz képest annyi pénzt ölni az NK Osijekbe, azaz az eszéki élvonalbeli futballklubba, mint a korábbi években. A horvát írás szerint az NK Osijek februárban kinevezett elnöke, Végh Alexandra februárban már azért érkezett Eszékre, hogy a klub eladásáról tárgyaljon. A beszámolók szerint az új elnök hozzá is látott a költségek lefaragásához, és rendezte a klub viszonyát az önkormányzattal is, amik mind az eladást készíthetik elő.