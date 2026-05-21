tisza ukrán gabona bóna szabolcs fidesz facebook közlemény influenszer

Közleményt adott ki a Fidesz-frakció: kevesebb Facebookozást és több kormányzást várnak a Tisza Párttól

2026. május 21. 13:07

A frakció figyelmeztet, miközben a Tisza-kormány Facebook-posztokat gyárt, addig épp áramlik Magyarországra az alacsony minőségű ukrán élelmiszer.

Közleményt adott ki a Fidesz-frakciója, amelyben kifejtette, véléleményük szerint a Tisza-kormánynak kisebb hangsúlyt kellene fektetni a Facebook-on és egyébb közösségi média platformokon való megjelenésre, és inkább az ország vezetésére kellene fókuszálnia.

Facebookozás helyett kormányozni kellene”

– áll a közleményben.

A frakció figyelmeztet, miközben a a Tisza-kormány Facebook-posztok gyártásával tölti az idejét, addig épp alacsony minőségű ukrán élelmiszer áramlik be Magyarországra, veszélyeztetve a magyar gazdákat és a fogyasztókat. 

A közlemény ezzel a veszélyhelyzeti kormányzás megszüntetésére utal, amelynek értelmében érvényüket vesztették az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó rendeletek is.

A fellépő helyzettel kapcsolatban már Bóna Szabolcs élelmiszergazdaságért felelős miniszter is kijelentést tett. Úgy fogalmazott: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.

A Fidesz-frakció közleményében üdvözölte Bóna ígéretét, ugyanakkor kritikát fogalmazott meg annak megkésett időzítésével és bizonytalan idejű kivitelezésével kapcsolatban. 

Mint írták, addig amíg amíg a Tisza-kormány nem teszi meg a szükséges lépéseket, addig „szabadon áramlanak az ukrán élelmiszerek a magyar piacra”.

A közlemény ugyanakkor visszautasítóan beszélt Bóna Szabolcs azon vádjairól, miszerint a búcsúzó Fidesz-kormány bármiféle jogi aknát helyezett volna el a háborús veszélyhelyzete kivezető törvényben.

A Tisza által kritizált törvényjavaslatot nem a Fidesz-KDNP-frakció, hanem a Tisza terjesztette elő. Bízunk benne, hogy a Tisza Párt tisztában van vele mi a tartalma és mi a hatása az általa előterjesztett és megszavazott törvényeknek”

– fogalmaztak.

„Képmutató és álságos, hogy a Bóna úr saját felelősségét palástolandó a korábbi kormányra mutogat vissza.”

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebok / Bóna Szabolcs 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 21. 13:41
Azt várhatjuk...
nyafika
2026. május 21. 13:36
Bazdmeg a közleményedet, te nyáloncsúszó, töketlen kis buzeráns! Ezért bukta a fidesz a választást, a fajtád miatt! Pofánköp a TiSzar, te meg közleményben picsogsz?
nanemane-0
2026. május 21. 13:30
A nép ezt akarta. Egészséges étel nem kellett neki, hát most egyék a mérget.
glensi
2026. május 21. 13:25
radler 2026. május 21. 13:11 "Kormányozni kellett volna, nem uralkodni." Az elmúlt 39 napra gondolsz? Igazad van...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!