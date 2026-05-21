Közleményt adott ki a Fidesz-frakció: kevesebb Facebookozást és több kormányzást várnak a Tisza Párttól

Közleményt adott ki a Fidesz-frakciója, amelyben kifejtette, véléleményük szerint a Tisza-kormánynak kisebb hangsúlyt kellene fektetni a Facebook-on és egyébb közösségi média platformokon való megjelenésre, és inkább az ország vezetésére kellene fókuszálnia.
Facebookozás helyett kormányozni kellene”
– áll a közleményben.
A frakció figyelmeztet, miközben a a Tisza-kormány Facebook-posztok gyártásával tölti az idejét, addig épp alacsony minőségű ukrán élelmiszer áramlik be Magyarországra, veszélyeztetve a magyar gazdákat és a fogyasztókat.
A közlemény ezzel a veszélyhelyzeti kormányzás megszüntetésére utal, amelynek értelmében érvényüket vesztették az ukrán agrártermékek behozatalát tiltó rendeletek is.
A fellépő helyzettel kapcsolatban már Bóna Szabolcs élelmiszergazdaságért felelős miniszter is kijelentést tett. Úgy fogalmazott: az agrártárca haladéktalanul áttekinti a kialakult helyzetet, és megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy a magyar piac védelme ismét egyértelmű és kikényszeríthető legyen.
A Fidesz-frakció közleményében üdvözölte Bóna ígéretét, ugyanakkor kritikát fogalmazott meg annak megkésett időzítésével és bizonytalan idejű kivitelezésével kapcsolatban.
Mint írták, addig amíg amíg a Tisza-kormány nem teszi meg a szükséges lépéseket, addig „szabadon áramlanak az ukrán élelmiszerek a magyar piacra”.
A közlemény ugyanakkor visszautasítóan beszélt Bóna Szabolcs azon vádjairól, miszerint a búcsúzó Fidesz-kormány bármiféle jogi aknát helyezett volna el a háborús veszélyhelyzete kivezető törvényben.
A Tisza által kritizált törvényjavaslatot nem a Fidesz-KDNP-frakció, hanem a Tisza terjesztette elő. Bízunk benne, hogy a Tisza Párt tisztában van vele mi a tartalma és mi a hatása az általa előterjesztett és megszavazott törvényeknek”
– fogalmaztak.
„Képmutató és álságos, hogy a Bóna úr saját felelősségét palástolandó a korábbi kormányra mutogat vissza.”
(MTI / Mandiner)
