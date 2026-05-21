Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország donald tusk európai unió érték barátság Magyar Péter varsó szolidaritás

Szilárd meggyőződésem, hogy egy erős, a saját értékeiben és közösségében stabil régió a legfőbb záloga egy működőképes Európai Uniónak is

2026. május 21. 10:49

Hosszú, de történelmi jelentőségű napot zártunk Lengyelországban.

2026. május 21. 10:49
null
Tarr Zoltán
Tarr Zoltán
Facebook

„Hosszú, de történelmi jelentőségű napot zártunk tegnap Lengyelországban.

Krakkó történelmi falait magunk mögött hagyva Varsóba utaztunk, ahol Donald Tusk miniszterelnök úr és kormánya fogadta a magyar delegációt. A találkozó során számos, mindkét nemzet számára sorskérdést jelentő témában egyeztetett a két kormány. Számomra különösen megtisztelő feladat volt, hogy Marta Cienkowskával, a lengyel kulturális miniszterrel folytathattam érdemi, kétoldalú tárgyalásokat, hiszen a magyar–lengyel barátság legerősebb tartópillére évszázadok óta a közös kulturális és szellemi örökségünk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Utunk ezt követően Gdanskba, a szabadság és az állampolgári öntudat szimbolikus városába vezetett. Felemelő és iránymutató pillanat volt, amikor Magyar Péter miniszterelnök úr találkozott Lech Wałęsával, a Szolidaritás mozgalom alapítójával és Lengyelország első szabadon választott államfőjével. Az ő személye és életútja mindannyiunk számára élő emlékeztető, hogy a szabadságért, a közösségért és az igazságért folytatott békés, de határozott kiállás történelmet képes formálni.

Mélyen megérintett az a megbonthatatlan kötelék, amelyet ezen az úton a két nemzet között újra átélhettünk. Ez a történelmi barátság azonban nemcsak a múltunk, hanem kötelezettség is a jövőre nézve. Határozott célunk, hogy Lengyelországgal, valamint a Visegrádi Együttműködés országaival – amely szövetség reményeink szerint a jövőben új, értékrendünkben osztozó államokkal is kiegészülhet – közösen egy erős, szolidáris és öntudatos Kelet-Közép-Európát építsünk.

Szilárd meggyőződésem, hogy egy erős, a saját értékeiben és közösségében stabil régió a legfőbb záloga egy erős, működőképes Európai Uniónak is. Ezen az úton megyünk tovább.”

Nyitókép: Tarr Zoltán Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
2026. május 21. 13:31
A parazita gyarmattartó EU-centrumnak stabil, tökéletesen behódolt perifériára, azaz gyarmatokra van szüksége. Ezért buktattak nálunk kormányt, mert a paraziták elvárásainak mindenben meg fog felelni a bugris pszichopata seggnyaló és kormánya. Ők a paraziták leghűségesebb szolgálólányai.
Válasz erre
0
0
elcapo-3
2026. május 21. 13:22
"Hosszú, de történelmi jelentőségű napot" Na , ez a csaló, kiugrott pap is teljesen idióta. "Ám nem telt el egy hónap, az említett 115 millió forinttal Bölcskei Gusztáv hihetetlen módon már el is számolt! Ebben az időszakban Bölcskei a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Tarr Zoltán zsinati tanácsos pedig a Zsinati iroda vezetője volt."
Válasz erre
0
0
csigabus
2026. május 21. 13:14
Mekkora nyikhaj ez a Tarr! Mondjuk a választások előtt is az volt!
Válasz erre
2
0
iimre
2026. május 21. 13:09
"Szilárd meggyőződésem, hogy egy erős, a saját értékeiben és közösségében stabil régió a legfőbb záloga egy működőképes Európai Uniónak is" Mintha a Kádár-rendszer Központi Bizottságának egyik semmitmondó süketelését hallanám. Vagy csak én vagyok így ezzel egyedül?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!