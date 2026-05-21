Magyar Péter látogatása nem aratott osztatlan sikert Lengyelországban
Kínos jelenetekről, túlzó politikai szimbólumokról és infantilis gesztusokról írt a lengyel sajtó.
„Hosszú, de történelmi jelentőségű napot zártunk tegnap Lengyelországban.
Krakkó történelmi falait magunk mögött hagyva Varsóba utaztunk, ahol Donald Tusk miniszterelnök úr és kormánya fogadta a magyar delegációt. A találkozó során számos, mindkét nemzet számára sorskérdést jelentő témában egyeztetett a két kormány. Számomra különösen megtisztelő feladat volt, hogy Marta Cienkowskával, a lengyel kulturális miniszterrel folytathattam érdemi, kétoldalú tárgyalásokat, hiszen a magyar–lengyel barátság legerősebb tartópillére évszázadok óta a közös kulturális és szellemi örökségünk.
Utunk ezt követően Gdanskba, a szabadság és az állampolgári öntudat szimbolikus városába vezetett. Felemelő és iránymutató pillanat volt, amikor Magyar Péter miniszterelnök úr találkozott Lech Wałęsával, a Szolidaritás mozgalom alapítójával és Lengyelország első szabadon választott államfőjével. Az ő személye és életútja mindannyiunk számára élő emlékeztető, hogy a szabadságért, a közösségért és az igazságért folytatott békés, de határozott kiállás történelmet képes formálni.
Mélyen megérintett az a megbonthatatlan kötelék, amelyet ezen az úton a két nemzet között újra átélhettünk. Ez a történelmi barátság azonban nemcsak a múltunk, hanem kötelezettség is a jövőre nézve. Határozott célunk, hogy Lengyelországgal, valamint a Visegrádi Együttműködés országaival – amely szövetség reményeink szerint a jövőben új, értékrendünkben osztozó államokkal is kiegészülhet – közösen egy erős, szolidáris és öntudatos Kelet-Közép-Európát építsünk.
Szilárd meggyőződésem, hogy egy erős, a saját értékeiben és közösségében stabil régió a legfőbb záloga egy erős, működőképes Európai Uniónak is. Ezen az úton megyünk tovább.”
