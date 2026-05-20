Magyar Péter az egész országot érintő bejelentést tett

2026. május 20. 18:55

Magyar Péter bejelentése radikális változásokat ígér a magyar közigazgatásban, eltörölné a vármegyéket és a főispánokat. Ez azonban nemcsak névcserét jelenthet, hanem a centralizált államszervezet lazítását is. Azt sem lehet kizárni, hogy a megyék helyet jönnek a régiók Magyarországon. Rengeteg a kérdés, szinte nulla a konkrétum.

Kovács András
Kovács András

Magyarország új kormánya átalakítja az egész kormányhivatali rendszert, többek között eltűnnek a politika által kinevezett főispánok és megszűnnek a vármegyék – jelentette be Magyar Péter május 18-án. A kormányfő részleteket nem közölt, így rettentően sok a nyitott kérdés a várható átalakításokkal kapcsolatban. 

Magyar
Magyar Péter eltörölné a vármegyéket, de nem lehet tudni, mi lesz helyettük
Forrás: MTI

Magyar Péter tényleg lebontaná a központosított modellt?


Egyes vélemények szerint az, amit Magyar Péter a vármegyékről mondott, sokkal inkább egy közigazgatási filozófiaváltás részeként értelmezhető, mint pusztán szimbolikus névvitaként. A nyilatkozatai alapján ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy a „vármegye” elnevezést ismét „megyére” cserélnék vissza, hanem arról is, hogy a jelenlegi, erősen központosított államszervezési modellt részben lebontanák. Magyar Péter több alkalommal arról beszélt, hogy „középtávon megszűnnek a vármegyék”, illetve hogy a kormányhivataloktól hatáskörök kerülnének vissza szakigazgatási szervekhez és helyi szintekre.

A magyar politikai nyelvben azonban a „vármegye megszüntetése” félreérthető kifejezés. Magyarország területi közigazgatása valamilyen középszintű egység nélkül gyakorlatilag nem működtethető. Az Európai Unió statisztikai és fejlesztéspolitikai rendszere — a NUTS-régiók és a megyei szint — szintén megköveteli bizonyos területi struktúrák fennmaradását. 

Emiatt valószínűtlen, hogy teljesen eltűnne a megyei szint.

Sokkal inkább az látszik reálisnak, hogy a 2022-ben visszahozott „vármegye” és „főispán” terminológiát lecserélnék, miközben a jelenlegi kormányhivatali rendszer politikai jellegét is enyhítenék. A Tisza Párt kommunikációjában rendre előkerül az a kritika, hogy az elmúlt másfél évtizedben túl sok döntés került központi kézbe, és a helyi önkormányzatok kiüresedtek.

Konkrét javaslat még nincsen

Ez azért fontos, mert a 2010 utáni magyar államszervezés egyik fő tendenciája éppen az ellenkező irány volt. A korábbi, sokszor széttagolt önkormányzati rendszert fokozatosan centralizálták: az iskolák állami fenntartásba kerültek, az egészségügyi intézmények jelentős része is elkerült az önkormányzatoktól, az építéshatósági és számos közigazgatási ügy a járási és vármegyei hivatalokhoz került. A főispánok pedig lényegében a kormány politikai képviselőivé váltak a területi közigazgatásban. A Tisza ebből láthatóan visszalépne valamennyit, de nem feltétlenül térne vissza a 2010 előtti rendszerhez. Inkább egy vegyes modell körvonalazódik: erősebb helyi autonómia, de továbbra is jelentős központi koordináció mellett. 

Persze konkrét bejelentés még nem hangzott el, és törvényjavaslat sincs az Országgyűlés asztalán. 

Jelentős változás jöhet a közigazgatásban a Tisza ígéretei alapján
Forrás: Mandiner

A fentiek azonban csak spekulációk, mivel a kormánypárt politikusai egyelőre nem fejtették ki részletesen mire is gondoltak az átalakítás kapcsán. A vármegyék megszüntetése adott esetben elhozhatná az ország „régiósítását” is. Mit jelentene ez? Magyarország területe 2018 óta nyolc régióra oszlik. Az eredetileg hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az 1999. évi XCII. törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszere miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága.

A vármegyéket és a fővárost összefogó nyolc régió a következő:

  • Közép-Magyarország (Budapest és Pest vármegye)
  • Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye)
  • Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye)
  • Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna vármegye)
  • Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye)
  • Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)
  • Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye)
  • Budapest (önálló régióként is statisztikai egységet képez a Központi Statisztikai Hivatal rendszerében)

Elképzelhető, hogy a jövőbeli közigazgatás erre a nyolc régióra épülne, de ez is rengeteg kérdést vet fel. Mi lesz akkor a megyei jogú városokkal? Mi lesz a járásokkal? Hogyan szerveződne meg ebben az esetben a középszintű közigazgatás? Vajon ezeket a régiókat választott testület vezetné, vagy pedig a kormány nevezné ki a vezetőket? Ki fizetné ennek az átállásnak a költségeit? Megannyi kérdés van, de a kormányzat részéről egyelőre nincsenek válaszok. 


Bokros Lajos sokszor méltatta a svéd modellt 
 

Az ellenzéki oldalon a mögöttünk hagyott évtizedekben több önkormányzati reformelképzelés látott napvilágot. Ezek közül egyidőben nagy népszerűségnek örvendett a svéd példa. A skandináv államban az 1950-es és 1970-es évek között rendkívül radikális önkormányzati reformot hajtottak végre. A cél az volt, hogy a modern jóléti állam feladatait — oktatás, egészségügy, szociális ellátás — ne apró, életképtelen települések lássák el. 

Az országban korábban több mint kétezer önkormányzat működött, sokszor néhány száz vagy ezer lakossal. Ezeket fokozatosan összevonták, és végül körülbelül 280 önkormányzat maradt, később pedig ez a szám még tovább csökkent.

A magyar közbeszédben gyakran leegyszerűsítve „200 önkormányzatos modellként” emlegetik ezt. A reform lényege nem pusztán az összevonás volt, hanem az, hogy a helyi önkormányzatok cserébe rendkívül széles jogosítványokat kaptak. A svédeknél tehát a centralizáció és a decentralizáció egyszerre zajlott: kevesebb önkormányzat lett, de azok sokkal erősebbek és professzionálisabbak lettek.

A svéd példára Bokros Lajos hivatkozott sokszor. Az 1995-ös megszorítócsomagjáról elhíresült pénzügyminiszter elképzelései részben kapcsolódtak ehhez a gondolkodáshoz, bár nála elsősorban gazdasági racionalitásból következtek a reformtervek. Bokros hosszú ideje azt vallja, hogy a magyar állam túl drága, túlságosan széttagolt és pazarló. Már a 2000-es évektől kezdve többször felvetette a kistelepülési önkormányzati rendszer radikális átalakítását, az önkormányzatok számának csökkentését, a régiós modell erősítését és az állami újraelosztás visszafogását. Az ő logikája szerint Magyarországon túl sok az egymással párhuzamos hivatal, intézmény és politikai struktúra ahhoz képest, hogy az ország mérete és gazdasági teljesítménye mit indokolna.

Bokros Lajos jelentősen csökkentené az önkormányzatok számát
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Bokros gondolkodásában erősen megjelent az a neoliberális államelméleti elem, amely szerint az államnak kisebbnek, olcsóbbnak és technokratábbnak kell lennie. Ezért támogatta volna az önkormányzati rendszer koncentrációját, az állami támogatások szűkítését és bizonyos közszolgáltatások piacosítását is. Az ő reformelképzelései tehát kevésbé demokratikus decentralizációról, inkább hatékonysági racionalizálásról szóltak. Bokros Lajos „eredményeit” korábban a ma már házelnökké választott Fortshoffer Ágnes méltatta. 


Milliárdos költség lenne a visszanevezés

A mostani vármegyei és főispáni elnevezés 2023-ban lépett életbe, így a megszüntetés időpontjának 2027. január elseje tűnik a legoptimálisabbnak. „Az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek” – ezzel indokolta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még 2022-ben a módosító javaslatában a „vármegye” szó használatát, amely az államalapítástól 1949-ig volt használatban. Hasonló magyarázatot adott Varga Mihály pénzügyminiszter a főispánok visszatérésével kapcsolatban. Az átállást 2022. július 19-én fogadta el a parlament, és az 2023. január 1-jével lépett életbe.

A változással kapcsolatos kiadásokat, a táblák és az okmányok cseréjét, illetve az egyéb adminisztrációs költségeket az akkor még parlamenti képviselettel rendelkező Momentum milliárdos nagyságrendűre becsülte. 

Új nevet kaptak például a vármegyei önkormányzatok, a vármegyei kormányhivatalok, a rendőr-főkapitányságok, a katasztrófavédelmi igazgatóságok, a főügyészségek, az adó- és vámigazgatóságok, a kórházak, a levéltárak, a könyvtárak és szakképzési centrumok. Emellett át kellett nevezni a szakmai kamarák területi szervezeteit is.

Abban az esetben, ha megvalósulna a névvisszaváltás, akkor az nemcsak jelentős anyagi kiadást jelentene, hanem nagy adminisztratív feladatot is, mivel minden rendeletet és törvényt át kellett írni, amelyben a vármegye szó szerepelt. A változás négy éve több ezer jogi dokumentumot, több mint ötszáz kormányrendeletet érintett.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

nemmondom-3
2026. május 20. 20:02
Azbeszt ügyben mit intézett a sógoroknál?
johannluipigus
•••
2026. május 20. 19:56 Szerkesztve
@Canadian "Azzal sincs bajom, hogy megszűnt a nemesség, karóba húzás, felnégyelés, kerékbe törés, pedig évszázadokig milyen jól ment." Azért nem minden ok nélkül húztak karóba rablógyilkosokat. Karós Vlad sem véletlenül kapta a nevét. Oka volt annak, hogy az elrettentésnek ezt a formáját választotta.
Canadian
2026. május 20. 19:44
Nekem semmi bajom a középkort idéző vármegye szó kivezetésével. Azzal sincs bajom, hogy megszűnt a nemesség, karóba húzás, felnégyelés, kerékbe törés, pedig évszázadokig milyen jól ment. A Fidesz nagyon rosszul teszi, ha ezt teszi a 2032-es választás középpontjába: vissza a főispánokkal! Akkor be se jutnak a parlamentbe. Egyáltalán ki ötlete volt ezt a baromságot visszahozni?
Nagyhuba1
2026. május 20. 19:39
A cikk írója feltette a kérdést " de mi lesz utána" hát mi lenne: KÁOSZ.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!