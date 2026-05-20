Magyar Péter az egész országot érintő bejelentést tett

A fentiek azonban csak spekulációk, mivel a kormánypárt politikusai egyelőre nem fejtették ki részletesen mire is gondoltak az átalakítás kapcsán. A vármegyék megszüntetése adott esetben elhozhatná az ország „régiósítását” is. Mit jelentene ez? Magyarország területe 2018 óta nyolc régióra oszlik. Az eredetileg hét tervezési-statisztikai régióra osztását 1999-ben végezték el az 1999. évi XCII. törvény értelmében, ami az 1996. évi XXI. törvény módosítása. A régiós felosztás elsősorban az Európai Unió statisztikai alapon (NUTS) nyugvó támogatási rendszere miatt jött létre. Bár a kormány kidolgozott egy törvényjavaslatot a megyerendszer régiókkal való felváltására 2006-ban, ennek hiányzott a szükséges országgyűlési támogatottsága.



A vármegyéket és a fővárost összefogó nyolc régió a következő:

Közép-Magyarország (Budapest és Pest vármegye)

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegye)

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye)

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna vármegye)

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegye)

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye)

Budapest (önálló régióként is statisztikai egységet képez a Központi Statisztikai Hivatal rendszerében)

Elképzelhető, hogy a jövőbeli közigazgatás erre a nyolc régióra épülne, de ez is rengeteg kérdést vet fel. Mi lesz akkor a megyei jogú városokkal? Mi lesz a járásokkal? Hogyan szerveződne meg ebben az esetben a középszintű közigazgatás? Vajon ezeket a régiókat választott testület vezetné, vagy pedig a kormány nevezné ki a vezetőket? Ki fizetné ennek az átállásnak a költségeit? Megannyi kérdés van, de a kormányzat részéről egyelőre nincsenek válaszok.