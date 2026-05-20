Tisza Párt kontra Brüsszel: a migrációs csata az új kormány egyik legnagyobb próbatétele lesz

A szerző szerint a paktum alapján az eljárás előszűréssel indulna, majd két irányba válhatna szét. Azok, akik nagyobb eséllyel jogosultak nemzetközi védelemre, rendes eljárásba kerülnének, és beléphetnének az ország területére. Azok pedig, akiknél nagy valószínűséggel elutasító döntés születne, határnál lefolytatott eljárásban vennének részt. Csakhogy ennek az eljárásnak is szigorú időkorlátai vannak, és ha a folyamat elhúzódik, az érintettek egy része szintén beléphet az országba. A visszaküldés sem egyszerű ügy:

Ha a magyar hatóságok elutasítják a kérelmet, akkor is meg kell oldani az érintett személy visszaszállítását a származási vagy valamely tranzitországba. Ha ez nem sikerül, a gyakorlatban ismét az ország területén maradhatnak az elutasított kérelmezők.

Brüsszeli nyomás és hazai ígéretek között

Magyar Péter május 18-án úgy fogalmazott, hogy a cél az:

se fizetni ne kelljen, se migránsok ne legyenek.

Marsai Viktor elemzése szerint azonban jelenleg nem látszik, hogyan valósítható meg egyszerre ez a két cél. Ha Magyarország meg akar felelni az uniós szabályoknak, akkor előbb-utóbb el kell kezdenie a menekültügyi rendszer átalakítását. Ha viszont ragaszkodik a jelenlegi szigorhoz, akkor fennmaradhatnak az uniós viták, a bírságok és az újabb kötelezettségszegési eljárások kockázata.

A korábbi tranzitzónák elvileg kiindulási alapot jelenthetnének, de azok kapacitása messze elmarad attól, amit az Európai Bizottság szükségesnek tartana.

A bizottság 7716 fős eljárási kapacitást határozott meg Magyarország számára a határnál lefolytatott eljárások kapcsán, ami éves szinten akár több tízezer ember kezelését is jelenthetné. Ez alapvető politikai kérdést vet fel: miként lehet fenntartani a szigorú határvédelmi politikát úgy, hogy közben Magyarország ne kerüljön folyamatos konfliktusba az uniós intézményekkel? A Tisza Párt programja szigorú politikát ígér, de a forrás alapján a végrehajtás már sokkal bonyolultabb lehet.

Az uniós források kérdése tovább növeli a nyomást. Bár a helyreállítási alaphoz kapcsolódó szupermérföldkövek között a menekültügy nem szerepel külön feltételként, Marsai szerint nehezen képzelhető el, hogy Magyarország úgy jusson hozzá ezekhez a forrásokhoz, hogy közben a menekültügyi rendszerben ne történjenek reformok.

A következő időszak tehát arról szólhat, hogy a Tisza-kormány mennyit tud megőrizni a kampányban vállalt szigorú migrációs álláspontból, és milyen kompromisszumokra kényszerül az Európai Unióval szemben. A politikai üzenet egyértelmű: határvédelem, kvótaellenesség, vendégmunkás-stop. A kormányzati valóság azonban ennél jóval összetettebb lehet.

