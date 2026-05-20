Tisza Párt kontra Brüsszel: a migrációs csata az új kormány egyik legnagyobb próbatétele lesz

Migrációs katasztrófa Bécsben: az iskolakezdők többsége nem tud németül
A szakértő szerint a párhuzamos társadalmak és az integráció kudarcai hosszú távon is komoly társadalmi feszültségeket okozhatnak.
Az új kormány egyik legnehezebb szakpolitikai feladata az lehet, hogy a kampányban vállalt szigorú ígéreteket átültesse a gyakorlatba. A Tisza Párt migrációs politikája egyszerre kerülhet szembe az uniós elvárásokkal, a munkaerőpiaci kényszerekkel és a hazai választói elvárásokkal.
A 24.hu-n megjelent elemzésében Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója azt vizsgálta, milyen irányt vehet a Tisza Párt migrációs és menekültügyi politikája kormányra kerülése után. Az írás alapján az új kabinet a korábbi évek szigorú bevándorláspolitikájának fenntartását ígéri, ám a megvalósítás számos ponton komoly kérdéseket vet fel. A legfontosabb dilemma az, hogy a politikai vállalások miként egyeztethetők össze az uniós joggal, a magyar gazdaság munkaerőigényével és azokkal a választói elvárásokkal, amelyek a határvédelem fenntartását követelik.
Marsai szerint a migráció ügye nem tekinthető lezárt vagy mesterségesen fenntartott vitának. Bár Magyarországon sokan úgy érzékelhetik, hogy a 2015–2016-os válság óta a kérdés veszített jelentőségéből, a globális folyamatok ennek éppen az ellenkezőjét mutatják. A világban egyre többen élnek tartósan születési országukon kívül, és a kényszermigráció is rekordokat dönt.
Az ENSZ menekültügyi adatai alapján több mint 123 millió ember kényszerült otthona elhagyására, ami tíz év alatt csaknem megduplázódott.
A szerző arra is rámutatott, hogy Magyarország viszonylagos nyugalma nem magától értetődő állapot, hanem a szigorú migrációs politika következménye. Szerinte hiba lenne abból kiindulni, hogy az ország a jövőben is automatikusan elkerüli a nagyobb bevándorlási nyomást. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a kormányzati döntések hosszú távon meghatározhatják egy ország társadalmi összetételét.
A Tisza Párt programja a forrás szerint markánsan bevándorláskritikus álláspontot képvisel. A párt azt ígéri, hogy Magyarország továbbra is „bevándorlóktól mentes ország” marad, a határkerítés állni fog, és további védelmi intézkedésekkel erősítenék az ország, valamint az Európai Unió külső határainak védelmét.
A program több ponton is bírálja az elmúlt évek gyakorlatát. Kritizálja a külföldi embercsempészek szabadon bocsátását, a korábbi letelepedésikötvény-programot, valamint a vendégmunkások betelepítését.
Utóbbi területen a Tisza Párt 2026. június 1-jétől moratóriumot ígér az új harmadik országbeli munkavállalási engedélyek kiadására. Marsai Viktor szerint ugyanakkor a program több eleme lényegében egybeesik a korábbi Fidesz–KDNP-kormány politikájával, ezek közé tartozik:
Ebből az következik, hogy az új kormány retorikájában és célkitűzéseiben nem enyhülés, hanem a szigor fenntartása várható. A kérdés azonban az, hogy ki és hogyan irányítaná ezt a politikát. A migráció nem egyetlen minisztérium ügye: érinti a belügyet, a külpolitikát, a gazdaságpolitikát, a szociális területet, a honvédelmet és részben az oktatást is. A forrás szerint a Tisza-kormány esetében sem látszik egyelőre világosan, ki lenne az a politikai szereplő, aki horizontálisan összefogná a területet, kezelné az érdekütközéseket, és egységes migrációs stratégiát alakítana ki.
Ez azért különösen fontos, mert a migrációs politika könnyen belső kormányzati viták tárgya lehet.
Más szempontokat képviselhet a gazdasági tárca, amely a munkaerőhiány kezelését tartja szem előtt, és mást a belügyi vagy határvédelmi logika, amely a szigor fenntartásában érdekelt. Marsai szerint így ismét előállhat az a helyzet, hogy Magyarországnak nem egyetlen migrációs politikája, hanem egymással versengő migrációs politikái vannak.
A Tisza Párt egyik legfontosabb vállalása a harmadik országbeli vendégmunkások beáramlásának korlátozása. A forrás szerint az új kormány június 1-jétől további intézkedésig nem adna ki új munkavállalási engedélyeket harmadik országbeli külföldi vendégmunkásoknak. Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a magyar munkavállalók védelmével indokolta a szigorítást.
Az elemzés ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy már a fogalmak körül is bizonytalanság van. Nem minden Magyarországon dolgozó külföldi vendégmunkás.
A közvélemény által leginkább érzékelt külföldi munkavállalók között sok olyan diák is van, aki egyetemi tanulmányai mellett vállal munkát. Más kategóriát jelentenek a magas képzettséget igénylő állásokban dolgozó, uniós Kék Kártyával rendelkező külföldiek is. A szerző szerint az sem egyértelmű, pontosan kiket érintene a tervezett korlátozás. A Tisza Párt programja „120 ezer külföldi, többnyire ázsiai vendégmunkást” említ, de Marsai arra figyelmeztet, hogy több ország állampolgárai nem klasszikus vendégmunkásként, hanem például a Nemzeti Kártya program keretében dolgozhatnak Magyarországon.
Ez azt jelenti, hogy a szigorítás részletei nélkül nehéz megítélni, mekkora hatása lenne az intézkedésnek.
A vendégmunkások ügye politikailag érzékeny kérdés. A munkavállalók és érdekképviseleteik attól tartanak, hogy a külföldi munkaerő lenyomhatja a béreket, gyengítheti a munkavállalói alkupozíciókat, és hozzájárulhat a munkavédelmi szabályok fellazulásához. Ezzel szemben a gazdasági szereplők gyakran munkaerőhiányra panaszkodnak, és azt állítják, hogy bizonyos ágazatokban külföldi dolgozók nélkül nehéz fenntartani a termelést.
Marsai szerint ezért nem elegendő politikai jelszavak szintjén kezelni a kérdést. Meg kell vizsgálni, hogy Magyarországon vannak-e még mozgósítható hazai munkaerő-tartalékok, illetve vannak-e olyan szektorok, ahol a bérek emelése mellett sem lehet elegendő magyar munkavállalót találni.
Ha a gazdaságnak hosszabb távon mégis szüksége lesz külföldi munkaerőre, akkor a túlzott szigor regionális versenyhátrányt is okozhat, különösen akkor, ha más közép-európai országok lazítanak a saját szabályaikon.
A Tisza Párt migrációs politikájának legnehezebb kérdése az uniós menekültügyi szabályozáshoz való viszony lehet. Az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, valamint az Európai Bíróság korábbi döntései jelentős nyomást gyakorolnak Magyarországra. A magyar rendszer miatt kiszabott napi egymillió eurós bírság különösen nehéz helyzetet teremthet az új kormány számára.
A Tisza Párt álláspontja szerint Magyarország nem venne át menedékkérőket, és nem fizetne azért, mert ezt megtagadja.
A párt inkább a kötelező szolidaritási mechanizmus harmadik elemére, vagyis a frontországoknak nyújtott operatív és technikai támogatásra helyezné a hangsúlyt. Ez elméletben járható út lehet, de a gyakorlati működés részletei még nem világosak. A nagyobb probléma a menedékkérelmek benyújtásának kérdése. Az uniós megközelítés területi alapú: vagyis a magyar határra érkező menedékkérők számára biztosítani kellene a kérelem beadásának lehetőségét. Ez élesen ütközhet azzal a magyar gyakorlattal, amely eddig jelentősen korlátozta a menekültügyi rendszerhez való hozzáférést. Marsai Viktor ezt a dilemmát így foglalja össze:
Leegyszerűsítve a problémát: bárki, aki eléri a magyar határt, és azt mondja, hogy menedékkérő, be fog jutni az országba.
A szerző szerint a paktum alapján az eljárás előszűréssel indulna, majd két irányba válhatna szét. Azok, akik nagyobb eséllyel jogosultak nemzetközi védelemre, rendes eljárásba kerülnének, és beléphetnének az ország területére. Azok pedig, akiknél nagy valószínűséggel elutasító döntés születne, határnál lefolytatott eljárásban vennének részt. Csakhogy ennek az eljárásnak is szigorú időkorlátai vannak, és ha a folyamat elhúzódik, az érintettek egy része szintén beléphet az országba. A visszaküldés sem egyszerű ügy:
Ha a magyar hatóságok elutasítják a kérelmet, akkor is meg kell oldani az érintett személy visszaszállítását a származási vagy valamely tranzitországba. Ha ez nem sikerül, a gyakorlatban ismét az ország területén maradhatnak az elutasított kérelmezők.
Magyar Péter május 18-án úgy fogalmazott, hogy a cél az:
se fizetni ne kelljen, se migránsok ne legyenek.
Marsai Viktor elemzése szerint azonban jelenleg nem látszik, hogyan valósítható meg egyszerre ez a két cél. Ha Magyarország meg akar felelni az uniós szabályoknak, akkor előbb-utóbb el kell kezdenie a menekültügyi rendszer átalakítását. Ha viszont ragaszkodik a jelenlegi szigorhoz, akkor fennmaradhatnak az uniós viták, a bírságok és az újabb kötelezettségszegési eljárások kockázata.
A korábbi tranzitzónák elvileg kiindulási alapot jelenthetnének, de azok kapacitása messze elmarad attól, amit az Európai Bizottság szükségesnek tartana.
A bizottság 7716 fős eljárási kapacitást határozott meg Magyarország számára a határnál lefolytatott eljárások kapcsán, ami éves szinten akár több tízezer ember kezelését is jelenthetné. Ez alapvető politikai kérdést vet fel: miként lehet fenntartani a szigorú határvédelmi politikát úgy, hogy közben Magyarország ne kerüljön folyamatos konfliktusba az uniós intézményekkel? A Tisza Párt programja szigorú politikát ígér, de a forrás alapján a végrehajtás már sokkal bonyolultabb lehet.
Az uniós források kérdése tovább növeli a nyomást. Bár a helyreállítási alaphoz kapcsolódó szupermérföldkövek között a menekültügy nem szerepel külön feltételként, Marsai szerint nehezen képzelhető el, hogy Magyarország úgy jusson hozzá ezekhez a forrásokhoz, hogy közben a menekültügyi rendszerben ne történjenek reformok.
A következő időszak tehát arról szólhat, hogy a Tisza-kormány mennyit tud megőrizni a kampányban vállalt szigorú migrációs álláspontból, és milyen kompromisszumokra kényszerül az Európai Unióval szemben. A politikai üzenet egyértelmű: határvédelem, kvótaellenesség, vendégmunkás-stop. A kormányzati valóság azonban ennél jóval összetettebb lehet.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP