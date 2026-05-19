kereskedelmi megállapodás Brüsszel vámháború Trump Európai Unió

Az unió balfácánkodása miatt bukhat el Európa egyik legfontosabb amerikai megállapodása

2026. május 19. 08:03

Miközben továbbra is heves viták zajlanak az Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodásról, Washington egyre türelmetlenebb. Az uniós intézmények között komoly nézeteltérések alakultak ki arról, miként lehetne „Trump-biztossá” tenni az egyezséget.

A Politico beszámolója szerint kedden Strasbourgban ültek tárgyalóasztalhoz az Európai Parlament, az Európai Tanács és az Európai Bizottság képviselői, hogy megpróbálják véglegesíteni a tavaly nyáron Skóciában kialkudott transzatlanti kereskedelmi megállapodást. Az unió számára azonban már nem az a legnagyobb kihívás, hogy megegyezzen Donald Trumppal, hanem az, hogy a saját belső vitáit rendezni tudja.

Donald Trump gyors döntést várna, de az uniós politikai viták tovább lassítják a transzatlanti egyeztetések lezárását.
Forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP

A fő konfliktust az okozza, milyen biztosítékokat építsenek be a megállapodásba annak érdekében, hogy az később se borulhasson fel. Bernd Lange, az Európai Parlament tárgyalódelegációjának vezetője optimistán nyilatkozott a Politicónak, és úgy fogalmazott:

az elmúlt napokban sok vita és egyeztetés zajlott, és elég optimista vagyok, hogy találunk egy szilárd kompromisszumot egy jó, Trump-biztos jogszabály érdekében, amely tükrözi az európai érdekeket.

A Politico szerint az Európai Parlament baloldali és liberális képviselői hónapok óta akadályozzák az egyezség gyors jóváhagyását. Előbb Trump grönlandi kijelentései, majd az amerikai Legfelsőbb Bíróság februári döntése miatt húzódott el a folyamat. Az Európai Bizottság és több tagállam — különösen Németország — ugyanakkor gyors megállapodást szeretne, attól tartva, hogy Washington válaszlépéseket tehet. Egy uniós diplomata a Politicónak úgy fogalmazott:

Olyan ez, mint egy boldogtalan házasság. Néha egyszerűen működtetni kell.

A helyzetet tovább élezte, hogy Donald Trump ebben a hónapban ismét vámemeléssel fenyegette meg Európát. Az amerikai elnök jelezte, hogy amennyiben július 4-ig nem születik kompromisszum, 25 százalékos vámot vethet ki az európai autókra. Andrew Puzder, az Egyesült Államok Európai Unióhoz delegált nagykövete a Politicóban megjelent véleménycikkében azt írta:

Trump többször is bebizonyította, hogy inkább megállapodást akar, mint vitát — és van megállapodásunk. Az EU-nak még van ideje az együttműködést választani a konfrontáció helyett. Őszintén reméljük, hogy így tesz.

Az uniós biztosítékokról megy a legnagyobb vita

A parlamenti baloldal, a liberális Renew és a Zöldek olyan úgynevezett „sunrise” mechanizmust követelnek, amely csak akkor léptetné életbe a megállapodást, ha Washington csökkenti az európai acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámokat. Emellett egy „sunset” záradékot is szeretnének, amely 2028 márciusában automatikusan megszüntetné az egyezséget, vagyis még Donald Trump ciklusának lejárta előtt.

A tagállamok ezt túlzott kockázatnak tartják, mert szerintük a további bizonytalanság veszélyeztetné az európai exportőröket. Brüsszel ezért május elején kompromisszumos javaslatot tett, amely enyhítené a feltételeket.

A Politico szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy amennyiben Washington 2026 végéig nem csökkenti az acél- és alumíniumvámokat, az unió felfüggeszthesse saját vámkedvezményeit. Bernd Lange ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Világos biztosítékokra, felfüggesztési lehetőségre és sunset mechanizmusra van szükségünk.

A Politico úgy tudja, hogy amennyiben a kompromisszum túlzottan a tagállamok álláspontját tükrözi, könnyen elbukhat az Európai Parlament plenáris szavazásán, amelyet június 15. és 18. között tarthatnak meg. Az uniós tárgyalók ugyanakkor igyekeznek elkerülni egy látványos kudarcot, mert attól tartanak, hogy Trump a nyár után tovább eszkalálhatja a kereskedelmi konfliktust. 

Összesen 2 komment

chiron
2026. május 19. 08:56
Mindig Európai Unió - párti voltam, még Orbán idején is úgy gondoltam, hogy az európai egység a jó irány. Csak persze, nem ezekkel a zöldballiberrált ostobákkal az élen, akik manapság az EU-t vezetik. Pedig önmagában a zöldmozgalom jó, a baloldali gondolkodás (alsóbb osztályok figyelembe vétele, bőrszínek egyenlősége, szociális érzékenység) jó, a liberalizmus (szólás és szexualitás stb. szabadsága) jó, ám amit már a múlt században is ezekből kiforgattak, hohmecoló hasbarázás folyamán, az valami olyannyira kapzsi, értékpusztító, jóeNberkedő manipuláció lett, hogy inkább maradok konzervatív, patrióta értékőrző, vállalva bármiféle "vaskalapos" megbélyegzést. Mert ez a mai modernség jegyében eltorzított szinglifeminizmus, a liberrált gondolkodás, woke-sötétség (DisneyNetflix filmek, UbiWokeSoft játékok, stb.) végül többet árt, mint használ. Ezt látom, hivatásaimban: gyermekvállalástól, felelősségvállalástól rettegő, férfiakat, és karrierista, boldogtalan agresszingli nőket.
sanya55-2
2026. május 19. 08:10
Egy év alatt, már új kormánya is lehet az USA-nak akik még magasabb vámot állapítanak meg, sőt be sem engednek már EU-s autót, …. srb
