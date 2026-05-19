Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Puskás Akadémia világbajnokság Felcsút Zöld-foki Köztársaság Videoton

Felcsút is ad embert a világbajnokságra – megy vele egy magyar állampolgár is

2026. május 19. 07:58

Laros Duarte is tagja a Zöld-foki Köztársaság vb-csapatának. A Puskás Akadémia védekező középpályása alapembernek számít Felcsúton, a volt Videoton-játékos Stopira személyében pedig egy magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó is ott lesz a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

2026. május 19. 07:58
null

A Puskás Akadémiában szereplő Laros Duarte, illetve a Videoton korábbi játékosa, a magyar állampolgársággal rendelkező Stopira is ott van a Zöld-foki Köztársaság labdarúgó-válogatottjának világbajnoki keretében.

Felcsút, Puskás Akadémia, Laros Duarte, Stopira, Zöld-foki Köztársaság
Felcsútról a világbajnokságra: Laros Duarte (jobbra) is tagja a Zöld-foki Köztársaság vb-csapatának / Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert

Felcsút és Székesfehérvár is büszke lehet 

Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány hétfőn jelölte ki 26 fős keretét, melyben 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Duarte és Stopira bekerülése is papírformának nevezhető.

A kicsi nyugat-afrikai szigetországnak alig félmillió lakosa van, ezzel Izland után a vb-történelem második legkisebb népességű nemzete, amely futball-világbajnokságon vehet részt. A kijutásban főszerepet játszott 

a 2019 óta magyar állampolgársággal is rendelkező, a 38. életévét május 20-án betöltő Stopira,

aki 2012 és 2023 között a Videoton labdarúgója volt. A hátvéd az utolsó csoportmeccsen, Eswatini ellen gólt is szerzett.

The dressing room of Portuguese Division Two's Torreense reacts to the call-up of captain Stopira for Cape Verde to the World Cup
by u/Mulderre91 in soccer

A 29 esztendős Duarte a mértékadó Transfermarkt szakportál szerint 30 találkozón lépett pályára a felcsútiaknál a szombaton zárult futballidényben, védekező középpályásként 6 gólpasszt osztott ki és 5 sárga lapot kapott.

Ezt is ajánljuk a témában

Az egyetlen meglepetést az jelenti, hogy a Bubistának hívott szakember beválogatta a Villarreal középhátvédjét, Logan Costát, annak ellenére, hogy a 25 éves védő tavaly júliusban térdszalag-szakadást szenvedett és vasárnapig egyetlen percet sem játszott. A spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában aztán visszatért, de csereként csupán 13 percet töltött a pályán. A világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen.

Zöld-foki Köztársaság világbajnoki kerete:

kapusok: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)

hátvédek: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense)

középpályások: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorec), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Joao Paulo Fernandes (Oţelul Galaţi), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)

csatárok: Gilson Benchimol (Akron Toljatti), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!