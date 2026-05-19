Felcsút is ad embert a világbajnokságra – megy vele egy magyar állampolgár is

Az egyetlen meglepetést az jelenti, hogy a Bubistának hívott szakember beválogatta a Villarreal középhátvédjét, Logan Costát, annak ellenére, hogy a 25 éves védő tavaly júliusban térdszalag-szakadást szenvedett és vasárnapig egyetlen percet sem játszott. A spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában aztán visszatért, de csereként csupán 13 percet töltött a pályán. A világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen.