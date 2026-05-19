Felcsút is ad embert a világbajnokságra – megy vele egy magyar állampolgár is

Erre Székesfehérváron is büszkék lesznek – magyar ember írt történelmet a Zöld-foki-szigeteken (VIDEÓ)
Mindenki őt ünnepelte.
Laros Duarte is tagja a Zöld-foki Köztársaság vb-csapatának. A Puskás Akadémia védekező középpályása alapembernek számít Felcsúton, a volt Videoton-játékos Stopira személyében pedig egy magyar állampolgársággal is rendelkező labdarúgó is ott lesz a június 11-én kezdődő világbajnokságon.
Pedro Leitao Brito szövetségi kapitány hétfőn jelölte ki 26 fős keretét, melyben
Duarte és Stopira bekerülése is papírformának nevezhető.
A kicsi nyugat-afrikai szigetországnak alig félmillió lakosa van, ezzel Izland után a vb-történelem második legkisebb népességű nemzete, amely futball-világbajnokságon vehet részt. A kijutásban főszerepet játszott
a 2019 óta magyar állampolgársággal is rendelkező, a 38. életévét május 20-án betöltő Stopira,
aki 2012 és 2023 között a Videoton labdarúgója volt. A hátvéd az utolsó csoportmeccsen, Eswatini ellen gólt is szerzett.
A 29 esztendős Duarte a mértékadó Transfermarkt szakportál szerint 30 találkozón lépett pályára a felcsútiaknál a szombaton zárult futballidényben, védekező középpályásként 6 gólpasszt osztott ki és 5 sárga lapot kapott.
Az egyetlen meglepetést az jelenti, hogy a Bubistának hívott szakember beválogatta a Villarreal középhátvédjét, Logan Costát, annak ellenére, hogy a 25 éves védő tavaly júliusban térdszalag-szakadást szenvedett és vasárnapig egyetlen percet sem játszott. A spanyol bajnokság legutóbbi fordulójában aztán visszatért, de csereként csupán 13 percet töltött a pályán. A világbajnoki újonc Zöld-foki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő, június 11-én rajtoló tornán a H csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen.
kapusok: Carlos dos Santos (San Diego), Marcio Rosa (Montana 1921), Vozinha (Chaves)
hátvédek: Sidny Cabral (Benfica), Diney Borges (al-Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Stopira (Torreense)
középpályások: Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Deroy Duarte (Ludogorec), Laros Duarte (Puskás Akadémia), Joao Paulo Fernandes (Oţelul Galaţi), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (FK Krasnodar), Yannick Semedo (Farense)
csatárok: Gilson Benchimol (Akron Toljatti), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Dailon Livramento (Casa Pia), Ryan Mendes (Igdir), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
