Feljelentést tettek Magyar Péter sajtótájékoztatója után

2026. május 18. 22:34

A sokszor „feljelentőemberként” emlegetett Tényi bejelentése mentén ismeretlen elkövető ellen nyomoz a hatóság.

Feljelentést tett Tényi István közokirat-hamisítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen közvetlenül azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón állította: az Orbán-kormány meghamisíthatta a 2026-os költségvetést, mert szándékosan kihagyott költségeket – számolt be róla az Index. A lap szerint a sokszor „feljelentőemberként” emlegetett Tényi bejelentése mentén ismeretlen elkövető ellen nyomoz a hatóság.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint csak az ő tárcájánál 286 milliárd forintnyi eltüntetett költségvetési hiány van és, hogy „ezzel az Orbán-kormány célja az új kabinet szerint a hiány kozmetikázása volt, ahogy azt Gyurcsány Ferenc is tette 2006-ban.”

A Fidesz-frakció is reagált az esettel kapcsolatban. 

A Fidesz-KDNP kormány semmilyen költségvetési tételt nem titkolt el, a tárca költségvetése nyilvános volt, a fizetési kötelezettség pedig az átadás-átvételi dokumentumok kiemelt része volt”

 – hangsúlyozták közleményükben, amiről részletesebben itt olvashatnak.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blackpuli
2026. május 19. 00:33
Az átadási papírokat az utcán hordja a szél. Nem csoda, ha a trehány horda semmit se talál meg.
zolcsi-2
2026. május 19. 00:19
Ez a tényi fasz eddig is az egyik legszánalmasabb csinovnyik volt. Úgy látszik maradt még a lopott pénzből. Nem baj majd elfogy.
Apik
2026. május 19. 00:16
Nincs uj a nap alatt! Ez teljesen nyugati globalista-kommunista minta: Az angoloknal ugyanezt csinalta a Munkaspart. Eltunt penzekre, hianyokra hivatkozva emeltek adot es mindent is. Nezzuk meg ma hol tartanak: tomegek az utcan Londonban , es Keir Starmer -t ma holnap lemondatjak.. good luck msgyar hazaarulo peter:))))
elfújta az ellenszél
2026. május 18. 23:30
Van egy olyan érzésem hogy fingjuk nincs az egészről, csak bejátszanak sorban hangulatcsináló szövegpaneleket, hogy igazolják a kampányt. Minden napra kell valami új, aztán holnaputánra már senki nem emléxik rá mit mondtak, ős maguk se. De azokban a körökben ez senkit nem zavar, ahogy eddig se zavartak az ellentmondások.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!