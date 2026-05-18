Feljelentést tettek Magyar Péter sajtótájékoztatója után

Feljelentést tett Tényi István közokirat-hamisítás miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen közvetlenül azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón állította: az Orbán-kormány meghamisíthatta a 2026-os költségvetést, mert szándékosan kihagyott költségeket – számolt be róla az Index. A lap szerint a sokszor „feljelentőemberként” emlegetett Tényi bejelentése mentén ismeretlen elkövető ellen nyomoz a hatóság.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint csak az ő tárcájánál 286 milliárd forintnyi eltüntetett költségvetési hiány van és, hogy „ezzel az Orbán-kormány célja az új kabinet szerint a hiány kozmetikázása volt, ahogy azt Gyurcsány Ferenc is tette 2006-ban.”