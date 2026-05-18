Elképesztő bátorság: 74 évesen szembeszállt a huligánokkal, úgy kellett lefogni

Félbe kellett szakítani a Nantes Toulouse elleni hazai bajnokiját a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) utolsó fordulójában, mert huligánok lepték el a pályát.

A mérkőzés előtt meghatódva búcsúzkodott a klub legendás alakja, de a huligánok aztán mindent elrontottak (Fotó: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Ennek a vasárnap esti mérkőzésnek már nem volt semmi tétje, mivel a házigazda együttes az utolsó előtti helyen állva biztos kiesőnek számított, míg a vendégek a középmezőnyben foglaltak helyet.