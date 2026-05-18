05. 19.
Toulouse FC Nantes Franciaország videó Toulouse

Elképesztő bátorság: 74 évesen szembeszállt a huligánokkal, úgy kellett lefogni

2026. május 18. 22:49

Botrányba fulladt az egyik első osztályú futballmérkőzés Franciaországban. Egymás után lepték el a pályát a huligánok, akik miatt nem lehetett folytatni a meccset. A hazai csapat 74 éves vezetőedzője megpróbált szembeszállni velük.

Félbe kellett szakítani a Nantes Toulouse elleni hazai bajnokiját a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) utolsó fordulójában, mert huligánok lepték el a pályát.

A mérkőzés előtt meghatódva búcsúzkodott a klub legendás alakja, de a huligánok aztán mindent elrontottak (Fotó: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

Ennek a vasárnap esti mérkőzésnek már nem volt semmi tétje, mivel a házigazda együttes az utolsó előtti helyen állva biztos kiesőnek számított, míg a vendégek a középmezőnyben foglaltak helyet.

Bár a Nantes a másodosztályba esett, a találkozó előtt volt minek tapsolniuk a szurkolóknak, ugyanis külön köszöntötték a csapat 74 éves vezetőedzőjét, Vahid Halilhodzicot, aki pályafutása utolsó mérkőzésén szerepelt. Az idős szakembert állva ünnepelte a stadion, a hazaiak játékosok és a szakmai stáb pedig díszsorfalat állt neki.

A francia-bosnyák vezetőedző 1981 és 1986 között a Nantes futballistája is volt és tagja volt az 1983-as bajnokcsapatnak. Összesen 192 tétmérkőzésen 112 gólt jegyzett, amivel klublegendává vált, majd a 2018–2019-es idényben 37 tétmeccs erejéig, aztán idén március közepétől nyolc találkozóig vezetőedzőként is próbált segíteni a csapatnak. Egy ilyen sportkarrier másmilyen lezárást érdemelt volna…

Az történt ugyanis, hogy gól nélküli állásnál, a 22. percben betörtek a pályára a hazai ultrák, rakétákat dobáltak a fűre és gyakorlatilag ellehetetlenítették a játék folytatását, ezért Stéphanie Frappart játékvezető gyorsan visszarendelte mindkét csapatot az öltözőbe.

„Csupán Halilhodzic maradt a pályán, hogy szembeszálljon a rendbontókkal, alig bírták betuszkolni az öltözőbe” – jegyezte meg a 24.hu, amely aztán a L'Équipe-re hivatkozva azt írta: a veterán edző mintegy tíz perc múlva visszatért a pálya szélére és felajánlotta, hogy beszél a szurkolókkal. De arra figyelmeztették, butaság lenne ezt tennie, mert túl veszélyes a helyzet. A rendőrség sem tudott rendet tenni, az álarcos huligánok ugyanis székeket téptek fel és megdobálták a rohamrendőröket, miközben a stadion többi része döbbenten figyelte az eseményeket.


A huligánok miatt nem lehetett folytatni a játékot

  • A játékvezető végül nem tehetett mást, és 40 perc várakozás után végleg lefújta a mérkőzést.

„Mit mondhatnék a történtek után? – idézte a Nemzeti Sport Vahid Halilhodzicot a sajtótájékoztatóról. – Nagyon súlyos a helyzet. A szakmai kudarc, a kiesés már korábban biztossá vált, és most majd jön a súlyos büntetés. Ez végtelenül szomorú. Szerettem volna egy aprócska győzelemmel zárni az idényt, ha sok haszna már nem is lett volna. A becsületünk így kívánta. Legalább a vége lehetett volna egy kicsit pozitív.

Amikor berohantak a kapucnis alakok, ösztönösen elindultam feléjük, hogy rábírjam őket arra, hagyják abba. Én pontosan tudom, milyen egy háború, ez ahhoz képest semmi sem volt, de a biztonsági emberek azt mondták, jobb, ha nem próbálkozom. Megértem a drukkerek dühét, átérzem, hogy elégedetlenek, teljesen érthető, de ez a viselkedés nem vezet sehová. A klub nem ezt érdemli. A klub nem egyenlő a tulajdonossal, a klubelnökkel.”

Az NS megjegyezte: Halilhodzic már maga is többször nézeteltérésbe került az ultrák által gyűlölt Waldemar Kita klubtulajdonossal.

  • A nyolcszoros bajnokcsapat legutóbb 2009-ben esett ki, akkor négy idénybe került a visszakapaszkodás.

Nyitókép: Sebastien Salom-Gomis/AFP

 

