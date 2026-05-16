Pazar gólpassz után bombagól – Schäfer élete egyik legjobb meccsét játszotta Németországban (VIDEÓ)

A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) utolsó fordulójában hazai pályán 4–0-ra legyőzte az Augsburgot. A magyar válogatott játékos gól és gólpasszt jegyzett a mérkőzésen.

Schäfer a 10. percben, az első gólnál adott remek passzt csapattársának, akinek már nem volt nehéz dolga a befejezésnél (VIDEÓ ITT).