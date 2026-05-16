magyar válogatott Schäfer András videó Augsburg Union Berlin

Pazar gólpassz után bombagól – Schäfer élete egyik legjobb meccsét játszotta Németországban (VIDEÓ)

Kiütéses győzelmet aratott az Union Berlin. Schäfer főszereplő volt.

2026. május 16. 18:39
A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) utolsó fordulójában hazai pályán 4–0-ra legyőzte az Augsburgot. A magyar válogatott játékos gól és gólpasszt jegyzett a mérkőzésen.

Schäfer (13) a magyar válogatott mezében (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

Schäfer a 10. percben, az első gólnál adott remek passzt csapattársának, akinek már nem volt nehéz dolga a befejezésnél (VIDEÓ ITT).

Aztán már 2–0-nál, az 54. percben egy szögletvariáció végén bombázott a tizenhatos vonalánál a bal felső sarokba. A kapusnak esélyes sem volt. VIDEÓ ITT!

Schäferék a középmezőnyben zártak

Az Union Berlin tehát győzelemmel fejezte be az idényt, és a 11. helyen zárt.

A magyar válogatott középpályás ebben a bajnoki kiírásban 28 mérkőzésen szerepelt, két góllal és egy gólpasszal zárt. Schäfer 2022 januárja óta tagja az Union Berlinnek.

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

